  Vastu Tips Why Is Planting A Tamarind Plant In The House Considered Inauspicious

Vastu Tips: घरात चिंचेचे रोप लावणे का मानले जाते अशुभ, जाणून घ्या काय सांगते वास्तुशास्त्र

आपण अनेकदा ऐकले आहे घरी किंवा घराच्या आसपास चिंचेचे झाड असू नये. कारण ते अशुभ मानले जाते. हे रोप घरात लावल्यास समस्या वाढू शकतात. घरात चिंचेचे रोप लावणे अशुभ का मानले जाते जाणून घ्या

Updated On: May 10, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • घरात चिंचेचे रोप लावणे का मानले जाते अशुभ
  • झाड आणि रोपांचे महत्त्वॉ
  • वास्तुशास्त्रामध्ये चिंचेच्या रोपाबद्दल काय सांगितले आहे
 

वास्तुशास्त्रानुसार, घरातील वनस्पती आणि झाडे घराच्या ऊर्जेवर आणि वातावरणावर परिणाम करतात. अनेक वनस्पती सकारात्मकता आणि समृद्धी आणतात असे मानले जाते, तर काहींचे नकारात्मक परिणाम होतात असे मानले जाते. यामध्ये चिंचेच्या झाडाचा समावेश आहे, जे घरात किंवा घराच्या आसपास लावणे अशुभ मानले जाते. वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, चिंचेचे झाड घरातील नकारात्मक ऊर्जा वाढवू शकते. घरात चिंचेचे रोप लावणे अशुभ का मानले जाते जाणून घ्या

झाडे आणि रोपांना असते विशेष महत्त्व

हिंदू धर्म आणि वास्तुशास्त्रामध्ये वनस्पती आणि झाडांना विशेष महत्त्व दिले जाते. अनेक वनस्पती घरात आनंद, शांती आणि समृद्धी आणतात असे मानले जाते. म्हणूनच लोक तुळस, मनी प्लांट किंवा अशोक यांसारखी झाडे लावतात. दरम्यान, वास्तुशास्त्रामध्ये काही अशा वनस्पतींचाही उल्लेख आहे, ज्या घरात लावणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. असे मानले जाते की, अशा वनस्पती घरातील वातावरणातील नकारात्मक ऊर्जा वाढवू शकतात.

चिंचेचे झाड अशुभ का मानले जाते

वास्तूनुसार, चिंचेचे झाड घरासाठी अशुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की घरात चिंचेचे झाड लावल्याने कुटुंबातील सदस्यांमध्ये तणाव आणि संघर्ष वाढू शकतो. याशिवाय, घराच्या जवळ चिंचेचे झाड असणे देखील अशुभ मानले जाते. असे मानले जाते की चिंचेच्या झाडाजवळ राहणाऱ्या लोकांना आरोग्याच्या समस्या, मानसिक ताण आणि आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, व्यवसायात व्यत्यय येऊ शकतो आणि कौटुंबिक समस्या वाढू शकतात असेही म्हटले जाते.

खजुराचे रोपदेखील अशुभ मानले जाते

वास्तुशास्त्रानुसार, घरात खजुराचे झाड लावणे देखील अशुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे आर्थिक खर्च वाढतो. असे म्हटले जाते की अशा घरांमध्ये पैसा जास्त काळ टिकत नाही, ज्यामुळे आर्थिक अस्थिरता येते. त्यामुळे, वास्तूशास्त्रानुसार घराच्या आत किंवा मध्यवर्ती ठिकाणी झाड लावणे टाळावे.

बेरीचे झाड नकारात्मकता वाढवते

वास्तूशास्त्रानुसार बेरीचे झाड अशुभ मानले जाते. असे मानले जाते की हे झाड नकारात्मक ऊर्जा वाढवते आणि घरात गरिबी आणू शकते. असे म्हटले जाते की, जर घराच्या जवळ बोरीचे झाड असेल तर कुटुंबातील सदस्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार चिंचेचे झाड घरात लावणे अशुभ का मानले जाते?

    Ans: काही वास्तु मान्यतानुसार चिंचेच्या झाडामुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते, असे मानले जाते.

  • Que: चिंचेचे झाड घराजवळ लावल्याने कोणते परिणाम होतात असे मानले जाते?

    Ans: धार्मिक आणि वास्तु श्रद्धेनुसार घरात तणाव, मतभेद किंवा मानसिक अस्वस्थता वाढू शकते, अशी मान्यता आहे.

  • Que: चिंचेच्या झाडाचा धार्मिक मान्यतांशी काय संबंध आहे?

    Ans: काही परंपरांमध्ये चिंचेचे झाड जड आणि स्थिर ऊर्जा निर्माण करणारे मानले जाते.

Published On: May 10, 2026 | 02:40 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

