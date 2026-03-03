पाकिस्तानी खेळाडूचे नशीब खराब! टी२० विश्वचषकात कोहलीचा विक्रम मोडला, तरीही या लीगच्या लिलावातून बाहेर

Sahibzada Farhan omitted from auction for franchise cricket league : सलामीवीर फलंदाज साहिबजादा फरहान याचे शतक हे टी-२० विश्वचषक पाकिस्तानसाठी अविस्मरणीय होता. संपूर्ण स्पर्धेत संघाला फॉर्ममध्ये संघर्ष करावा लागला आणि सुपर ८ च्या पुढे जाण्यात अपयश आले. सलामीवीर फलंदाज साहिबजादा फरहानने संघातील इतर खेळाडूंपेक्षा विक्रमी कामगिरी केली. त्याने या हंगामात टी-२० विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही मोडला, जो यापूर्वी विराट कोहलीने केला होता.
त्याने या स्पर्धेमध्ये दोन शकते झळकावली, त्याच्या प्रभावी कामगिरीनंतरही, त्याला फ्रँचायझी क्रिकेट लीगसाठी लिलावात निवडण्यात आले नाही, जे आश्चर्यकारक आहे. द हंड्रेड २०२६ च्या लिलावात २४७ नावे असतील. सोळा पाकिस्तानी खेळाडूंचा समावेश आहे, परंतु साहिबजादा फरहान यांचा समावेश नाही. स्पर्धेच्या लिलावासाठी जवळजवळ १,००० खेळाडूंनी नोंदणी केली आहे. प्रत्येक संघाने ७५ ते १०० खेळाडूंची यादी तयार केली आहे ज्यांना ते लिलावात खरेदी करण्यास इच्छुक असतील.
लिलावाच्या यादीत या पाकिस्तानी खेळाडूंचा समावेश आहे
हारिस रौफ, शाहीन आफ्रिदी, शादाब खान, उस्मान तारिक, सैम अयुब, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, मोहम्मद अमीर, जमान खान, उस्मान मीर, इमाद वसीम, अकीफ जावेद, सलमान मिर्झा.
Haris Rauf is among the 10 marquee players whose names will be called out first at next week’s inaugural men’s Hundred auction, with 14 Pakistan players among the 243 names who will go under the hammer on March 12 pic.twitter.com/vjSjlsLEO4 — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 2, 2026
अलिकडेच, काही दिवसांपूर्वी द हंड्रेड लीगमध्ये एक वाद निर्माण झाला होता. आयपीएलच्या मालकीचे संघ लिलावात पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी करणार नाहीत असे वृत्त आले होते. त्यानंतर, इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने स्पष्ट केले की खेळाडूंची निवड कामगिरी, उपलब्धता आणि संघाच्या गरजांनुसार लिलावात केली जाईल.
टी-२० विश्वचषकादरम्यान पत्रकार परिषदेत साहिबजादा यांना याबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले, “प्रत्येकाला सर्वोत्तम लीगमध्ये खेळायचे असते. द हंड्रेड त्यापैकी एक आहे. आपण सुधारणा अपेक्षित करू शकतो.”