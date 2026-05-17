Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Ahilyanagar News Stray Dogs Find Unique Shelter To Beat Summer Heat Wave Marathi News

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

उन्हाच्या झळांचा त्रास केवळ माणसांनाच नाही, तर मुक्या प्राण्यांनाही तितकाच सहन करावा लागत आहे. उन्हाळ्याच्या या तीव्र काहिलीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि थोडासा थंडावा मिळवण्यासाठी आता Ahilyanagar मधील भटक्या कुत्र्यांनी एक अनोखी शक्कल लढवल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 11:36 AM
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
Follow Us:
Follow Us:
  • तापमानाचा पारा कडाडला
  • कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
  • झाडांची सावली अन् ओली माती ठरतेय आधार
अहिल्यानगर/पोपट पिटेकर : मार्च-एप्रिल महिना सुरू झाला की उन्हाचा कडाका बराच वाढू लागतो. दुपारच्या वेळी तर सूर्य आग ओकत असल्याचा भास होतो. या वाढत्या तापमानाचा आणि उन्हाच्या झळांचा त्रास केवळ माणसांनाच नाही, तर मुक्या प्राण्यांनाही तितकाच सहन करावा लागत आहे. उन्हाळ्याच्या या तीव्र काहिलीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि थोडासा थंडावा मिळवण्यासाठी आता शहरातील भटक्या कुत्र्यांनी एक अनोखी शक्कल लढवल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

झाडांची सावली अन् ओली माती ठरतेय आधार

सध्या सोशल मीडियावर आणि गल्लीबोळात एक वेगळेच दृश्य पाहायला मिळत आहे. दुपारच्या कडक उन्हापासून वाचण्यासाठी इमारतींच्या बाजूला असलेल्या झाडांच्या सावलीत, जेथे मातीमध्ये थोडा ओलावा किंवा थंडावा आहे, अशा जागा या श्वानांनी शोधून काढल्या आहेत. कोरड्या पडलेल्या जमिनीवर झाडांच्या छत्रछायेखाली ही कुत्री शांतपणे सुस्तावलेली आणि विश्रांती घेताना दिसत आहेत. माणसांप्रमाणेच त्यांनाही या दिवसांत थंड जागेची किती तीव्र गरज असते, हेच या दृश्यावरून अधोरेखित होते.

तहान भागवण्यासाठी पाण्याची बाटलीही सोबत!

विश्रांती घेतानाच उन्हाळ्यात सर्वात मोठी समस्या असते ती पिण्याच्या पाण्याची. यातीलच एका जागरूक श्वानाने तर आपल्या शेजारीच पाण्याची रिकामी बाटली ठेवून जणू ‘पाण्याची सोय करा’ असाच संदेश दिला आहे. प्राणीप्रेमींकडून उन्हाळ्याच्या दिवसांत या मुक्या प्राण्यांसाठी ठिकठिकाणी पाण्याच्या कुंड्या ठेवण्याचे आवाहन केले जात आहे.

फटका रस्त्यावरील प्राण्यांना

ऋतू कोणताही असो, निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका या रस्त्यावरील प्राण्यांना बसत असतो. सध्या वाढत्या उन्हामुळे या मुक्या जिवांची अवस्था बिकट होते. त्यामुळे आपल्या घराबाहेर किंवा सोसायटीच्या आवारात प्राण्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची भांडी ठेवावीत. शक्य असल्यास त्यांना दुपारच्या वेळी सावलीत आश्रय घेऊ द्यावा, निसर्गाच्या या आव्हानाचा सामना करत, या चतुर श्वानांनी शोधलेला हा थंडगार निवारा सध्या येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

Web Title: Ahilyanagar news stray dogs find unique shelter to beat summer heat wave marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 11:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या
1

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन
2

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?
3

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा
4

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM
Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

May 18, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM