Iran Kuwait Tension : कुवैतच्या ‘त्या’ कारवाईने इराण संतप्त; भारताच्या दौऱ्यावर असातानच अराघची यांनी दिला कडक इशारा

Iran Kuwait Tension : इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. दरम्यान या दौऱ्यावर असातानाच त्यांनी कुवैतवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. कुवैतला त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 09:44 AM
FM Araghchi Slams Kuwait from India over 4 Iranians Detention

Iran Kuwait Tension : कुवैतच्या 'त्या' कारवाईने इराण संतप्त; भारताच्या दौऱ्यावर असातानच अराघची यांनी दिला कडक इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • कुवैतवर संतापला इराण
  • अराघची यांनी भारताच्या भूमीवरुन दिली युद्धाची धमकी
  • नेमकं काय आहे प्रकरण?
Iran Foreign Minister Abbas Araghachi in India : नवी दिल्ली : अमेरिकेशी संघर्षादरम्यान इराण(Iran)चे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर आले आहेत. ब्रिक्स देशांच्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत सहभागी होण्यासाठी अराघची १३ मे रोजी भारतात दाखल झाले. मात्र भारतात येताच त्यांनी खळबळजनक विधान केले आहे. भारताच्या भूमीवर अराघची यांनी कुवैतला गंभीर इशारा दिला आहे. कुवैत वर गंभीर आरोप केले आहे. पर्शियन आखातात कुवैतने एका इराणी बोटीवर बेकायदेशीरपणे हल्ल्या केला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मंगळवारी (१२ मे) कुवैतने दावा केला होता की, त्यांच्या समुद्री हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या ४ संशयितांना अटक केली आहे. कुवैतने दिलेल्या माहितीनुसार, हे ४ही संशयित इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) शी संबंधित आहेत. त्यांनी चीनद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या बंदराजवळ घातपात करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

अराघची यांचा संताप

मात्र इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी कुवैतचे सर्व आरोप फेटाळले. भारतात येताच च्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, कुवैतने जाणीवपूर्वक आमच्या निष्पाप नागरिकांना ताब्यात घेतले आहे. ज्या बेटावरुन अमेरिकेने आमच्यावर हल्ले केले, त्याच ठिकाणी ही कारवाई होणे संशयास्पद असल्याचे अराघची यांनी म्हटले.

अराघची यांचा कुवैतला कडक इशारा

अराघची यांनी कुवैतला कडक शब्दात सुनावले. तसेच त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या ४ इराणी नागरिकांना कोणत्याही अटीशिवाय सोडण्याचा इशारा दिला. याशिवाय कुवैतने घुसखोरी आणि शस्त्रास्त्र बाळगण्याचे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे त्यांनी म्हटले. इराणला त्यांच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी चोख प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

अराघची यांचा भारत दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण झाली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियात प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. याशिवाय होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली आहे, ज्यामुळे  जागतिक स्तरावर उर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.

ब्रिक्स बैठक

१४ ते १५ मे रोज नवी दिल्लीत ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, याच वेळी दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. यामुळे सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष या बैठकांकडे लागले आहे. या बैठकांमुळे राजनैतिक स्तरावर बदल होण्याची शक्यता आहे.

Published On: May 14, 2026 | 09:41 AM

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

May 16, 2026 | 07:35 AM
May 16, 2026 | 07:30 AM
May 16, 2026 | 07:05 AM
May 16, 2026 | 04:15 AM
May 16, 2026 | 02:35 AM
May 16, 2026 | 12:30 AM
May 15, 2026 | 11:16 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM