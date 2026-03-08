Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा

कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर खूप जास्त तहान लागते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट द्राक्षाचा सरबत बनवू शकता. हे पेय सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:30 PM
कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर प्रत्येकाला काहींना काही थंडगार पिण्याची इच्छा होते. कोल्ड्रिंक, सोडा किंवा बर्फाचा गोळा आवडीने खाल्ला जातो. पण सतत केमिकल युक्त अतिथंड्गार पेयांचे सेवन केल्यास पचनक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे घरी तयार केलेली सरबत प्यावी. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये द्राक्षाचे सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात द्राक्ष उपलब्ध असतात. द्राक्षांमध्ये असलेला नैसर्गिक गोडवा शरीरासाठी फायदेशीर आहे. मधुमेह किंवा आरोग्यासंबंधित इतर कोणत्याही समस्यांनी त्रस्त असलेले लोक द्राक्षांचे सरबत किंवा नुसतीच द्राक्ष सुद्धा खाऊ शकतात. यामुळे रक्तातील साखर संतुलित राहते. यामध्ये विटामिन सी, ए यांसारखे असंख्य विटामिन आढळून येतात. शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी वाटीभर द्राक्षांचे सेवन करावे. अपचन, पोटात वाढलेला गॅस आणि पचनाच्या इतर सर्वच समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी द्राक्ष खाण्याचा सल्ला दिला जातो. द्राक्षाचे सरबत कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होते. चला तर जाणून घेऊया द्राक्षाचे सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • द्राक्ष
  • लिंबाचा रस
  • साखर
  • पुदिन्याची पाने
  • बर्फाचे तुकडे
  • काळे मीठ
  • सोडा
कृती:

  • द्राक्षाचा सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या टोपात द्राक्ष काढून घ्या. त्यानंतर त्यात थोडस पाणी आणि मीठ घालून काहीवेळ द्राक्ष तशीच ठेवा.
  • स्वच्छ धुवून घेतलेली द्राक्ष मिक्सरच्या भांड्यात टाकून चमचाभर साखर, पुदिन्याची पाने, चवीनुसार काळे मीठ घालून बारीक वाटून घ्या.
  • काचेच्या ग्लासला बाजूने लालतिखट आणि मीठ लावून घ्या. त्यानंतर बर्फाचे तुकडे टाकून त्यात तयार केलेला द्राक्षांचा रस ओता.
  • त्यानंतर त्यात सोडा ओतून वरून सजावटीसाठी थोडासा चाट मसाला आणि पुदिन्याची पाने टाकून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले द्राक्षांचे सरबत. हे सरबत लहान मुलांना खूप जास्त आवडेल.

