भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिली. पहिला टप्पा २०१६ मध्ये स्थापन करण्यात आला. एफओएफ २.० ची रचना स्टार्टअप्समधील गुंतवणुकीची गती टिकवून ठेवण्यासाठी करण्यात आली.

Updated On: Feb 15, 2026 | 12:54 PM
  • सरकारकडून १० हजार कोटींचा भक्कम पाठिंबा
  • भारताला स्टार्टअप सुपरपॉवर बनवण्याचा सरकारचा मास्टरप्लॅन
  • स्टार्टअप्सना मिळणार हजारो कोटींचा फंड
केंद्र सरकारने स्टार्टअप्सच्या विकासासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यातून स्टार्टअपसाठी व्हेंचर कॅपिटल उभारणे, डीप टेक, तंत्रज्ञान-आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादन स्टार्टअप आणि प्राथमिक वाढीच्या टप्प्यातील उपक्रमांना पाठिंबा देणे होय. स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत फंड ऑफ फंड योजनेचा हा दुसरा टप्पा होता. पहिला टप्पा २०१६ मध्ये स्थापन करण्यात आला.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

एफओएफ २.० ची रचना स्टार्टअप्समधील गुंतवणुकीची गती टिकवून ठेवण्यासाठी करण्यात आली आहे, ज्याची व्याप्ती एफओएफ १.० च्या पलीकडे आहे. एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशाच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमसाठी व्हेंचर कॅपिटल एकत्रित करण्यासाठी एकूण १०,००० कोटी रुपयांच्या स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड २.० ची स्थापना करण्यास मान्यता दिली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

दुसरा टप्पा मंजूर

मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिली. त्यात म्हटले आहे की ही योजना दीर्घकालीन देशांतर्गत भांडवल एकत्रित करून, व्हेंचर कॅपिटल इकोसिस्टम मजबूत करून आणि देशभरातील नवोन्मेष-आधारित उद्योजकतेला पाठिंबा देऊन भारताच्या स्टार्टअप प्रवासाच्या पुढील टप्प्याला गती देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. २०१६ मध्ये, सरकारने स्टार्टअप्सना बियाणे भांडवल प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांना गणना केलेले जोखीम घेण्यास सक्षम करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड स्थापन केला.

पहिल्या टप्प्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १०,००० कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली. सध्या, अंदाजे १०० युनिकॉर्न स्टार्टअप्स आहेत. युनिकॉर्न म्हणजे १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक किमतीचे स्टार्टअप्स. २०१६ मध्ये स्टार्टअप इंडिया सुरू झाल्यापासून, सरकारने मान्यता दिलेल्या स्टार्टअप्सची संख्या अंदाजे ५०० वरून २००,००० पेक्षा जास्त झाली आहे. २०२५ मध्ये ४९,४०० हून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता देण्यात आली, जी एका वर्षातील सर्वाधिक संख्या आहे.

मजबूत कामगिरीनंतर सुरू करण्यात आले स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड २.० हा फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्सच्या मजबूत कामगिरीचे अनुसरण करतो, जो २०१६ मध्ये निधीतील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि स्टार्टअप्ससाठी देशांतर्गत उद्यम भांडवल बाजाराला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता. या निधीचा एक भाग म्हणून, १४५ पर्यायी गुंतवणूक निधींना एकूण १०,००० कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला+ आहे.

कानाकोपऱ्यात स्टार्टअप्सना चालना

शिवाय, देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी मोठ्या महानगरांच्या पलीकडे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल. निवेदनात म्हटले आहे की ते उच्च जोखीम भांडवलाच्या कमतरतेला तोंड देण्यासाठी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक परिदृश्याला आणखी चालना देण्यासाठी भारताच्या देशांतर्गत उद्याम भांडवल आधार, विशेषत: लहान निधी मजबूत करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, स्टार्टअप इंडिया एफओएफ २.० मध्ये मार्गदर्शन आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करण्यासाठी एक अधिकारप्राप्त समिती असेल. अलीकडेच, सरकारने स्टार्टअप म्हणून संस्थाना मान्यता देण्यासाठी निकष वाढवले आहेत, उलाढाल मर्यादा दुप्पट करून २०० कोटी केली आहे.

नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन या निधीने नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात, खासगी भांडवल एकत्रित करण्यात आणि भारताच्या उद्यम भांडवल परिसंस्थेसाठी मजबूत पाया रचण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. पहिल्या टप्प्यात परिसंस्थेची निर्मिती झाली, तर दुसऱ्या टप्प्यात भारतीय नवोपक्रमांना पुढील स्तरावर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Google Layoffs Update: गुगलकडून ‘Exit Package’ योजना जाहीर! कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढली अस्वस्थता 

नवीन निधी सखोल तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान-आधारित नाविन्यपूर्ण उत्पादनास समर्थन देण्यासाठी लक्ष्यत, विभागीय वित्तपुरवठा दृष्टिकोन स्वीकारेल, दीर्घकालीन भांडवलाची आवश्यकता असलेल्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण प्रगतींना प्राधान्य देईल, त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांसाठी सुरक्षा जाळे प्रदान करण्यासाठी आणि निधीअभावी सुरुवातीच्या अपयशांना कमी करण्यासाठी सुरुवातीच्या वाढीच्या टप्प्यातील संस्थापकांना सक्षम करणे देखील असेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 15, 2026 | 12:54 PM

