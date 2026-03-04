Vastu Tips: सकारात्मक ऊर्जा हवी असल्यास योग्य ठिकाणी मातीच्या वस्तू ठेवल्याने घरात येईल सुख, शांती आणि चैतन्य

वास्तुशास्त्रात दिशा खूप महत्त्वाची मानली जाते. काही वस्तू जिथे फायदेशीर आहेत तिथे ठेवणे हे केवळ वास्तुशास्त्राद्वारेच ठरवता येते. मातीची ऊर्जा अत्यंत शुभ मानली जाते. मातीच्या कुंड्यांमधील झाडे घराच्या सौंदर्यात भर घालत असली तरी, जेव्हा ही कुंड्या योग्य दिशेने आणि थोड्याशा ज्ञानाने ठेवली जातात तेव्हा ती घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढवू शकतात. ज्योतिषशास्त्रात घरात मातीच्या मातीला मंगळाचा कारक म्हटले जाते आणि प्राचीन काळी लोक घरी मातीच्या भांड्यात अन्न शिजवत असत, तेव्हा कुठेतरी ते त्यांच्या घरातील मंगळ दोष दूर करत होते. घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी मातीच्या वस्तू कोणत्या दिशेला ठेवायच्या जाणून घ्या
ज्याप्रमाणे ईशान्य दिशा पृथ्वी तत्वाशी संबंधित आहे, त्याचप्रमाणे नैऋत्य दिशा देखील पृथ्वी तत्वाशी संबंधित आहे. या दिशेने पृथ्वीशी संबंधित वस्तू ठेवल्याने घरात किंवा बागेत स्थिरता आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
जर तुम्हाला तुमच्या बागेत मोठे मातीचे भांडे बसवायचे असल्यास नैऋत्य कोपऱ्यात ठेवा. यामुळे तुमच्या घरात संपत्ती, समृद्धी आणि स्थिरता वाढेल. जर तुम्हाला लहान मातीची भांडी लावायची असल्यास तर ती ईशान्य दिशेला ठेवा. ही दिशा सकारात्मक ऊर्जा देखील प्रदान करते आणि लहान भांड्यांसाठी योग्य मानली जाते.
गाय, हत्ती किंवा घोड्याची मातीची मूर्ती समृद्धी आणि स्थिरतेचे प्रतीक मानली जाते. ती पूजास्थळी किंवा उत्तर दिशेला ठेवता येते.
मातीचे घडे आणि भांडे हे समृद्धीचे प्रतीक मानले जातात. पूजेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मातीच्या भांड्यातून विशेष शुभ परिणाम मिळतात. ते सकारात्मक ऊर्जा साठवते.
मातीच्या भांड्यात तुळशी लावणे शुभ असते. त्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि आध्यात्मिक शांती येते.
या दिशेला जड मातीच्या वस्तू ठेवल्याने घरामध्ये संतुलन आणि सुरक्षितता राहते. वास्तुशास्त्रानुसार, अशी व्यवस्था घरातील वातावरणात स्थिरता आणते आणि कुटुंबातील सदस्यांना मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या बळकटी देते. नैऋत्य दिशेला मातीची भांडी ठेवण्याची ही सोपी पद्धत प्रत्येक घरात अवलंबता येते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मातीपासून तयार केलेल्या वस्तूंना earthenware किंवा टेराकोटा वस्तू असे म्हणतात. यात मातीचे कलश, मडकी, दिवे, भांडी, मूर्ती आणि सजावटीच्या वस्तूंचा समावेश होतो.
Ans: मातीच्या भांड्यातील पाणी नैसर्गिकरीत्या थंड राहते. काही अभ्यासांनुसार मातीतील खनिज घटक पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात. तसेच यात अन्न शिजवल्यास त्याची चवही वाढते.
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार मातीच्या वस्तू पृथ्वी तत्वाचे प्रतीक आहेत. योग्य दिशेला ठेवलेल्या मातीच्या वस्तूंमुळे स्थैर्य, शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.