Mumbai Crime: भांडुप हादरलं! खेळायला गेलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा तलावात मृतदेह, पोस्टमार्टम अहवालानं उघडला खूनाचा प्रकार

मुंबईमध्ये भांडुप तुळशेत पाडा परिसरात 14 वर्षीय सिद्धार्थ लोंढे खेळायला जाताना हरवला. त्याचा मृतदेह मुलुंडच्या तलावात सापडला. पोस्टमार्टम अहवालानुसार त्याचा मृत्यू अपघाताचा नव्हता,

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:49 PM
  • 14 वर्षीय मुलाचा मृतदेह तलावात आढळला
  • पोस्टमार्टम अहवालानुसार मृत्यू अपघाताचा नव्हता; डोक्याची गंभीर जखम
  • तीन अल्पवयीन मित्रांना बालसुधारगृहात रवानगी; पोलिस तपास सुरू
मुंबई: मुंबईच्या भांडुप येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन मुलांनीच अल्पवयीन मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. मृत्यू झालेल्या अल्पवयीन मुलाचे नाव सिद्धार्थ लोंढे ( 14 वर्ष) असे आहे. त्याच्या तीन अल्पवयीन मित्रांनीच त्याची हत्या केली असे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सिद्धार्थचा मृतदेह मुलुंडच्या विहार तलावाजवळ आढळून आला. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे वाटले, मात्र शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर हत्या असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र मित्रांनीच सिद्धार्थ ची हत्या का केली? जाणून घ्या.

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

नेमकं प्रकरण काय?

सिद्धार्थ हा भांडुपच्या तुळशीत पाडा परिसरात राहत होता. 22 फेब्रुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास खेळायला जातो असे सांगून तो घराबाहेर निघाला. मात्र रात्री उशीर झाला तरीही तो परतला नाही. त्याच्या पालकांनी त्याची शोधा शोध सुरू केली मात्र तो सापडला नाही. अखेर पालकांनी भांडुप पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा दुसऱ्या दिवशी 23 फेब्रुवारीला मुलुंडच्या विहार तलावाजवळ सिद्धार्थचा मृतदेह आढळून आला.

पोलिसांनी सिद्धार्थ मृतदेह ताब्यात घेतला त्यानंतर शवविच्छेदनासाठी त्याचा मृतदेह पाठवला. सुरुवातीला सिद्धार्थ चा मृत्यू पाण्यात बुडून झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर सर्वांना धक्काच बसला. अहवालात नमूद करण्यात आले होते की सिद्धार्थच्या फुफ्फुसात आणि पोटात पाणी नव्हते, म्हणजे त्याचा मृत्यू पाण्यात बुडवून झाला नव्हता. त्याच्या डोक्याच्या मागील बाजूस गंभीर जखम आणि अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. यामुळे हा अपघात नसून घातपात असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. आता पोलिसांसमोर हा प्रश्न निर्माण झाला की त्याची हत्या कोणी केली?

अल्पयीन मित्रांनीच केली हत्या
पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांना त्याच्या तीन मित्रांवर संशय आला. पोलिसांना तर तिघांनाही ताब्यात घेतले. हे तिघेही अल्पवयीन असून 14 ते 15 या वयोगटातील आहेत. पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली असता त्यांनी सुरुवातीला पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचं बनाव रचला. मात्र पोलिसांनी पोलीस ही खाक्या दाखवतात त्यांनी आपल्या केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.

कारण काय ?
आरोपींनी सांगितले की सिद्धार्थ त्यांच्यावर नेहमी दादागिरी करायचा त्याला धडा शिकवण्यासाठी त्यांनी त्याला तलावाजवळ नेले आणि काठीने डोक्यावर प्रहार केला. हा प्रहार एवढा जोरात होता की तो बेशुद्ध पडला. त्यानंतर त्याला पाण्यात फेकून दिले. पोलिसांनी या तिघांनाही ताब्यात घेतले असून अल्पवयीन आरोपींची रवांगी बालसुधारगृहात करण्यात आली आहे. याप्रकरणी भांडुप पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

Crime: संतापजनक! मदतीच्या बहाण्याने रेल्वे कर्मचाऱ्याने केला तरुणीवर अत्याचार, आरोपी अटकेत

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत मुलाचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत मुलाचे नाव सिद्धार्थ लोंढे आहे.

  • Que: मृत्यू कसा झाला?

    Ans: तीन अल्पवयीन मित्रांनी डोक्यावर काठीने प्रहार करून त्याला बेहोश केले व तलावात फेकले.

  • Que: आरोपींवर काय कारवाई झाली?

    Ans: तिघांना बालसुधारगृहात रवानगी देण्यात आली असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

Published On: Mar 03, 2026 | 12:49 PM

