Vastu Tips: घरात झोपण्याची दिशा चुकीची असल्यास होऊ शकते नुकसान, जाणून घ्या योग्य नियम

जीवनामध्ये चांगली आणि गाढ झोप महत्त्वाची मानली जाते. झोपताना तुमचे डोके कोणत्या दिशेला असायला हवे. याबाबत वास्तुशास्त्रात काही नियम सांगण्यात आले आहे. झोपण्याची योग्य दिशा कोणती, जाणून घ्या

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:40 PM
वास्तुशास्त्राच्या नियमांच्या संबंधित काही गोष्टींचा संबंध आहे. त्याचा परिणाम कधी कधी करिअर, आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर देखील होतो. वास्तुशास्त्रात घरातील प्रत्येक वस्तूची दिशा आणि स्थान यांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. यातील एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे झोपण्याची योग्य दिशा. चुकीच्या दिशेने डोके ठेवून झोपल्याने तुमच्या झोपेवर परिणाम होतोच पण मानसिक ताण आणि आर्थिक नुकसान देखील होऊ शकते. वास्तुनुसार झोपेचे योग्य नियम जाणून घेऊया.

दक्षिण दिशेला डोक ठेवून झोपणे

वास्तुशास्त्रानुसार, झोपताना डोके दक्षिणेकडे आणि पाय उत्तरेकडे करून झोपणे चांगले. असे मानले जाते की या दिशेने झोपल्याने शरीराची ऊर्जा संतुलित होते आणि गाढ झोप येते. वास्तुशास्त्रानुसार, दक्षिणेकडे डोके आणि उत्तरेकडे पाय ठेवून झोपणे चांगले. असे मानले जाते की या किंवा त्या दिशेने झोपल्याने शरीराची ऊर्जा संतुलित होते आणि गाढ झोप येते.

Palmistry: तळहातावरील ‘Y’ रेषा शुभ आहे की अशुभ, जाणून घ्या

पूर्व दिशेला तोंड करून झोपण्याचे फायदे

जर दक्षिण दिशेला डोक ठेवून झोपणे शक्य नसल्यास तर पूर्वेकडे डोके ठेवून झोपणे देखील शुभ मानले जाते. वास्तुनुसार, ही दिशा ज्ञान, ऊर्जा आणि सकारात्मकतेचा मार्ग मानली जाते. पूर्वेकडे डोके ठेवून झोपल्याने एकाग्रता वाढते. अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा फायदा होतो.

उत्तर दिशेला डोक करून झोपणे

वास्तुशास्त्रानुसार, उत्तरेकडे डोके ठेवून झोपणे अशुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे शरीराच्या उर्जेमध्ये असंतुलन निर्माण होऊ शकते. यामुळे झोपेचा त्रास, तणाव आणि अस्वस्थता, डोकेदुखी किंवा थकवा यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, उत्तरेकडे डोके ठेवून झोपणे टाळणे उचित आहे.

पश्चिम दिशेला तोंड करून झोपण्याचे परिणाम

पश्चिमेकडे डोके करून झोपणे सामान्य मानले जाते. ते विशेषतः शुभ किंवा विशेषतः अशुभ मानले जात नाही. दरम्यान, समजुतीनुसार या दिशेने झोपल्याने कामात विलंब होऊ शकतो आणि मानसिक अस्वस्थता येऊ शकते. म्हणून, शेवटचा उपाय म्हणून याची शिफारस केली जाते.

Vastu Tips: कामात अडथळे आणि ऑफिसमध्ये तणाव असल्यास वास्तुनुसार टेबलवर ठेवा ‘ही’ वस्तू

झोपताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

पलंग स्वच्छ आणि नीटनेटका ठेवा, घाणेरडा किंवा अस्वच्छ पलंग नकारात्मक ऊर्जा वाढवतो.

तुमचा पलंग बीमखाली ठेवू नका; वास्तुनुसार, बीमखाली झोपल्याने मानसिक ताण वाढू शकतो.

वास्तुनुसार दरवाजाजवळ पाय नसावे, ते शुभ मानले जात नाही.

झोपताना डोक्याजवळ जड वस्तू ठेवू नका, यामुळे मानसिक अस्थिरता वाढू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार झोपण्याची योग्य दिशा कोणती आहे?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार दक्षिण किंवा पूर्व दिशेला डोके करून झोपणे शुभ मानले जाते. यामुळे झोप चांगली लागते आणि शरीर-मन शांत राहते, असे मानले जाते.

  • Que: कोणत्या दिशेला डोके करून झोपणे टाळावे?

    Ans: वास्तु मान्यतेनुसार उत्तर दिशेला डोके करून झोपणे टाळावे. काही मान्यतेनुसार यामुळे झोपेवर परिणाम होऊ शकतो आणि मानसिक अस्वस्थता वाढू शकते.

  • Que: झोपताना आणखी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी?

    Ans: बेडरूम स्वच्छ आणि शांत ठेवणे, तुटलेल्या वस्तू न ठेवणे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे कमी ठेवणे हेही वास्तुनुसार महत्त्वाचे मानले जाते.

Published On: Mar 08, 2026 | 03:40 PM

