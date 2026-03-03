Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • World War 3 Alert Trump Issues Death Warrant To Iran Authorizes Military Action Us War Plan Sparks Global Tension

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

US Central Command Secret Message Leak : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकन सैन्याला युद्धाच्या मैदानात उतरण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. यामुळे इराणचा विनाश निश्चित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:42 PM
World War 3 Alert Trump Issues ‘Death Warrant’ to Iran Authorizes Military Action US War Plan Sparks Global Tension

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला 'डेथ वॉरंट'; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • आता थेट प्रहार
  • ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’
  • सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी
  • अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ
Trump Order Iran Attack : तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण तणावाने आता भीषण युद्धाचे रुप धारण केले आहे. अमेरिकन सेंट्रल कामांडचे प्रमुख जनरल ब्रॅड कूपयांनी ५० हजार सैनिकांना अत्यंत गुप्त संदेश पाठवला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या आदेशाननुसार, अमेरिकन सैन्य आता मैदानात अधिकृतपणे उतरणार आहे. यामुळे जगभरात खळबळ माजली आहे. तज्ज्ञांनी तिसऱ्या महायुद्धाची भीती व्यक्त केली आहे.

Iran Israel War : टेक्सासमध्ये रक्ताचा सडा! इराण समर्थकाच्या गोळीबारात भारतीय विद्यार्थिनीसह चार ठार

आता थेट प्रहार …..

अमेरिकेनच्या सैनिकांना एक गुप्त संदेश पाठवण्यात आला आहे. या संदेशात जनरल कूपर यांनी सैनिकांना युद्धात उतरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी म्हटले की, आता थांबण्याची किंवा विचार करण्याची वेळ नाही. युद्धाचा भरपूर सराव झाला असून आता थेट वार करण्याची वेळी आली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा संदेश अमेरिकन सैन्याला देण्यात आला होता. १९७९ पासून इराणने हजारो अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा दावा करत, या मोहिमेद्वारे आता चोख प्रत्युत्तर दिले जात असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.

सैनिकांना ‘क्रूर’ होण्याचा आदेश

ट्रम्प यांनी आपल्या सैनिकांना शत्रूविरुद्ध अत्यंत क्रूर आणि घातक हल्ला करण्याचा संदेश दिला होता. तसेच त्यांनी युद्धभूमीत आपल्या सहकार्याचा देवदूत बनून एकमेकांची सुरक्षा करण्याचेही आवाहन ट्रम्प यांनी केले होते. ट्रम्प यांनी सैनिकांना स्वतंत्र जगाची ढाल आणि सर्वात वेगवान तलावर असे संबोधून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये सध्या ड्रोनचा भीषण वर्षाव सुरु असून अनेक शहरे स्फोटांनी हादरली आहेत.

इराणनेही घायाळ वाघाप्रमाणे सूड घेण्यास केली  सुरुवात

याच वेळी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी इराणही आक्रमक झाले आहे. इराणच्या इस्लिमाक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने अमेरिका-इस्रायल विरोधात मोठी रणनीती आखली आहे. अमेरिकेना घेरण्यासाठी मध्यपूर्वेतील त्यांच्या दूतावास आणि लष्करी तळांवर एकामागून एक हल्ले सुरु आहेत. या युद्धाचा जगभरात परिणाम होत आहे.

सध्या या परिस्थितीचा जागतिक स्तरावर मोठा परिणाम होत आहे. आंतरराष्ट्रीय वाहतूकींवर परिणाम झाला असून अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहे. अनेक लोक युद्धाच्या छायेत अडकले आहे. तसेच जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमंतीमध्येही वाढ झाली आहे. हे युद्धा आता केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित राहिले नूसन एका मोठ्या जागतिक संकटात रुपांतरित झाले आहे.

Iran Israel War: अमेरिकेवर अणुबॉम्ब पडणार? इराणमध्ये आलेला भूकंप नैसर्गिक की…? विनाश निश्चित

Web Title: World war 3 alert trump issues death warrant to iran authorizes military action us war plan sparks global tension

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 03:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘इकडे आड तिकडे विहीर’, पाकिस्तानमध्ये अशांतता; असीम मुनीरचा जीव धोक्यात, दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तान अडचणीत
1

‘इकडे आड तिकडे विहीर’, पाकिस्तानमध्ये अशांतता; असीम मुनीरचा जीव धोक्यात, दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तान अडचणीत

Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?
2

Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?

US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती
3

US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

Iran Israel युद्धाचा मराठवाड्याला तडाखा! १११ नागरिक आखाती देशांत अडकले; छत्रपती संभाजीनगरमधील १० जणांच्या सुटकेसाठी हालचाली
4

Iran Israel युद्धाचा मराठवाड्याला तडाखा! १११ नागरिक आखाती देशांत अडकले; छत्रपती संभाजीनगरमधील १० जणांच्या सुटकेसाठी हालचाली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक ! जमिनीच्या वादातून कुऱ्हाडीने सपासप वार; लोखंडी रॉडनेही केला हल्ला

धक्कादायक ! जमिनीच्या वादातून कुऱ्हाडीने सपासप वार; लोखंडी रॉडनेही केला हल्ला

Mar 03, 2026 | 03:42 PM
World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

Mar 03, 2026 | 03:42 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
रेट्रो लूक आणि दमदार पॉवर!Jawa Yezdi Roadster ची नवीन ‘Red Wolf’ बाइक लाँच; पाहा किंमत आणि दमदार फीचर्स…

रेट्रो लूक आणि दमदार पॉवर!Jawa Yezdi Roadster ची नवीन ‘Red Wolf’ बाइक लाँच; पाहा किंमत आणि दमदार फीचर्स…

Mar 03, 2026 | 03:34 PM
काय सांगता! केवळ 5,999 रुपयांच्या किंमतीत नवा Ai+ स्मार्टफोन लाँच, 50MP डुअल कॅमेरा आणि फीचर्स आहेत कमाल…

काय सांगता! केवळ 5,999 रुपयांच्या किंमतीत नवा Ai+ स्मार्टफोन लाँच, 50MP डुअल कॅमेरा आणि फीचर्स आहेत कमाल…

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

क्रूरतेचा मर्यादा ओलांडल्या… होळीच्या उत्सवात गौमातेला जबरदस्तीने पाजली दारू, Video Viral होताच नेटकरी भडकले

Mar 03, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM