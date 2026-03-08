Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Iran War Iran President Pezeshkian Says They Will Never Surrender

US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले

US Iran War : गेल्या आठवड्यापासून अमेरिका आणि इराणमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच वेळी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियाना यांनी अमेरिकेला संबोधून एक खळबळजनक विधान केले आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 03:32 PM
Iran Will Never Surrender President Masoud Pezeshkian Sends Strong Message to the US

US Iran War : 'इराण कधीच झुकणार नाही' ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘इराण कधीच झुकणार नाही’
  • राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले
  • शेजारी देशांनाही गंभीर इशारा
US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान :  सध्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण तणाव (US Israel Iran War) विकोपाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी एक खळबळजनक विधान केले आहे. त्यांनी इराण कधीच अमेरिकेसमोर झुकणार नाही असे म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानाने मोठी खळबळ उडाली आहे.

Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

काय म्हणाले मसूद पेझेश्कियान?

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणच्या स्वाभिमानाचा एक इंच तुकडाही कोणाला घेऊ दिला जाणार नाही. ते केवळ आमचे आत्मसमर्पणाचे स्वप्नच पाहू शकतात, अशी तीव्र शब्दात पेझेश्कियान यांनी टीका केली आहे. रविवारी (०८ मार्च) एका वृत्तंसंस्थेला दिलेल्या एका मुलाखतीत पेझेश्कियान यांनी हे विधान केले आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराण कोणत्याही देशावर हल्ला करण्यास उत्सुक नाही. परंतु कोणी इराणच्या सार्वभौमत्वला आणि प्रादेशिक अखंडतेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात. येईल. आमच्या भूमीला वाचवण्यासाठी आम्हा शांत बसणाक नाही. कोणत्याही थराला जाणून राष्ट्राचे रक्षण करु, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

शेजारी देशांनाही गंभीर इशारा

या वेळी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मध्यपूर्वेतील शेजारी आखाती देशांनाही सावध केले आहे. कोणत्याही देशाने अमेरिका-इस्रायल हवाई हल्ल्यांसाठी आपली जमीन किंवा हवाई हद्द वापरण्यास दिली तर इराण त्या देशावरही जवाबी कारवाई करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. यापूर्वी देखील इराणने अमेरिकेच्या २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणवरील हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेतील आखाती देशांवर हल्ले केले होते. या हल्ल्यांमध्ये अमेरिकन लष्करी तळे आणि दूतावासांना लक्ष्य करण्यात आले होते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणला अनेक वेळा आत्मसमर्पणाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी एअरफोर्सवनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना, म्हटले होते की, इराणची लष्करी क्षमता पूर्णपणे उद्धवस्त केल्याशिवाय थांबणार नाही. आतात शांततेने चर्चा करण्याची वेळ निघून गेली असून केवळ आत्मसमर्पणाचा पर्याय इराणसमोर राहिलेला आहे असे ट्रम्प यांनी खेट म्हटले होते. याच पार्श्वभूमीवर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी आत्मसमर्पण करण्यास नकार दिला आहे.

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेला काय इशारा दिला?

    Ans: इराणच्या स्वाभिमानाचा एक इंच तुकडाही कोणाला घेऊ दिला जाणार नाही. ते केवळ आमचे आत्मसमर्पणाचे स्वप्नच पाहू शकतात, अशी तीव्र शब्दात पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे.

  • Que: इराणने शेजारी देशांना काय इशारा दिला आहे?

    Ans: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा एक इंचही कोणाला देणार नाही. इराणवर हल्ला झाला किंवा इतर देशांनी अमेरिका- इस्रायलला त्यांच्या भूमीचा, हवाई दला वापर करू दिला, तर इराण प्रत्युत्तर देण्यास मागे हटणार नाही.

Web Title: Us iran war iran president pezeshkian says they will never surrender

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज
1

International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस
2

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर
3

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले
4

US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले

US Iran War : ‘इराण कधीच झुकणार नाही’ ; राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी अमेरिकेला स्पष्टच सांगितले

Mar 08, 2026 | 03:32 PM
PCOD पासून केसांपर्यंत…. महिलांसाठी वरदान आहेत हे ‘लाडू’, रेसिपी नोट करा आणि आजपासूनच खायला सुरुवात करा

PCOD पासून केसांपर्यंत…. महिलांसाठी वरदान आहेत हे ‘लाडू’, रेसिपी नोट करा आणि आजपासूनच खायला सुरुवात करा

Mar 08, 2026 | 03:30 PM
उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा

उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा

Mar 08, 2026 | 03:30 PM
Madhyapradesh Crime: मध्यप्रदेश हादरलं! नातवाकडून वृद्ध आजीवर अत्याचार; नंतर नाक आणि तोंडाचा चावा घेतला आणि…

Madhyapradesh Crime: मध्यप्रदेश हादरलं! नातवाकडून वृद्ध आजीवर अत्याचार; नंतर नाक आणि तोंडाचा चावा घेतला आणि…

Mar 08, 2026 | 03:29 PM
बदलत्या युद्धपद्धतीत तंत्रज्ञानाची भूमिका निर्णायक : लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ

बदलत्या युद्धपद्धतीत तंत्रज्ञानाची भूमिका निर्णायक : लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ

Mar 08, 2026 | 03:29 PM
अल्लू अर्जुनने लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी स्नेहाला गिफ्ट केली आलिशान कार; Viral Video ने वेधले लक्ष

अल्लू अर्जुनने लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी स्नेहाला गिफ्ट केली आलिशान कार; Viral Video ने वेधले लक्ष

Mar 08, 2026 | 03:25 PM
भारत बनला ‘अब्जाधीशांचा कारखाना’! दर आठवड्याला एक नवा अब्जाधीश, Hurun रिपोर्टचा दावा

भारत बनला ‘अब्जाधीशांचा कारखाना’! दर आठवड्याला एक नवा अब्जाधीश, Hurun रिपोर्टचा दावा

Mar 08, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM