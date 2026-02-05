ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरणार? रशियाकडून तेल खरेदीवर भारताने दिले रोखठोख उत्तर; MEA चे मोठे विधान

मोठी बातमी! अमेरिकेने भारतावरील Tariff घटवले, PM Modi सह फोनवर बोलल्यानंतर Donald Trump ने केली घोषणा
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांना पत्रकार परिषदेत भारताच्या रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याच्या ट्रम्प यांच्या दाव्यावर प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताची उर्जा सुरक्षा ही १.४ अब्ज लोकांच्या गरजांवर आधारित आहे. यामुळे भारत नेहमीच नागरिकांच्या उर्जा सुरक्षांना प्राधान्य देत आला आहे आणि देत राहिल असे त्यांनी स्पष्ट केले. जयस्वाल यांनी हेही स्पष्ट केले की, भारताने आपल्या उर्जा स्त्रोतांमध्ये नेहमीच विविधीकरण ठेवले आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता राहते आणि हा भारताच्या धोरणात्मकतेचा भाग आहे.
शिवाय भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आहे. परंतु भारताने केवळ रशियाकडून नव्हे, तर सौदी, कतार यासारख्या अरब देशांकडून, इराणकडूनही तेल खरेदी केला आहे. रशियाशी भारताने तेल व गॅस पुरवठ्यावर करार केला आहे. भारताने रशियाकडून २०२२ नंतर तेलाचा साठा वाढवला आहे. रशिया युक्रेन युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ लागली होती. यामुळे भारताने रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी केल. भारताच्या तेल आयातीच्या सुमारे ४० % तेल रशियाकडून खरेदी आहे. यामुळे जागतिक तेल बाजारात संतुलन आहे.
याच वेळी रशियाने देखील भारत तेल खरेदी बंद किंवा कमी करणार असल्याचे ट्रम्प यांच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. रशियाने म्हटले आहे की, भारताकडून अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. शिवाय , भारत कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करण्यास स्वतंत्र आहे. भारताचे तेल आर्यातीचे पर्याय नेहमीच खुले राहिले असून ही बाब आता सामान्य आहे. रशियाच्या कार्यलयाने हेही स्पष्ट केले की, भारताने रशियाकडून हायड्रोकार्यबन खरेदी केले आहे. हे दोन्ही देशांच्या हितासाठी चांगले असून जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता राहते. यामुळे रशिया भारतासोबत उर्जा सहकार्य (India Russia Relations) सुरुच ठेवेल.
दोन्ही देशांच्या विधानावरुन हे स्पष्ट होते की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली नसून दोन्ही देशांतील उर्जा सहकार्यावर आधारित आहेत. जागतिक संतुलानासाठी भारत रशियाडून तेल खरेदी करत आहे.
Delhi | Responding to ANI’s question about President Trump’s claim that India has agreed to stop buying Russian oil and shift to buying crude from the United States and possibly Venezuela, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “The government has stated publicly on several… pic.twitter.com/QSZdp9UeYL — ANI (@ANI) February 5, 2026
