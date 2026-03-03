Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘इकडे आड तिकडे विहीर’, पाकिस्तानमध्ये अशांतता; असीम मुनीरचा जीव धोक्यात, दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तान अडचणीत

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवरील हल्ल्यामुळे जागतिक आणि राजकीय वातावरण तापले आहे. अमेरिकेचे दीर्घकाळ तळवे चाटणारा पाकिस्तान आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर आता कचाट्यात सापडला आहे

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:37 PM
इराण इस्त्रायल युद्धादरम्यान पाकिस्तानात अशांतता (फोटो सौजन्य - X.com)

  • असीम मुनीरच्या दुटप्पीपणामुळे पाकिस्तान अडचणीत 
  • इराण युद्धामुळे पाकिस्तानात आंदोलन सुरू 
  • असीम मुनीर कचाट्यात 
इराणविरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायली लष्करी कारवाईनंतर पाकिस्तानमधील परिस्थिती अचानक बिकट झाली आहे. प्रादेशिक संकटाचे थेट प्रतिबिंब पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर पडले, जिथे हिंसक निदर्शने, कर्फ्यू आणि सुरक्षा दलांच्या तैनातीने अंतर्गत अस्थिरता उघडकीस आणली. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हे संकट केवळ परराष्ट्र धोरणाला आव्हान देत नाही तर देशाच्या लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाच्या दुटप्पी युक्त्या देखील उघड करते.

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या कथित हत्येनंतर पाकिस्तानने अधिकृतपणे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी हल्ल्यांना अन्याय्य आणि अनावश्यक म्हणत तात्काळ युद्धबंदीची मागणी केली. इस्लामाबादने त्यांना प्रादेशिक शांततेसाठी गंभीर धोका असल्याचे वर्णन केले. तथापि, सरकारी वक्तृत्व आणि जमिनीवरील वास्तवात मोठा फरक दिसून आला. कराची, इस्लामाबाद आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानसह अनेक भागात निदर्शने झाली. कराचीमधील अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाकडे जाणाऱ्या निदर्शकांना रोखण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. सरकारी इमारती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयांवरही हल्ल्यांचे वृत्त समोर आले. या संघर्षात किमान २२ जण ठार झाले आणि १२० हून अधिक जण जखमी झाले.

असीम मुनीर यांचे दुटप्पी धोरण

राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हा केवळ इराणच्या समर्थनार्थ केलेला उत्स्फूर्त निषेध नव्हता, तर वर्षानुवर्षे चाललेल्या वैचारिक राजकारणाचा परिणाम होता. पाकिस्तानच्या सत्ताधारी स्थापनेने स्वतःला इस्लामिक मुद्द्यांचे समर्थक म्हणून दीर्घकाळ उभे केले आहे, त्याच वेळी पाश्चात्य देशांशी, विशेषतः अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंध राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

या दुहेरी धोरणाच्या केंद्रस्थानी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, पाकिस्तानने इस्लामिक एकतेचा संदेश दिला आहे आणि त्याच वेळी वॉशिंग्टनशी संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की ही संतुलित कृती उलटी असल्याचे दिसून येते. तज्ज्ञांच्या मते, वैचारिक दृष्टिकोन अनेकदा पाकिस्तानच्या लष्करी विचारसरणीत व्यावहारिक राजनैतिकतेवर पडदा टाकत आहेत. प्रादेशिक संघर्षांना देशांतर्गत राजकारणाशी जोडण्याच्या प्रवृत्तीने देशातील सांप्रदायिक संवेदनशीलता वाढवली आहे. इराण संकटाने या फूट उघड केल्या आहेत.

ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

मोठी किंमत मोजावी लागली

विशेष म्हणजे, अमेरिका-इस्रायली कारवाईत पाकिस्तानची थेट भूमिका नव्हती, तरीही त्याला देशांतर्गत मोठी किंमत मोजावी लागली. अनेक शहरांमध्ये सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले, कर्फ्यू लावण्यात आले आणि इंटरनेट सेवा देखील तात्पुरत्या स्वरूपात विस्कळीत करण्यात आल्या. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की पाकिस्तान अनेकदा स्वतःला प्रादेशिक राजकारणात एक प्रमुख खेळाडू म्हणून सादर करतो, परंतु जेव्हा संकट अधिक तीव्र होते तेव्हा त्याचा देशांतर्गत स्थिरतेवर परिणाम होतो. सध्याच्या परिस्थितीमुळे पाकिस्तान आपल्या परराष्ट्र धोरण आणि अंतर्गत राजकारणात स्पष्ट रेषा काढू शकेल का याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

जनरल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील हे पहिले मोठे प्रादेशिक संकट नाही, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमुळे त्यांच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांवर आणि अंतर्गत नियंत्रण क्षमतांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. इराण युद्धातून उद्भवलेल्या संकटाने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की जोपर्यंत पाकिस्तान वैचारिक अत्यावश्यकता आणि व्यावहारिक मुत्सद्देगिरीचा समतोल साधत नाही तोपर्यंत प्रत्येक बाह्य संघर्ष अंतर्गत अशांततेला खतपाणी घालेल.

Iran Israel War: कुठे आहे इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची Dead Body? ना फोटो ना बातमी! शेवटी नक्की कोणी पाहिले

Published On: Mar 03, 2026 | 03:37 PM

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
