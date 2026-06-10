Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

…तर १५७ वर्षे वाट पाहावी लागेल! २०२७ मध्ये दिसणार शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण

Updated On: Jun 10, 2026 | 10:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

खगोलप्रेमींसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. पुढील वर्षी आकाशात अशी एक दुर्मीळ खगोलीय घटना घडणार आहे, जी पाहण्याची संधी अनेक पिढ्यांना पुन्हा मिळणार नाही. या घटनेची जगभरात आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे.

...तर १५७ वर्षे वाट पाहावी लागेल! २०२७ मध्ये दिसणार शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पुढील वर्षी होणारी ही खगोलीय घटना २१ व्या शतकातील सर्वात विशेष मानली जात आहे.
  • या दुर्मीळ दृश्यादरम्यान काही भागांमध्ये दिवस काही मिनिटांसाठी रात्रीसारखा अंधारमय होणार आहे.
  • तज्ज्ञांच्या मते, अशाच स्वरूपाची घटना पुन्हा पाहण्यासाठी तब्बल १५७ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
कित्येक शतकांत एखादवेळी दिसू शकेल असे अनोखे पूर्ण सूर्यग्रहण पाहण्याची संधी निम्म्या जगाला आहे. या सूर्यग्रहणादरम्यान दिवस इतका गडद असेल की काही मिनिटांसाठी रात्र होईल, असे अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाने म्हटले आहे. या ग्रहणानंतर पुढील १५७ वर्षे अशी अनोखी खगोलीय घटना घडणार नाही. याचाच अर्थ असा की, तो बघून चुकलेल्याला पुन्हा अशी संधी मिळणे जवळपास अशक्य आहे.

मंगळसूत्रात काळ्या मण्यांचा समावेश का केला जातो? जाणून घ्या त्यामागील धार्मिक आणि पारंपरिक कारणे

सूर्यग्रहणाच्या या घटनेबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की २१८४ सालापर्यंत अशी घटना पुन्हा घडणार नाही. अशा स्थितीत याला शतकातील सर्वांत मोठे सूर्यग्रहण म्हटले जात आहे. हे सूर्यग्र त २ ऑगस्ट २०२७रोजी होणार आहे. ६ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालणारे हे २१ व्या शतकातील सर्वांत मोठे सूर्यग्रहण ठरेल. हे सूर्यग्रहण २ ऑगस्ट २०२७ रोजी होणार आहे. ६ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालणारे हे २१ व्या शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण ठरेल. जगाच्या काही भागांमध्येच दृश्यमान : नासाच्या मते, ऑगस्ट २०२७ च्या या सूर्यग्रहणाचा एकूण कालावधी ६ मिनिटे २३ सेकंद असेल. हे जगाच्या काही भागांमध्ये खूप दृश्यमान असेल. अनेक देशांतील लोक ते अर्धवट पाहण्यास सक्षम असतील, हे ग्रहण स्पेनमधील अलावा आणि युस्काडी येथून चांगले पाहता येणार आहे.

Religion and Nature : नदी, पर्वत, वृक्ष पूजनीय; पण हेच देव आहेत का? विविध धर्मांचे मत जाणून घ्या

भारतात दिसणार सूर्यग्रहण ?

पुढील वर्षी होणारे हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही. भारतातील लोक ते पाहू शकणार नाहीत कारण त्याचा मार्ग भारतीय उपखंडातून जाणार नाही. हे ग्रहण अटलांटिक महासागरावरून सुरू होईल आणि दक्षिण युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील देशांमधून जाईल. हे प्रामुख्याने स्पेन, मोरोक्को, अल्जेरिया, लिबिया, इजिप्त आणि सौदी अरेबियामध्ये पूर्णपणे दृश्यमान असेल. तथापि, भारत किवा काही आशियाई देशांना या ग्रहणाची आंशिक झलक मिळू शकेल, अशी आशा अनेक तज्ञ व्यक्त करत आहेत. २ ऑगस्ट २०२७ च्या सूर्यग्रहणाचा कालावधी व्यतिरिक्त काही खास असेल. यातील सर्वात खास दृश्य ‘बेलीज बीड्स असेल, जे चंद्राच्या खोऱ्यांतून फिल्टर होत असलेल्या सूर्यप्रकाशाची चमक आहे.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: 2027 total solar eclipse next such event only after 157 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahu Ketu Gochar 2026: ‘या’ राशीच्या व्यक्तींची वाढणार संकटं, राहू-केतु गोचराने होणार ‘राजाचाही रंक’
1

Rahu Ketu Gochar 2026: ‘या’ राशीच्या व्यक्तींची वाढणार संकटं, राहू-केतु गोचराने होणार ‘राजाचाही रंक’

Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल
2

Morning Powerful Mantra: पायाखाली संपत्ती लोळणार! सकाळी उठताच म्हणा ‘हा’ चमत्कारी मंत्र, नशीब बदलेल

Kalki Avatar: कलियुगाच्या अंताचे घोर रहस्य, कल्की दाखवणार 23 वर्ष ‘लीला’
3

Kalki Avatar: कलियुगाच्या अंताचे घोर रहस्य, कल्की दाखवणार 23 वर्ष ‘लीला’

Shukra Gochar 2026: कर्क राशीत शुक्र गोचर, गजलक्ष्मी महासंयोग; कोणत्या राशींना होणार धनलाभ
4

Shukra Gochar 2026: कर्क राशीत शुक्र गोचर, गजलक्ष्मी महासंयोग; कोणत्या राशींना होणार धनलाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

Jun 10, 2026 | 10:04 AM
AI क्रांती की संकट? मशीन्सवरचं मानवी नियंत्रण संपणार? तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याने जगभरात वाढली चिंता

AI क्रांती की संकट? मशीन्सवरचं मानवी नियंत्रण संपणार? तज्ज्ञांच्या इशाऱ्याने जगभरात वाढली चिंता

Jun 10, 2026 | 10:01 AM
…तर १५७ वर्षे वाट पाहावी लागेल! २०२७ मध्ये दिसणार शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण

…तर १५७ वर्षे वाट पाहावी लागेल! २०२७ मध्ये दिसणार शतकातील सर्वात मोठे सूर्यग्रहण

Jun 10, 2026 | 10:00 AM
Edybites Startup:१७ वर्षांचे करिअर सोडून का सुरू केला खाण्यायोग्य चमच्यांचा व्यवसाय? वाचा एका उद्योजकाची रंजक यशोगाथा!

Edybites Startup:१७ वर्षांचे करिअर सोडून का सुरू केला खाण्यायोग्य चमच्यांचा व्यवसाय? वाचा एका उद्योजकाची रंजक यशोगाथा!

Jun 10, 2026 | 09:58 AM
NCP 27th foundation Day: अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा पहिलाच वर्धापन दिन; सुनेत्रा पवार यांची ‘एक्स’वर अत्यंत भावूक पोस्ट

NCP 27th foundation Day: अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा पहिलाच वर्धापन दिन; सुनेत्रा पवार यांची ‘एक्स’वर अत्यंत भावूक पोस्ट

Jun 10, 2026 | 09:55 AM
सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

Jun 10, 2026 | 09:38 AM
प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव

प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव

Jun 10, 2026 | 09:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें