ED आणि CBI च्या तपास यंत्रणेवर कोणचा वचक? अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणातून मुद्दा चर्चेत

दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने सीबीआय आणि ईडीच्या तपासावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:45 PM
Allegations against Arvind Kejriwal and Manish Sisodia in Delhi liquor scam lead to distrust in ED and CBI investigation

दिल्ली मद्य घोटाळ्यामध्ये अरविंद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया यांच्यावरील आरोपामुळे ईडी आणि सीबीआयच्या तपासावर अविश्वास निर्माण झाला (फोटो - AI)

नवी दिल्ली : बहुचर्चित दिल्ली दारू घोटाळ्यात, दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यासह सर्व २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असे विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. आरोपपत्रात केवळ दिशाभूल करणारे दावेच नव्हते, तर साक्षीदारांनी दिलेले अनेक जबाब त्यांच्या प्रत्यक्ष जबाबांशी विसंगत असल्याचेही नमूद केले. सीबीआयच्या (CBI) आरोपपत्रातील अनेक तथ्ये दिशाभूल करणारी असल्याचे आढळून आले.

सीबीआयवर यापूर्वीही टीका झाली आहे, परंतु यावेळी विशेष न्यायालयाच्या कठोर टिप्पण्यांमुळे तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. न्यायाधीशांनी असेही म्हटले की तपास यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल करण्याचा विचार केला पाहिजे. केजरीवाल यांच्याबाबत निकाल देताना न्यायाधीशांनी म्हटले की, कोणतेही ठोस पुरावे नसताना त्यांचे नाव या खटल्याशी जोडले गेले आहे. केजरीवाल हे संवैधानिक पदावर असल्याने न्यायालयाने हे गंभीर मानले. त्यामुळे त्यांचे नाव जोडण्यापूर्वी एजन्सीकडे ठोस पुरावे असणे आवश्यक होते.

हे देखील वाचा : नितीश कुमार यांचा मुलगा निशांतची राजकारणात एन्ट्री; JDUमध्ये मोठी खांदेपालट होणार?

ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत

कुलदीप सिंगच्या खटल्यावरही न्यायालयाने अशीच टिप्पणी केली. न्यायाधीशांनी असे म्हटले की, त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे नसतानाही त्यांना पहिल्या आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले हे आश्चर्यकारक आहे. कुलदीप सिंग दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क विभागात उपायुक्त होते. सीबीआयने आरोप केला आहे की त्यांनी इतर अधिकाऱ्यांसह नवीन मद्य धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता केली.

आरोपपत्रानुसार, या धोरणामुळे खाजगी मद्य व्यापाऱ्यांना फायदा झाला आणि सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले. मनीष सिसोदिया यांच्याबाबत न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की दारू धोरणातील कथित अनियमिततेमध्ये त्यांचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू 

न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की जर तपास यंत्रणा आरोपींविरुद्ध कोणतीही वसुली करण्यात अयशस्वी ठरली तर ठोस पुरावे कुठे आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दारू विक्रीशी संबंधित एक नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले, ज्या अंतर्गत दारू दुकाने खाजगी हातात गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारने दावा केला की यामुळे मद्य माफियांचा प्रभाव कमी होईल आणि सरकारी महसूल वाढेल.

मात्र, जुलै २०२२ मध्ये, दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांना उत्पादन शुल्क धोरणात कथित आर्थिक अनियमितता आढळून आली आणि त्यांनी उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांना अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे, उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. त्यानंतर, १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी सीबीआयने दिल्ली दारू घोटाळ्यात गुन्हा दाखल केला.

हे देखील वाचा: “फक्त तू ये. धमक्या देऊ नको..”; मनोज जरांगे पाटलांचे धनंजय मुंडेंच्या समर्थकाला सडेतोड उत्तर

या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तीन निवृत्त सरकारी अधिकारी, नऊ व्यावसायिक आणि दोन कंपन्यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले. वाद वाढत असताना, दिल्ली सरकारने २८ जुलै २०२२ रोजी नवीन मद्य धोरण मागे घेतले. असे असूनही, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मनी लाँड्रिंगचा खटला देखील दाखल केला.

या प्रकरणाचा तपास पुढे सरकला आणि २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सीबीआयने केजरीवाल यांना कथित मुख्य कट रचणारा आणि मनीष सिसोदिया यांना साथीदार म्हणून नाव दिले होते. त्यांच्यावर दक्षिण भारतातील काही प्रभावशाली दारू विक्रेत्यांकडून १०० कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता.

लेख: लोकमित्र गौतम 

 

लेख: लोकमित्र गौतम

Published On: Mar 03, 2026 | 03:45 PM

