Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Iran-Israel War: होर्मुझ बंद करण्याचा इराणचा इशारा; तेलमार्गावर युद्धाचे सावट

इराण आणि इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक वळण घेतले आहे. इराणच्या शक्तिशाली सैन्याने, रेव्होल्यूशनरी गार्ड्सने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:56 PM
Iran-Israel War: होर्मुझ बंद करण्याचा इराणचा इशारा; तेलमार्गावर युद्धाचे सावट

Iran-Israel War: होर्मुझ बंद करण्याचा इराणचा इशारा; तेलमार्गावर युद्धाचे सावट

Follow Us:
Follow Us:

Iran-Israel War: इराण आणि इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने एक नवीन आणि अत्यंत धोकादायक वळण घेतले आहे. इराणच्या शक्तिशाली सैन्याने, रेव्होल्यूशनरी गार्ड्सने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली आहे. खामेनी यांच्या मृत्युनंतरच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या धोक्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत गोंधळ उडाला आहे. या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना ताबडतोब आग लावली जाईल असा स्पष्ट इशारा लष्कराने दिला आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील ऊर्जा जीवनरेखा मानली जाते, कारण ती जागतिक तेलाचा पाचवा भाग वाहून नेते. हा अरुंद समुद्री मार्ग पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडतो आणि अरब देशांसाठी तेलाचा एक प्रमुख मार्ग आहे. जर हा मार्ग बंद झाला तर सौदी अरेबिया, कुवेत आणि इराकसारख्या देशांना होणारा तेलपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकतो.

तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या जलमार्गावरील कोणत्याही लष्करी हालचालीमुळे मोठे जागतिक युद्ध होऊ शकते. इराण आणि ओमान या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवतात आणि त्यातून व्यापारी जहाजांचा प्रवास आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अधीन आहे. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये लष्करी सरावांमुळे तेलाच्या किमतींमध्ये ६ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली होती.

ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबरी यांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांचे रक्षक आता या मार्गावर बारकाईने लक्ष ठेवतील. राज्य माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, जो कोणी देश हा मार्ग ओलांडण्याचा प्रयत्न करेल त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. १९८० च्या टँकर युद्धानंतर इराणने अधिकृतपणे अशा पूर्ण नाकेबंदीची घोषणा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

या निर्णयाचा चीनसह अनेक आशियाई देशांना होणाऱ्या तेल आणि वायू पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होईल. सौदी अरेबियाकडे काही पर्यायी पाइपलाइन असल्या तरी, त्या सर्व तेल निर्यात हाताळण्यासाठी पुरेशा नाहीत. ही परिस्थिती जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते, कारण इंधनाच्या तीव्र टंचाईचा धोका जास्त आहे.

इराणमध्ये, क्रांतिकारी रक्षक (IRGC) आता अधिक शक्तिशाली आणि सरकारपासून स्वतंत्र होत आहे. अमेरिका आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या लष्करी संघर्षादरम्यान, ही संघटना स्वतःहून अनेक धोरणात्मक लष्करी निर्णय घेत आहे. संपूर्ण जग आता या जलमार्गावर लक्ष केंद्रित करत आहे, कारण त्यातून निघणारा धूर महायुद्धाच्या जवळ येण्याचे संकेत देतो.

Web Title: Irans warning to close the strait of hormuz

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती
1

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

Israel-Iran War: पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करणं पडलं महागात, अभिनेत्रीला करावा लागला ट्रोल्सरचा सामना; नेमकं प्रकरण काय?
2

Israel-Iran War: पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करणं पडलं महागात, अभिनेत्रीला करावा लागला ट्रोल्सरचा सामना; नेमकं प्रकरण काय?

Israel-Iran War : इस्त्रायलची मोठी तयारी; आयर्न बीम रॉकेट युद्धभूमीवर तैनात
3

Israel-Iran War : इस्त्रायलची मोठी तयारी; आयर्न बीम रॉकेट युद्धभूमीवर तैनात

Israel-Iran War : जगात पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, ‘खरे हल्ले अजून बाकी…’
4

Israel-Iran War : जगात पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, ‘खरे हल्ले अजून बाकी…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel War: होर्मुझ बंद करण्याचा इराणचा इशारा; तेलमार्गावर युद्धाचे सावट

Iran-Israel War: होर्मुझ बंद करण्याचा इराणचा इशारा; तेलमार्गावर युद्धाचे सावट

Mar 03, 2026 | 12:56 PM
Mumbai Crime: भांडुप हादरलं! खेळायला गेलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा तलावात मृतदेह, पोस्टमार्टम अहवालानं उघडला खूनाचा प्रकार

Mumbai Crime: भांडुप हादरलं! खेळायला गेलेल्या 14 वर्षीय मुलाचा तलावात मृतदेह, पोस्टमार्टम अहवालानं उघडला खूनाचा प्रकार

Mar 03, 2026 | 12:49 PM
मनोज जरांगे पाटलांचा धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला इशारा, म्हणाले; फक्त तू…

मनोज जरांगे पाटलांचा धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला इशारा, म्हणाले; फक्त तू…

Mar 03, 2026 | 12:45 PM
Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

Jupiter Transit : गुरु करणार मालामाल; 12 वर्षानंतर कर्कराशीत गुरुचं भ्रमण; ‘या’ राशींचं उजळणार नशीब

Mar 03, 2026 | 12:41 PM
Maharashtra Politics : “फक्त तू ये. धमक्या देऊ नको..”; मनोज जरांगे पाटलांचे धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला सडेतोड उत्तर

Maharashtra Politics : “फक्त तू ये. धमक्या देऊ नको..”; मनोज जरांगे पाटलांचे धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला सडेतोड उत्तर

Mar 03, 2026 | 12:41 PM
PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार

PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार

Mar 03, 2026 | 12:36 PM
आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

Mar 03, 2026 | 12:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM