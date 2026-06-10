...तर १५७ वर्षे वाट पाहावी लागेल! २०२७ मध्ये दिसणार शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण

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सूर्यग्रहणाच्या या घटनेबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की २१८४ सालापर्यंत अशी घटना पुन्हा घडणार नाही. अशा स्थितीत याला शतकातील सर्वांत मोठे सूर्यग्रहण म्हटले जात आहे. हे सूर्यग्र त २ ऑगस्ट २०२७रोजी होणार आहे. ६ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालणारे हे २१ व्या शतकातील सर्वांत मोठे सूर्यग्रहण ठरेल. हे सूर्यग्रहण २ ऑगस्ट २०२७ रोजी होणार आहे. ६ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालणारे हे २१ व्या शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण ठरेल. जगाच्या काही भागांमध्येच दृश्यमान : नासाच्या मते, ऑगस्ट २०२७ च्या या सूर्यग्रहणाचा एकूण कालावधी ६ मिनिटे २३ सेकंद असेल. हे जगाच्या काही भागांमध्ये खूप दृश्यमान असेल. अनेक देशांतील लोक ते अर्धवट पाहण्यास सक्षम असतील, हे ग्रहण स्पेनमधील अलावा आणि युस्काडी येथून चांगले पाहता येणार आहे.
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पुढील वर्षी होणारे हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही. भारतातील लोक ते पाहू शकणार नाहीत कारण त्याचा मार्ग भारतीय उपखंडातून जाणार नाही. हे ग्रहण अटलांटिक महासागरावरून सुरू होईल आणि दक्षिण युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील देशांमधून जाईल. हे प्रामुख्याने स्पेन, मोरोक्को, अल्जेरिया, लिबिया, इजिप्त आणि सौदी अरेबियामध्ये पूर्णपणे दृश्यमान असेल. तथापि, भारत किवा काही आशियाई देशांना या ग्रहणाची आंशिक झलक मिळू शकेल, अशी आशा अनेक तज्ञ व्यक्त करत आहेत. २ ऑगस्ट २०२७ च्या सूर्यग्रहणाचा कालावधी व्यतिरिक्त काही खास असेल. यातील सर्वात खास दृश्य ‘बेलीज बीड्स असेल, जे चंद्राच्या खोऱ्यांतून फिल्टर होत असलेल्या सूर्यप्रकाशाची चमक आहे.
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