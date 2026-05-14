“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा

योगिता चव्हाण हे आज घराघरात माहीत असलेलं नाव आहे. तू अनोळखी तरी सोबती या मालिकेतून ती सध्या प्रेक्षकांचं मन जिंकून घेत आहे. तिने उन्हाळ्यातील सुट्टीच्या आठवणींना उजाळा दिलाय

Updated On: May 14, 2026 | 10:03 AM
योगिताने शेअर केले लहानपणीचे अनुभव

  • तू अनोळखी तरी सोबती फेम योगिता चव्हाणच्या आठवणी 
  • उन्हाळ्यातील सुट्टीची मजा केली शेअर 
  • चाळीतील अनुभव सांगितला 
‘सन मराठी’वरील तू अनोळखी तरी सोबती या मालिकेत नवनवीन ट्विस्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहेत. सध्या मालिकेत अर्पिता स्वतःच घर वाचवण्यात यशस्वी ठरली आहे. यामुळे समीरने तिचे आभार मानत कौतुक केलं आहे. मालिकेत हळू हळू समीर व अर्पिताची मैत्री फुलताना दिसत आहे. नीलांबरी अर्पिता व समीर यांच्यात दुरावा येण्यासाठी नवा डाव रचताना दिसत आहे.

मालिकेच्या नव्या प्रोमोमध्ये अर्पिताची कठोर परीक्षा घेण्यासाठी एका आजीची एन्ट्री झालेली पाहायला मिळते. अर्पिता या सगळ्या आव्हानांना कशी तोंड देणार? यात अर्पिताला समीरची साथ मिळेल का? नीलांबरीचा डाव यशस्वी होईल का? हे पाहणं रंजक ठरणार आहे.  

‘सन मराठी’वर लवकरच सुरु होणार दोन अनोळखी व्यक्तींचा एकत्र प्रवास; ‘तू अनोळखी तरी सोबती’ नवी मालिका रिलीज

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमधील आठवणी 

सध्या महाराष्ट्रात उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. उन्हाळा सुरु झाला की कलाकारांचं मन देखील लहानपणीच्या आठवणींमध्ये रमतं. ‘तू अनोळखी तरी सोबती’ या मालिकेतील अर्पिता म्हणजेच अभिनेत्री योगिता चव्हाण उन्हाळाच्या  आठवणींबद्दल बोलताना म्हणाली की, “लहानपणी उन्हाची इतकी झळ नसायची जितकी आता असते. सुट्टीत मामाकडे जाणं, मित्र मैत्रिणींसोबत खेळणं अशी बरीच धमाल आम्ही करायचो. पण माझ्या सगळ्यात जवळची एक आठवण म्हणजे मी किसननगरला राहत असताना रात्री लाईट जायची त्यामुळे खूप गरम व्हायचं. तेव्हा आम्ही मित्र-मैत्रिणी टेरेसवर झोपायला जायचो. सगळे आपापली चादर, गाद्या सोबत घेऊन यायचे. त्यावेळी कुणाकडे फोन नव्हते म्हणून खूप साऱ्या गप्पा मारत टेरेसवर झोपायचो.”

Sun Marathi Serial: मासिक पाळीवर ‘तू अनोळखी तरी सोबती’ची संवेदनशील मांडणी; समीरचा अर्पिताला आधार, प्रेक्षकांकडून कौतुक

कैऱ्या चोरणं म्हणजे मज्जा 

योगिता पुढे म्हणाली की, “उन्हाळ्यातील आणखी एक आठवण म्हणजे आमच्या चाळीत बरीच कुटुंब आंब्याचं लोणचं बनवायचे तर त्यासाठी टेरेसवर कैऱ्या वाळत घातलेल्या असायच्या आणि आम्ही त्या कैऱ्या चोरून खायचो. जेव्हापासून कैऱ्या कमी होत चालल्या आहेत हे सगळ्यांना समजायला लागल तेव्हापासून टेरेसला कुलूप लावायला सुरुवात केली. आज जर मला पुन्हा एकदा उन्हाळी सुट्टी मिळाली तर मी लगेच मामाच्या गावी जाईन. 

लहानपणीच्या सगळे खेळ अगदी तशीच मज्जा करेन. उन्हाळा म्हंटल की, आंबे खाणं आलंच. लहानपणी  दिवसाला ७-८ आंबे खायचे पण आता अभिनेत्री म्हणून स्किनची  देखील काळजी घ्यावी लागते. चेहऱ्यावर उष्णता येऊ नये म्हणून खूप कमी प्रमाणात आंबे खाते. सध्या प्रचंड उन्हाची झळ जाणवते यासाठी भरपूर पाणी पिणं, पौष्टिक गोष्टी खाणं, चेहऱ्याला भरपूर सनस्क्रीन लावणं खूप गरजेचं आहे. मालिकेच्या सेटवर सगळे कलाकार स्वतःचा फॅन घेऊन येतात आमची पडद्यामागची टीम सगळ्या कलाकारांची खूप काळजी घेते. त्यामुळे उन्हाचा तडाखा असला तरी आम्ही हसत खेळत शूटिंग करतो.” ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली असून योगिता आणि अंबर गणपुले यांची जोडीही चाहत्यांना आवडत आहे. याशिवाय या मालिकेत हेमांगी कवीही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. 

Published On: May 14, 2026 | 10:03 AM

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी 3 वर्षीय चिमुकलीवर स्कूल केअरटेकरकडून बलात्कार, आरोपी जामीनावर बाहेर

May 15, 2026 | 10:19 AM

May 15, 2026 | 10:19 AM
Top Marathi News Today Live : 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

May 15, 2026 | 10:17 AM

Astro tips for morning: सकाळी उठल्याबरोबर तळहात पाहणे का मानले जाते शुभ? जाणून घ्या धार्मिक कारणे

May 15, 2026 | 10:10 AM

May 15, 2026 | 10:10 AM
Big Breaking: 21 जून रोजी होणार NEET UG Re Exam, तारखेची झाली घोषणा

May 15, 2026 | 10:06 AM

Trump-Xi Deal : इराणला मोठा झटका! चीनकडून होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा होणार बंद? Trump-Jinping यांच्यातील 'त्या' कराराने जगात खळबळ

May 15, 2026 | 10:04 AM

May 15, 2026 | 10:04 AM
TATA Sierra vs Kia Seltos: कोणती SUV देते बेस्ट माइलेज? वाचा परफॉर्मंस आणि किंमतीमधील फरक

गेम खेळण्यावरून झाला वाद; मामाने भाच्याला संपवलं, चाकूने गळाच चिरला

May 15, 2026 | 09:31 AM

May 15, 2026 | 09:31 AM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM

May 14, 2026 | 08:28 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM