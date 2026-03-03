World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

Iran Israel War : टेक्सासमध्ये रक्ताचा सडा! इराण समर्थकाच्या गोळीबारात भारतीय विद्यार्थिनीसह चार ठार
अमेरिकेनच्या सैनिकांना एक गुप्त संदेश पाठवण्यात आला आहे. या संदेशात जनरल कूपर यांनी सैनिकांना युद्धात उतरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी म्हटले की, आता थांबण्याची किंवा विचार करण्याची वेळ नाही. युद्धाचा भरपूर सराव झाला असून आता थेट वार करण्याची वेळी आली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा संदेश अमेरिकन सैन्याला देण्यात आला होता. १९७९ पासून इराणने हजारो अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा दावा करत, या मोहिमेद्वारे आता चोख प्रत्युत्तर दिले जात असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.
ट्रम्प यांनी आपल्या सैनिकांना शत्रूविरुद्ध अत्यंत क्रूर आणि घातक हल्ला करण्याचा संदेश दिला होता. तसेच त्यांनी युद्धभूमीत आपल्या सहकार्याचा देवदूत बनून एकमेकांची सुरक्षा करण्याचेही आवाहन ट्रम्प यांनी केले होते. ट्रम्प यांनी सैनिकांना स्वतंत्र जगाची ढाल आणि सर्वात वेगवान तलावर असे संबोधून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये सध्या ड्रोनचा भीषण वर्षाव सुरु असून अनेक शहरे स्फोटांनी हादरली आहेत.
याच वेळी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी इराणही आक्रमक झाले आहे. इराणच्या इस्लिमाक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने अमेरिका-इस्रायल विरोधात मोठी रणनीती आखली आहे. अमेरिकेना घेरण्यासाठी मध्यपूर्वेतील त्यांच्या दूतावास आणि लष्करी तळांवर एकामागून एक हल्ले सुरु आहेत. या युद्धाचा जगभरात परिणाम होत आहे.
सध्या या परिस्थितीचा जागतिक स्तरावर मोठा परिणाम होत आहे. आंतरराष्ट्रीय वाहतूकींवर परिणाम झाला असून अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहे. अनेक लोक युद्धाच्या छायेत अडकले आहे. तसेच जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमंतीमध्येही वाढ झाली आहे. हे युद्धा आता केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित राहिले नूसन एका मोठ्या जागतिक संकटात रुपांतरित झाले आहे.
