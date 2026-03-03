मसूर : शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेसाठी आवश्यक असणारे AI अॅप डाऊनलोड करणे शासनाने आवश्यक केले आहे. त्यासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला आहे. विविध गावात सहाय्यक अॅप अधिकाऱ्यांच्या मार्फत हे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी कॅम्पचे आयोजन केले जात आहे. कराड तालुक्यातील हेळगाव येथेही हा कॅम्प आयोजित करून जनतेची चांगली सोय सहाय्यक कृषी अधिकारी पृथ्वीराज एटणे यांनी केली. लोकांनी या कॅम्पला उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. राबवलेल्या या कॅम्पचे विशेष कौतुकही लोकांनी केले.
जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. त्यासाठी वारंवार ॲप डाऊनलोड करणे, आधार लिंक करणे आवश्यक बनले आहे. पीएम योजनेतील यावर्षीचा हप्ता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार आहे. त्यासाठी महाविस्तार एआयएफ डाऊनलोड करणे सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी या कॅम्पचे आयोजन केले असल्याची माहिती सहाय्यक कृषी अधिकारी पृथ्वीराज एटणे यांनी दिली. यावेळी उपस्थित असलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांना महाविस्तार ॲप डाऊनलोड करून देण्यात आले. या ॲपशी फार्मर आयडी जोडण्यात आला. यावेळी अशोक चव्हाण, संदीप सूर्यवंशी, बाबासो चव्हाण, अशोक पवार, शिवाजी चव्हाण, प्रशांत सूर्यवंशी, जयवंत बानगुडे, महिला शेतकरी उपस्थित होते.
सुट्टीच्या दिवशीही काम सुरू
अनेकदा प्रशासकीय अधिकारी काम करत नाहीत, अशा तक्रारी आढळून येतात. मात्र, कराड तालुक्यातील हेळगाव येथील सहाय्यक कृषी अधिकारी पृथ्वीराज एटणे यांनी रविवारी सुट्टीचा दिवस असूनही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी महाविस्तार ॲप डाऊनलोड करण्याचे काम सुरू ठेवल्याने त्यांचे विशेष आभार येथील लोकनियुक्त सरपंच मिलिंद पाटील यांनी मानले.
