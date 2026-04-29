Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Free Fire Max X Gintama Event Players Can Get Free Rewards Including 2000 Gold Tech News Marathi

Free Fire MAX: गेममध्ये झाली ॲनिमेची एंट्री! नवा ईव्हेंट पाहून प्लेअर्स झाली उत्साही, 2000 गोल्डसह अनेक फ्री रिवॉर्ड्स!

Free Fire Max Roll Call Event: गेममध्ये ॲनिमे लव्हर्ससाठी खास सरप्राईज आले आहे. Gintama सोबतच्या नवीन कोलॅबमुळे गेममध्ये भन्नाट रोल कॉल ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून प्लेअर्सना फ्री रिवॉर्ड्स मिळवण्याची मोठी संधी आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 09:36 AM
Free Fire MAX: गेममध्ये झाली ॲनिमेची एंट्री! नवा ईव्हेंट पाहून प्लेअर्स झाली उत्साही, 2000 गोल्डसह अनेक फ्री रिवॉर्ड्स!

Free Fire MAX: गेममध्ये झाली ॲनिमेची एंट्री! नवा ईव्हेंट पाहून प्लेअर्स झाली उत्साही, 2000 गोल्डसह अनेक फ्री रिवॉर्ड्स!

Follow Us:
Follow Us:
  • फ्री फायर मॅक्स x गिंतामा रोल कॉल ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना 2000 गोल्ड, वाउचर्स आणि क्रेट्स फ्री मिळणार आहेत.
  • या इव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी फक्त लॉगिन टास्क पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
  • हा इव्हेंट 7 मे 2026 पर्यंत लाईव्ह असून प्लेअर्सना मर्यादित वेळेत रिवॉर्ड्स क्लेम करता येणार आहेत.
फ्री फायर मॅक्स खेळणाऱ्या ॲनिमे लवर्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. फ्री फायर मॅक्सने प्रसिद्ध जपानी ॲनिमे सीरीज Gintama सोबत भागिदारी करण्याची घोषणा केली आहे. या भागिदारीनंतर आता गेममध्ये अनेक गेमिंग ईव्हेंट्स लाईव्ह करण्यात आले आहे. यामधील एक ईव्हेंट आहे फ्री फायर मॅक्स रोल कॉल ईव्हेंट. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना 1000 हून अधिक गोल्ड, गोल्ड रॉयल वाउचर, गिंटमा अवतार आणि रेंडम लूट क्रेट सारखे अनेक रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना इन गेम करंसी डायमंड्स खर्च करण्याची आवश्यकता नाही.

6,000mAh बॅटरीसह Poco च्या नव्या स्मार्टफोनने केला धमाका! 120Hz रिफ्रेश रेट आणि असे आहेत दमदार फीचर्स, जाणून घ्या

फ्री फायर मॅक्स रोल कॉल ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्स रोल कॉल हा एक टास्क ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी प्लेअर्सना काही टास्क परफॉर्म करावे लागणार आहेत. यामध्ये 2 रेंडम लोडआउट क्रेट दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये टेक्टिकल मार्केट, सुपर लॅग पॉकेट आणि इंन्हांस हॅमर पैकी एक रिवॉर्ड समाविष्ट असणार आहेत. क्रेटव्यतिरिक्त ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना गोल्ड रॉयल वाउचर, लक रॉयल वाउचर आणि 2000 गोल्ड देखील मिळणार आहे. एवढंच नाही, तर या गेमिंग ईव्हेंटमध्ये गितामा अवतार आणि बॅनर मिळवण्याची संधी देखील आहे.  (फोटो सौजन्य – YouTube) 

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • रँडम लोडआउट क्रेट
  • गोल्ड रॉयल व्हाउचर
  • लक रॉयल व्हाउचर
  • 2000 गोल्ड
  • गिंतामा अवतार
  • गिंतामा बॅनर

रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

या ईव्हेंटमध्ये मिळणारे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी तुम्हाला काही टास्क पूर्ण करावे लागणार आहेत.
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये पहिल्यांदा आणि दुसऱ्यांदा लॉगिन केल्यानंतर रँडम लोडआउट क्रेट मिळणार आहे.
  • गेममध्ये तीन वेळा लॉगिन केल्यानंतर गोल्ड रॉयल वाउचर मिळणार आहे.
  • चौथ्यांदा लॉगिन केल्यानंतर प्लेअर्सना गिंतामा अवतार मिळणार आहे.
  • पाचव्यांदा लॉगिन केल्यानंतर प्लेअर्सना लक रॉयल वाउचर क्लेम करता येणार आहे.
  • सहव्यांदा लॉगिन केल्यानंतर प्लेअर्सना 2000 गोल्ड मिळणार आहे.
  • एकाच दिवसात सात वेळा गेममध्ये लॉगिन केल्यानंतर गिंतामा बॅनर मिळणार आहे.
Vivo Y500s ची बाजारात तुफानी एंट्री! 7,200mAh बॅटरी आणि 6.75-इंच डिस्प्लेने सुसज्ज, किंमत ऐकूनच घ्या निर्णय

ईव्हेंट एक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता होम स्क्रीनवरील ईव्हेंट्स टॅबवर क्लिक करा.
  • आता फ्री फायर मॅक्स x गिंतामा टॅबवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला रोल कॉल ईव्हेंट दिसेल.

कधीपर्यंत लाईव्ह असणार ईव्हेंट?

27 एप्रिल रोजी हा ईव्हेंट गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. 7 मे 2026 पर्यंत ईव्हेंट गेममध्ये सुरु राहणार आहे. यादरम्यान प्लेअर्स टास्क परफॉर्म करून वेगवेगळे रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार आहेत.

Web Title: Free fire max x gintama event players can get free rewards including 2000 gold tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 09:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
1

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर
2

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट
3

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
4

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM