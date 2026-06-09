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मंगळसूत्रात काळ्या मण्यांचा समावेश का केला जातो? जाणून घ्या त्यामागील धार्मिक आणि पारंपरिक कारणे

Updated On: Jun 09, 2026 | 09:17 PM IST
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सारांश

हिंदू संस्कृतीत मंगळसूत्र हे विवाहित स्त्रीच्या सौभाग्याचे आणि पती-पत्नीतील प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते. मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांना विशेष महत्त्व असून ते वाईट नजर आणि नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण करतात, अशी श्रद्धा आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
  • समृद्धी आणि सकारात्मकता आणणारा मानला जातो.
  • वैवाहिक नात्याच्या पवित्रतेचे प्रतीक म्हणून आजही मानाचे स्थान राखून आहेत.
हिंदू संस्कृतीत विवाहसंस्काराला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. विवाहानंतर स्त्रीच्या सौभाग्याचे प्रतीक म्हणून मंगळसूत्र परिधान केले जाते. हे केवळ दागिना नसून पती-पत्नीमधील प्रेम, विश्वास आणि नात्याच्या दृढतेचे प्रतीक मानले जाते. विशेष बाब म्हणजे मंगळसूत्रात काळ्या मण्यांचा समावेश असतो. इतर अनेक शुभ प्रसंगी काळा रंग टाळला जात असला, तरी मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.

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धार्मिक श्रद्धेनुसार काळे मणी वाईट नजर आणि नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण करतात. विवाहित स्त्रीच्या सौभाग्याचे रक्षण व्हावे आणि वैवाहिक जीवनावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी मंगळसूत्रात काळ्या मण्यांची रचना केली जाते, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे हे मणी मंगळसूत्राचा अविभाज्य भाग मानले जातात.

ज्योतिषशास्त्रामध्येही काळ्या मण्यांना विशेष स्थान आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, हे मणी नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवण्यास मदत करतात. तसेच पती-पत्नीमधील परस्पर प्रेम, विश्वास आणि समजूतदारपणा कायम राहण्यासाठी त्यांचे प्रतीकात्मक महत्त्व असल्याचे मानले जाते.= मंगळसूत्रातील सोन्यालाही विशेष महत्त्व दिले जाते. ज्योतिषीय मान्यतांनुसार सोने हे गुरु ग्रहाचे प्रतीक मानले जाते, तर काळे मणी शनी ग्रहाशी संबंधित मानले जातात. या दोन्ही घटकांचा संगम वैवाहिक जीवनात स्थैर्य, समृद्धी आणि सकारात्मकता आणणारा मानला जातो.

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अनेक धार्मिक मान्यतांनुसार मंगळसूत्र हृदयाजवळ राहते. त्यामुळे ते पती-पत्नीमधील भावनिक नाते अधिक दृढ करण्याचे प्रतीक मानले जाते. नात्यात प्रेम, जिव्हाळा आणि विश्वास कायम राहावा, यासाठी मंगळसूत्राला विशेष महत्त्व दिले जाते. मात्र, या सर्व समजुती धार्मिक श्रद्धा, परंपरा आणि ज्योतिषीय मान्यतांवर आधारित आहेत. त्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला आधार उपलब्ध नाही. तरीही भारतीय संस्कृतीत मंगळसूत्र आणि त्यातील काळे मणी हे सौभाग्य, संरक्षण आणि वैवाहिक नात्याच्या पवित्रतेचे प्रतीक म्हणून आजही मानाचे स्थान राखून आहेत.

Web Title: Why are black beads included in the mangalsutra learn about the religious and traditional reasons behind this

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Published On: Jun 09, 2026 | 09:17 PM

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