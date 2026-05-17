Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

Tomer Israel factory blast 2026 : मिडल ईस्ट म्हणजेच मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य आणि अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणादरम्यान इस्रायलमधून (Israel) एक धक्कादायक आणि थरकाप उडवणारी बातमी समोर आली आहे. इस्रायलची राजधानी जेरुसलेम जवळील ‘बेत शेमेश’ (Beit Shemesh) परिसरात असलेल्या ‘तोमर’ (Tomer) या सरकारी संरक्षण कंपनीच्या चाचणी मैदानावर शनिवारी रात्री ११:३० च्या सुमारास एक प्रचंड मोठा स्फोट झाला. या स्फोटाचा आवाज इतका भयानक होता की, आजूबाजूचे अनेक किलोमीटरचे परिसर हादरून गेले आणि आकाशात आगीचे प्रचंड लोळ व काळ्या धुराचे लोट स्पष्टपणे दिसू लागले. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले असून, नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हा स्फोट ज्या ‘तोमर’ कारखान्यात झाला, तो सामान्य कारखाना नसून इस्रायलच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि हवाई संरक्षण कवचाचा (Air Defence System) मुख्य कणा मानला जातो. या ठिकाणी इस्रायलच्या सर्वात आधुनिक आणि प्राणघातक क्षेपणास्त्रांचे ‘प्रणोदन इंजिन’ (Rocket & Missile Engines) तयार केले जातात. इराणकडून येणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांना हवेतच नष्ट करणाऱ्या ‘ॲरो-२’ (Arrow 2) आणि ‘ॲरो-३’ (Arrow 3) सारख्या अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणालींचे इंजिन याच प्लांटमध्ये बनवले जातात. याशिवाय अंतराळात सोडले जाणारे ‘होरायझन’ उपग्रह आणि नौदलासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘बराक ८’ (Barak 8) मिसाइलचे इंजिनही याच तोमर कंपनीत तयार होतात. त्यामुळे या संवेदनशील ठिकाणी झालेला स्फोट अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.
स्फोटाची तीव्रता आणि सोशल मीडियावरील वाढते तर्कवितर्क पाहता, सरकारी मालकीच्या ‘तोमर’ डिफेन्स कंपनीने तात्काळ एक अधिकृत पत्रक जारी करून परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. कंपनीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, हा कोणताही शत्रूचा हल्ला किंवा अपघात नसून, तो एक पूर्वनियोजित आणि नियंत्रित प्रयोग (Pre-planned Experiment) होता. कंपनीच्या शेड्यूलनुसारच ही चाचणी घेण्यात आली असून, यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही किंवा प्लांटचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. इस्रायली प्रसारमाध्यमांच्या मते, ही चाचणी हजारो किलोमीटर अंतरापर्यंत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या घन इंधनाशी (Rocket Propellants) संबंधित होती.
A massive explosion has occurred in the Israeli city of Beit Shemesh. According to Al Jazeera, an Israeli defense company said the blast was a preplanned test explosion.#TOLOnews_English pic.twitter.com/9VE0BWGtNU — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) May 16, 2026
credit – social media and Twitter
कंपनीने जरी याला नियंत्रित चाचणी म्हटले असले, तरी इस्रायलमधील सामान्य नागरिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञ यावर तीव्र आक्षेप घेत आहेत. बेत शेमेश परिसरातील रहिवाशांच्या मते, जर हा पूर्वनियोजित प्रयोग होता, तर स्थानिक प्रशासनाने किंवा कंपनीने नागरिकांना आधीच कोणतीही पूर्वकल्पना का दिली नाही? इराणसोबतच्या नुकत्याच झालेल्या युद्धात बेत शेमेशवर अनेक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली होती, ज्यामुळे येथील नागरिक आधीच दहशतीखाली आहेत. अशातच मध्यरात्री ११:३० वाजता अचानक झालेल्या या महा-स्फोटामुळे नागरिकांना पुन्हा एकदा शत्रूचा मोठा हवाई हल्ला झाल्याचे वाटले, ज्यामुळे शहरात एकच पळापळ झाली होती.
हा रहस्यमय स्फोट अशा वेळी झाला आहे जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायल इराणविरुद्ध नवीन लष्करी रणनीती आखत आहेत आणि मध्य पूर्वेतील युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. याच दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ मीडिया हँडलवरून या स्फोटाचा व्हिडिओ शेअर केल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे हा केवळ एक सामान्य प्रयोग होता की यामागे काही वेगळे सामरिक रहस्य दडले आहे, याबाबत जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. मात्र, सध्यातरी इस्रायली लष्कराने (IDF) कोणत्याही बाह्य विघातक कृत्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.
Ans: तोमर ही इस्रायलची सरकारी संरक्षण कंपनी असून ती 'ॲरो-२' आणि 'ॲरो-३' सारख्या हाय-टेक क्षेपणास्त्रांचे शक्तिशाली रॉकेट इंजिन तयार करते.
Ans: नाही, तोमर डिफेन्स कंपनीच्या अधिकृत दाव्यानुसार, हा क्षेपणास्त्र इंधनाचा एक पूर्वनियोजित आणि नियंत्रित प्रयोग होता.
Ans: नाही, हा प्रयोग सुरक्षित वातावरणात करण्यात आल्यामुळे कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही.