Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

AI अ‍ॅपसाठी कृषी विभाग सज्ज; शेतकऱ्यांना दिली जात आहे महत्त्वाची माहिती

पीएम योजनेतील यावर्षीचा हप्ता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार आहे. त्यासाठी महाविस्तार एआयएफ डाऊनलोड करणे सक्तीचे केले आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 01:01 PM
ए आय अँप साठी कृषी विभाग सज्ज

ए आय अँप साठी कृषी विभाग सज्ज

Follow Us:
Follow Us:

मसूर : शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेसाठी आवश्यक असणारे AI अॅप डाऊनलोड करणे शासनाने आवश्यक केले आहे. त्यासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला आहे. विविध गावात सहाय्यक अॅप अधिकाऱ्यांच्या मार्फत हे ॲप डाऊनलोड करण्यासाठी कॅम्पचे आयोजन केले जात आहे. कराड तालुक्यातील हेळगाव येथेही हा कॅम्प आयोजित करून जनतेची चांगली सोय सहाय्यक कृषी अधिकारी पृथ्वीराज एटणे यांनी केली. लोकांनी या कॅम्पला उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. राबवलेल्या या कॅम्पचे विशेष कौतुकही लोकांनी केले.

जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. त्यासाठी वारंवार ॲप डाऊनलोड करणे, आधार लिंक करणे आवश्यक बनले आहे. पीएम योजनेतील यावर्षीचा हप्ता मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार आहे. त्यासाठी महाविस्तार एआयएफ डाऊनलोड करणे सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी या कॅम्पचे आयोजन केले असल्याची माहिती सहाय्यक कृषी अधिकारी पृथ्वीराज एटणे यांनी दिली. यावेळी उपस्थित असलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांना महाविस्तार ॲप डाऊनलोड करून देण्यात आले. या ॲपशी फार्मर आयडी जोडण्यात आला. यावेळी अशोक चव्हाण, संदीप सूर्यवंशी, बाबासो चव्हाण, अशोक पवार, शिवाजी चव्हाण, प्रशांत सूर्यवंशी, जयवंत बानगुडे, महिला शेतकरी उपस्थित होते.

सुट्टीच्या दिवशीही काम सुरू

अनेकदा प्रशासकीय अधिकारी काम करत नाहीत, अशा तक्रारी आढळून येतात. मात्र, कराड तालुक्यातील हेळगाव येथील सहाय्यक कृषी अधिकारी पृथ्वीराज एटणे यांनी रविवारी सुट्टीचा दिवस असूनही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी महाविस्तार ॲप डाऊनलोड करण्याचे काम सुरू ठेवल्याने त्यांचे विशेष आभार येथील लोकनियुक्त सरपंच मिलिंद पाटील यांनी मानले.

हेदेखील वाचा : Free Fire Max: गेममध्ये सुरु झाला धमाकेदार ईव्हेंट… प्लेअर्सना मिळणार Evil Howler गन स्किन आणि बरंच काही, असं करा अनलॉक

Web Title: Agriculture department ready for ai app

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News : जिद्द आणि कष्टातूनच उद्योजक घडतात…: ‘थर्माकोल मॅन’ रामदास माने यांचे प्रतिपादन
1

Satara News : जिद्द आणि कष्टातूनच उद्योजक घडतात…: ‘थर्माकोल मॅन’ रामदास माने यांचे प्रतिपादन

Satara News : बामणोली विभागातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा; शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रिपाई आक्रमक
2

Satara News : बामणोली विभागातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा; शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रिपाई आक्रमक

दुर्गम भागात कायदेशीर हक्कांच्या जाणीव -जागृतीसाठी शिबिर; मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत सिंह राजा भोसले उपस्थित
3

दुर्गम भागात कायदेशीर हक्कांच्या जाणीव -जागृतीसाठी शिबिर; मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत सिंह राजा भोसले उपस्थित

राष्ट्रवादी-शिवसेनेकडून रहिमतपूर येथे रास्ता रोको आंदोलन; वाहतुकीवर परिणाम
4

राष्ट्रवादी-शिवसेनेकडून रहिमतपूर येथे रास्ता रोको आंदोलन; वाहतुकीवर परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

Mar 03, 2026 | 01:21 PM
Karjat News : रस्त्याच्या कामासाठी झाडांचा जाणार बळी ? विकासकाम की अधोगतीला सुरुवात ? संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल

Karjat News : रस्त्याच्या कामासाठी झाडांचा जाणार बळी ? विकासकाम की अधोगतीला सुरुवात ? संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल

Mar 03, 2026 | 01:17 PM
बारामतीतील ‘या’ संस्थांना अजित पवार पवार यांचे नाव; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

बारामतीतील ‘या’ संस्थांना अजित पवार पवार यांचे नाव; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Mar 03, 2026 | 01:15 PM
Dustbin Direction as Per Vastu : चुकूनही घरात या ठिकाणी कचऱ्याचा डबा ठेवू नका, लक्ष्मी होईल नाराज…!

Dustbin Direction as Per Vastu : चुकूनही घरात या ठिकाणी कचऱ्याचा डबा ठेवू नका, लक्ष्मी होईल नाराज…!

Mar 03, 2026 | 01:07 PM
World War 3 : “कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास..”; परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी मेधा कुलकर्णींचा मदतीचा हात

World War 3 : “कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास..”; परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी मेधा कुलकर्णींचा मदतीचा हात

Mar 03, 2026 | 01:04 PM
AI अ‍ॅपसाठी कृषी विभाग सज्ज; शेतकऱ्यांना दिली जात आहे महत्त्वाची माहिती

AI अ‍ॅपसाठी कृषी विभाग सज्ज; शेतकऱ्यांना दिली जात आहे महत्त्वाची माहिती

Mar 03, 2026 | 01:01 PM
पाकिस्तानी खेळाडूचे नशीब खराब! टी२० विश्वचषकात कोहलीचा विक्रम मोडला, तरीही या लीगच्या लिलावातून बाहेर

पाकिस्तानी खेळाडूचे नशीब खराब! टी२० विश्वचषकात कोहलीचा विक्रम मोडला, तरीही या लीगच्या लिलावातून बाहेर

Mar 03, 2026 | 12:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM