Vastu Tips: स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या या गोष्टीमुळे वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, घरात येऊ शकते दरिद्रता

घरातील स्वयंपाकघर हे केवळ अन्न बनवण्याचे ठिकाण नसून ते घरातील समृद्धी, आरोग्य आणि सकारात्मक ऊर्जेशी जोडलेले मानले जाते. स्वयंपाकघरातील कोणत्या गोष्टीमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 07, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • स्वयंपाकघरात या गोष्टी ठेवल्यास वाढते नकारात्मक ऊर्जा
  • घरात येऊ शकते दरिद्रता
  • स्वयंपाकघरात कोणत्या गोष्टी ठेवू नये
 

स्वयंपाकघर हा घराचा असा भाग आहे जिथे संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य आणि समृद्धी उगम पावते असे मानले जाते. वास्तुशास्त्रानुसार, स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या वस्तू केवळ सोयीसाठीच योगदान देत नाहीत तर घराच्या उर्जेवरही त्याचा परिणाम होतो. जर स्वयंपाकघरामध्ये चुकीच्या ठिकाणी काही गोष्टी ठेवल्यास नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते आणि आर्थिक समस्या देखील उद्भवू शकतात. स्वयंपाकघरातील कोणत्या गोष्टीमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते ते जाणून घ्या

तुटलेली भांडी आणि कचरा ठेवू नये

वास्तुशास्त्रानुसार, तुटलेली भांडी, गंजलेली उपकरणे किंवा निरुपयोगी वस्तू स्वयंपाकघरात ठेवू नयेत. अशा वस्तू नकारात्मक उर्जेचा स्रोत मानल्या जातात. स्वयंपाकघर जितके स्वच्छ आणि व्यवस्थित असेल तितकीच त्यात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते. म्हणून, जुनी किंवा खराब झालेली भांडी ताबडतोब काढून टाकणे चांगले.

Shukraditya Yog: सूर्य आणि शुक्राच्या युतीमळे तयार होणार दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

स्वयंपाकघरात आरसा लावणे टाळा

वास्तुशास्त्राच्या नियमानुसार स्वयंपाकघरात आरसे लावू नये. असे मानले जाते की आरशावर वायू किंवा अग्नीचे परावर्तन झाल्यास अग्नि घटकाचा प्रभाव वाढतो. यामुळे घरात असंतुलित ऊर्जा निर्माण होऊ शकते. वास्तु तज्ज्ञांच्या मते, मानसिक ताण आणि अनावश्यक खर्चाशी देखील जोडतात.

वस्तू विखुरलेल्या ठेवणे

अनेक घरांमध्ये स्वयंपाकघरातील वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेल्या असतात. मसाले, भांडी किंवा किराणा सामान व्यवस्थित ठेवलेले नसते. वास्तुनुसार, ही सवय नकारात्मक ऊर्जा देखील वाढवते. स्वयंपाकघर नेहमी स्वच्छ, कोरडे आणि व्यवस्थित ठेवणे चांगले.

उरलेले पीठ फ्रीजमध्ये ठेवण्याची सवय

लोक बऱ्याचदा आदल्या रात्री उरलेले पीठ फ्रिजमध्ये ठेवतात आणि दुसऱ्या दिवशी वापरतात. पारंपरिक समजुतींमध्ये हे आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाते. जास्त काळ साठवलेले पीठ देखील लवकर खराब होऊ शकते. म्हणून, ताजे मळलेले पीठ वापरणे अधिक सुरक्षित आणि चांगले मानले जाते.

कोपऱ्यात कचरा जमा करणे

स्वयंपाकघराच्या कोपऱ्यात न वापरलेले डबे, तुटलेली भांडी किंवा जुनी उपकरणे ठेवणे योग्य मानले जात नाही. वास्तुशास्त्रानुसार, याचा स्वयंपाकघरातील उर्जेवर परिणाम होतो. स्वच्छ आणि व्यवस्थित स्वयंपाकघर हे समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.

Shani Dosh: तुमच्या कुंडलीमध्ये शनि दोष आहे का? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

स्वयंपाकघरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवणे

मंद प्रकाश, स्वच्छ काउंटर आणि ताजे अन्न स्वयंपाकघरात सकारात्मक वातावरण निर्माण करते. वेळोवेळी स्वच्छता करणे, अनावश्यक वस्तू काढून टाकणे आणि आवश्यक वस्तू त्यांच्या योग्य जागी ठेवणे यामुळे स्वयंपाकघर व्यवस्थित राहण्यास मदत होते. यामुळे घरातील वातावरण सुधारते आणि कुटुंबाच्या आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघराचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघर हे घरातील ऊर्जा आणि समृद्धीचे केंद्र मानले जाते. येथे तयार होणारे अन्न संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्याशी आणि सकारात्मक ऊर्जेशी संबंधित असते.

  • Que: किचनमध्ये कोणत्या गोष्टी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते?

    Ans: वास्तु मान्यतेनुसार तुटलेली भांडी, खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कचरा साचणे, रिकामे डबे आणि जास्त दिवस जुने अन्न ठेवणे यामुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते.

  • Que: स्वयंपाकघरात नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होते?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघरात अस्वच्छता, तुटलेल्या वस्तू किंवा चुकीच्या दिशेला ठेवलेल्या वस्तूंमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते. यामुळे घरातील वातावरणावर आणि आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो, असे मानले जाते.

Published On: Mar 07, 2026 | 11:30 AM

Mar 07, 2026 | 11:30 AM
