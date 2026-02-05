Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Hollywood »
  • The Mystery Of That Terrifying Night Will Be Revealed From Season 4 Is Coming To Ott On This Day

‘त्या’ भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! ‘From’ सीझन ४ ‘या’ दिवशी OTT वर येणार; नोट करा तारीख

हॉरर आणि सायन्स-फिक्शनचा जबरदस्त मिलाफ असलेल्या या सीरिजच्या चौथ्या सीझनची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर निर्मात्यांनी या सीरिजच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली असून, प्रेक्षकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 09:56 PM
'त्या' भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! 'From' सीझन ४ 'या' दिवशी OTT वर येणार (Photo Credit- X)

'त्या' भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! 'From' सीझन ४ 'या' दिवशी OTT वर येणार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ‘त्या’ भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार!
  • ‘From’ सीझन ४ ‘या’ दिवशी OTT वर येणार
  • नोट करा तारीख…
From Season 4: अ‍ॅमेझॉन प्राईम व्हिडिओवरील अत्यंत लोकप्रिय आणि रहस्यमयी वेब सीरिज ‘From’ ने प्रेक्षकांना आपल्या अनोख्या कथानकाने वेड लावले आहे. हॉरर आणि सायन्स-फिक्शनचा जबरदस्त मिलाफ असलेल्या या सीरिजच्या चौथ्या सीझनची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. अखेर निर्मात्यांनी या सीरिजच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली असून, प्रेक्षकांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.

सीझन ३ च्या शेवटी काय घडले?

तिसऱ्या सीझनचा शेवट अत्यंत धक्कादायक वळणावर झाला होता. शेवटच्या भागात ‘जिम’ हा त्या भयानक मॉन्स्टर्सचा शिकार झाल्याचे दाखवण्यात आले होते आणि ‘जुली’समोर तिच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्याचे भासले. मात्र, जिमचा खरोखर मृत्यू झाला आहे की तो जिवंत आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले असून, या प्रश्नांची उत्तरे आता चौथ्या सीझनमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.

‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप

कधी होणार रिलीज? (From Season 4 Release Date)

मेकर्सनी एका नवीन व्हिडिओ टीझरद्वारे अधिकृत घोषणा केली आहे की, ‘From’ चा चौथा सीझन १९ एप्रिल २०२६ रोजी रिलीज होणार आहे. हा सीझन या सीरिजचा शेवटचा भाग असेल की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. मात्र, सोशल मीडियावर चाहते या शहराच्या रहस्याबाबत विविध तर्क-वितर्क (Theories) लढवत आहेत.

सीझन ४ कुठे पाहता येईल?

हॅरोल्ड पेरिन्यू, कॅटालिना मोरीनो, डेव्हिड एल्पे आणि स्कॉट मॅकॉर्ड यांसारख्या तगड्या कलाकारांनी सजलेली ही सीरिज MGM+ आणि अ‍ॅमेझॉन प्राईम व्हिडिओ (Amazon Prime Video) या प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार आहे. या सीरिजचे आधीचे तिन्ही सीझन प्राईम व्हिडिओवर हिंदी भाषेत उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे भारतातही या शोची प्रचंड क्रेझ आहे.

काय आहे ‘From’ ची कथा?

ही सीरिज एका अशा गूढ शहरावर आधारित आहे, जिथे जो कोणी एकदा पोहोचतो, त्याला तिथून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही. दिवसा हे शहर सामान्य वाटते, मात्र रात्र होताच तिथल्या जंगलातून मानवी रूप धारण केलेले भयानक मॉन्स्टर्स बाहेर येतात. या शहराचे रहस्य काय आहे आणि लोक तिथून कधी बाहेर पडू शकतील का? हेच या सीरिजचे मुख्य आकर्षण आहे.

हॉलिवूडमधील हसवणारी स्टार काळाच्या पडद्याआड; ‘Home Alone’ फेम अभिनेत्रीचे ७१ व्या वर्षी निधन

Web Title: The mystery of that terrifying night will be revealed from season 4 is coming to ott on this day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 09:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

७ वर्षांनंतर Rhea Chakrabortyचा दमदार कमबॅक; ‘फॅमिली बिझनेस’चा फर्स्ट लुक चर्चेत, चाहत्यांनी दिला पाठिंबा
1

७ वर्षांनंतर Rhea Chakrabortyचा दमदार कमबॅक; ‘फॅमिली बिझनेस’चा फर्स्ट लुक चर्चेत, चाहत्यांनी दिला पाठिंबा

Varanasi: दोन भागात प्रदर्शित ‘वाराणसी’ होणार? एसएस राजामौली यांनी दिला चर्चेला पूर्णविराम
2

Varanasi: दोन भागात प्रदर्शित ‘वाराणसी’ होणार? एसएस राजामौली यांनी दिला चर्चेला पूर्णविराम

जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली
3

जुन्या निरागसतेची आठवण! महाकुंभ वाली मोनालिसाचा नवीन लुक रिलीज, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा
4

‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री घेणार दीपिका पादुकोणची जागा? ‘कल्कि 2898 AD’ मध्ये सुमतिच्या रोलसाठी जोरदार चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘त्या’ भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! ‘From’ सीझन ४ ‘या’ दिवशी OTT वर येणार; नोट करा तारीख

‘त्या’ भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! ‘From’ सीझन ४ ‘या’ दिवशी OTT वर येणार; नोट करा तारीख

Feb 05, 2026 | 09:55 PM
ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरणार? रशियाकडून तेल खरेदीवर भारताने दिले रोखठोख उत्तर; MEA चे मोठे विधान

ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरणार? रशियाकडून तेल खरेदीवर भारताने दिले रोखठोख उत्तर; MEA चे मोठे विधान

Feb 05, 2026 | 09:43 PM
“कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे….”; CM Devendra Fadnavis यांचे प्रतिपादन

“कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे….”; CM Devendra Fadnavis यांचे प्रतिपादन

Feb 05, 2026 | 09:39 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final Live: DC चा RCB समोर 204 धावांचा डोंगर! कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सची झुंजार खेळी 

DC vs RCB, WPL 2026 Final Live: DC चा RCB समोर 204 धावांचा डोंगर! कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सची झुंजार खेळी 

Feb 05, 2026 | 09:19 PM
UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

Feb 05, 2026 | 09:18 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC साठी उभी राहिली कर्णधार! जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले शानदार अर्धशतक 

DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC साठी उभी राहिली कर्णधार! जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले शानदार अर्धशतक 

Feb 05, 2026 | 08:52 PM
T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

Feb 05, 2026 | 08:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM