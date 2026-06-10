Vish Yog 2026: शनि – चंद्र युतीमुळे 4 राशीच्या व्यक्तींनी रहावे सावध! दुर्घटना योगाची शक्यता, तयार होतोय विष योग

कर्क राशी
चंद्र स्वतः कर्क राशीचा स्वामी आहे. परिणामी, चंद्रावरील शनीचा प्रभाव तुमच्या मनावर आणि विचारांवर थेट परिणाम करू शकतो. या काळात क्षुल्लक गोष्टींबद्दलची चिंता वाढू शकते. काही जण भविष्याबद्दलच्या चिंता किंवा कामाशी संबंधित तणावामुळे त्रस्त होऊ शकतात. कुटुंब आणि करिअरमध्ये संतुलन साधणे देखील आव्हानात्मक असू शकते. याव्यतिरिक्त, अपघात होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सावधगिरीने वाहन चालवा.
उपाय: शिवलिंगाला दुधात मिसळलेले पाणी अर्पण करा आणि ‘ॐ सोम सोमय नमः’ या मंत्राचा १०८ वेळा जप करा. यामुळे चंद्र बलवान होईल आणि मनाला शांती मिळेल.
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कन्या राशी
कन्या राशीच्या लोकांसाठी, हा विश्वयोग भागीदारी आणि नातेसंबंधांवर परिणाम करू शकतो. जोडीदार, प्रेम भागीदार किंवा व्यावसायिक भागीदारासोबत गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. शंका किंवा असमाधान वाढू शकते. संभाषणात संयम राखणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, वाहन चालवताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
उपाय: गणपतीला दुर्वा अर्पण करा आणि ‘ॐ गण गणपतये नमः’ या मंत्राचा जप करा. यामुळे नातेसंबंधात गोडवा टिकून राहील आणि वाद टळतील.
धनु राशी
धनु राशीच्या लोकांसाठी, हा योग कौटुंबिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित बाबींवर परिणाम करू शकतो. तुमच्या आईच्या आरोग्याबद्दल चिंता असू शकते किंवा घरात तणाव निर्माण होऊ शकतो. मालमत्ता किंवा घरगुती बाबींमध्ये काही विलंब किंवा अडथळे देखील येऊ शकतात.
उपाय: पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा आणि ‘ॐ शम शनैश्चराय नमः’ या शनी मंत्राचा जप करा. यामुळे शनीचे नकारात्मक परिणाम कमी होतील.
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मीन राशी
चंद्र आणि शनीची युती मीन राशीत होत आहे, त्यामुळे याचा सर्वाधिक परिणाम मीन राशीवर होऊ शकतो. आत्मविश्वासाची कमतरता, मानसिक थकवा, एकटेपणाची भावना किंवा निर्णय घेण्यामध्ये गोंधळ जाणवू शकतो. काहींना अनाकलनीय दुःख किंवा भावनिक तणाव जाणवू शकतो. या काळात, बसताना, उभे राहताना किंवा रस्त्यावर चालताना सावधगिरी बाळगा. अपघात होण्याचा धोकाही आहे.
उपाय: भगवान भैरव आणि भगवान शिव यांची पूजा करा. ‘ॐ नमः शिवाय’ चा जप करा आणि गरजू लोकांना पांढऱ्या वस्तू दान करा. यामुळे मानसिक संतुलन आणि आत्मविश्वास वाढेल.
हा परिणाम किती काळ टिकेल?
चंद्र एका राशीत अंदाजे अडीच दिवस राहतो. त्यामुळे, हा विसंयोग प्रामुख्याने ९ जून ते ११ जून २०२६ पर्यंत प्रभावी राहील. या काळात, भावनांच्या आहारी जाऊन निर्णय घेणे टाळणे, संयम राखणे आणि आध्यात्मिक कार्यात गुंतणे फायदेशीर ठरू शकते.
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