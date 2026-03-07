Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

स्वयंपाकघर हा घराचा असा भाग आहे जिथे संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य आणि समृद्धी उगम पावते असे मानले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार, स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या वस्तू केवळ सोयीसाठीच योगदान देत नाहीत तर घराच्या उर्जेवरही त्याचा परिणाम होतो. जर स्वयंपाकघरामध्ये चुकीच्या ठिकाणी काही गोष्टी ठेवल्यास नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते आणि आर्थिक समस्या देखील उद्भवू शकतात. स्वयंपाकघरातील कोणत्या गोष्टीमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते ते जाणून घ्या
वास्तुशास्त्रानुसार, तुटलेली भांडी, गंजलेली उपकरणे किंवा निरुपयोगी वस्तू स्वयंपाकघरात ठेवू नयेत. अशा वस्तू नकारात्मक उर्जेचा स्रोत मानल्या जातात. स्वयंपाकघर जितके स्वच्छ आणि व्यवस्थित असेल तितकीच त्यात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. म्हणून, जुनी किंवा खराब झालेली भांडी ताबडतोब काढून टाकणे चांगले.
वास्तुशास्त्राच्या नियमानुसार स्वयंपाकघरात आरसे लावू नये. असे मानले जाते की आरशावर वायू किंवा अग्नीचे परावर्तन झाल्यास अग्नि घटकाचा प्रभाव वाढतो. यामुळे घरात असंतुलित ऊर्जा निर्माण होऊ शकते. वास्तु तज्ज्ञांच्या मते, मानसिक ताण आणि अनावश्यक खर्चाशी देखील जोडतात.
अनेक घरांमध्ये स्वयंपाकघरातील वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेल्या असतात. मसाले, भांडी किंवा किराणा सामान व्यवस्थित ठेवलेले नसते. वास्तुनुसार, ही सवय नकारात्मक ऊर्जा देखील वाढवते. स्वयंपाकघर नेहमी स्वच्छ, कोरडे आणि व्यवस्थित ठेवणे चांगले.
लोक बऱ्याचदा आदल्या रात्री उरलेले पीठ फ्रिजमध्ये ठेवतात आणि दुसऱ्या दिवशी वापरतात. पारंपरिक समजुतींमध्ये हे आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाते. जास्त काळ साठवलेले पीठ देखील लवकर खराब होऊ शकते. म्हणून, ताजे मळलेले पीठ वापरणे अधिक सुरक्षित आणि चांगले मानले जाते.
स्वयंपाकघराच्या कोपऱ्यात न वापरलेले डबे, तुटलेली भांडी किंवा जुनी उपकरणे ठेवणे योग्य मानले जात नाही. वास्तुशास्त्रानुसार, याचा स्वयंपाकघरातील उर्जेवर परिणाम होतो. स्वच्छ आणि व्यवस्थित स्वयंपाकघर हे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.
मंद प्रकाश, स्वच्छ काउंटर आणि ताजे अन्न स्वयंपाकघरात सकारात्मक वातावरण निर्माण करते. वेळोवेळी स्वच्छता करणे, अनावश्यक वस्तू काढून टाकणे आणि आवश्यक वस्तू त्यांच्या योग्य जागी ठेवणे यामुळे स्वयंपाकघर व्यवस्थित राहण्यास मदत होते. यामुळे घरातील वातावरण सुधारते आणि कुटुंबाच्या आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होतो.
