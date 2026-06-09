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Paatal Lok: पाताळ लोक रहस्य! शिवगणापासून ते दैत्यदानवापर्यंत, पृथ्वीखाली आहेत कोणत्या शक्ती?

Updated On: Jun 09, 2026 | 06:21 PM IST
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सारांश

आपण पौराणिक कथांमधील विश्वांचा विचार करतो, तेव्हा आपले मन लगेच स्वर्गाकडे वळते. आपण ज्या पृथ्वीतलाखाली राहतो, तिच्याखाली एक संपूर्ण रहस्यमय विश्व अस्तित्वात आहे? ज्याला पातळलोक म्हणतात, जाणून घ्या

पृथ्वीखाली असणाऱ्या ७ लोकाचे रहल्य नेमके काय आहे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

पृथ्वीखाली असणाऱ्या ७ लोकाचे रहल्य नेमके काय आहे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • पाताळलोक नक्की काय आहे 
  • पौराणिक कथेनुसार पृथ्वीखालील सात लोकात आणि पाताळलोकात नक्की काय असते 
  • पातळलोकातील रहस्य काय आहे 
श्रीमद् भागवत पुराण आणि विष्णू पुराणात विश्वाच्या निर्मितीचे वर्णन अत्यंत गूढ पद्धतीने केले आहे. असेच एक रहस्य पृथ्वीच्या खाली असलेल्या सात लोकामध्ये दडलेले आहे, ज्यांना पाताळ किंवा बिल स्वर्ग म्हणून ओळखले जाते. त्यांना बिल स्वर्ग म्हटले जाते कारण ते वैभव, समृद्धी आणि आनंदाच्या बाबतीत स्वर्गापेक्षा कमी नाहीत. येथे सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही, परंतु मोठ्या रत्नांचे आणि सर्पांचे तेज संपूर्ण जगाला उजळवते अशी धारणा आहे. भगवान शिवाच्या अनुयायांपासून ते शक्तिशाली राक्षस, दैत्य आणि नाग कुळापर्यंत, सर्वजण येथे राज्य करतात. चला, पृथ्वीच्या खाली दडलेल्या या सात लोकाची रहस्ये आणि शक्तींबद्दल जाणून घेऊया.

या सात लोकाचे वर्णन पुराणात 

पुराणांनुसार, पृथ्वीच्या खाली सात लोक आहेत. त्यांची नावे अतला, वितला, सुतला, तलातला, महातला, रसतला आणि पाताळ अशी आहेत. या प्रत्येक लोकांचे स्वतःचे महत्त्व आणि वैशिष्ट्य आहे. असे म्हटले जाते की ही लोके सामान्य ठिकाणे नाहीत, तर ती अलौकिक शक्ती आणि रहस्यमय जीवांची निवासस्थाने आहेत.

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अतल लोक

सात पाताळ लोकांपैकी, अतल लोकाचा उल्लेख सर्वात आधी केला जातो. पौराणिक कथेनुसार, ते बल नावाच्या राक्षसाचे निवासस्थान होते. असे म्हटले जाते की त्याच्याकडे जादुई शक्ती होत्या, ज्यामुळे तो लोकांवर नियंत्रण ठेवू शकत होता. अटल लोक हे जादुई शक्तींचे सर्वात मध्यवर्ती केंद्र मानले जाते.

वित्तल लोक

अटलाच्या खाली वित्तल लोक वसलेले आहे असे मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, भगवान शिव येथे आपल्या अनुयायांसह राहतात. काही ग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की येथे एका विशेष प्रकारचा अग्नी आणि दैवी ऊर्जा वास करते. यामुळेच वित्तल लोक गूढ शक्तींनी परिपूर्ण मानले जाते.

सुतल लोक

सुतल लोक हे राजा बलीशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. पौराणिक कथेनुसार, भगवान विष्णूने वामन रूपात राजा बलीला सुतल लोकाचा शासक बनवले. असे म्हटले जाते की हे लोक खूप समृद्ध आणि वैभवशाली आहे. असे मानले जाते की येथे भगवान विष्णू स्वतः राजा बलीचे रक्षण करतात.

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तलातल लोक

तलातल लोक हे माया नावाच्या मायावी वास्तुकाराचे निवासस्थान असल्याचे म्हटले जाते. पुराणांमध्ये माया नावाच्या राक्षसाकडे आश्चर्यकारक बांधकाम तंत्र आणि गूढ विज्ञानाचे ज्ञान असल्याचे वर्णन आहे. याच कारणामुळे, तलातल हे गूढवाद आणि तांत्रिक शक्तींशी संबंधित मानले जाते.

महातल लोक

महातल लोक हे अनेक शक्तिशाली सर्पांचे निवासस्थान असल्याचे म्हटले जाते. असे म्हटले जाते की येथे राहणारे सर्प खूप बलवान आणि दैवी शक्तींनी युक्त आहेत. पौराणिक कथांमध्ये, हे सर्पांच्या प्रमुख लोकांपैकी एक मानले जाते.

रसातळ लोक

रसातल लोक हे राक्षस आणि दैत्य वंशाचे निवासस्थान असल्याचे म्हटले जाते. धार्मिक ग्रंथांनुसार, येथे राहणारे राक्षस खूप शक्तिशाली आणि युद्धकलेत निपुण होते. जरी त्यांना देवांचे शत्रू मानले जात असले तरी, त्यांच्याकडेही विलक्षण शक्ती होत्या.

पाताळ लोक

पाताळ लोक हे सात पाताळ लोकांपैकी सर्वात खालचे स्थान मानले जाते. पुराणांमध्ये त्याचे वर्णन एक अत्यंत सुंदर आणि चमत्कारिक ठिकाण असे केले आहे. सर्पराज वासुकीसह अनेक सर्पांचे ते निवासस्थान असल्याचे म्हटले जाते. काही ग्रंथांमध्ये, पाताळाचे वर्णन इतके भव्य केले आहे की त्याची भव्यता स्वर्गापेक्षाही श्रेष्ठ मानली जाते.

Web Title: Paatal lok mystery 7 loks under earth powers and inhabitants what is the truth as per mythology

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Published On: Jun 09, 2026 | 06:21 PM

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