Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Viral Stunt Video Young Boy Sets Fire To The Bike Tire See What Happened Next Vidoe Goes Viral

रीलच्या नादात मृत्यूशी खेळ! पठ्ठ्यानं बाईकच्या टायरला आग लावली अन्…; पुढं जे घडलं पाहून काळजाचा ठोका चुकेल, VIDEO VIRAL

Stunt Video : सध्या तरुणाईवर व्हायरल होण्याचे भूत आहे. यासाठी ही मंडळी आपल्या आणि आपल्या आसपाच्या लोकांचा जीव धोक्यात घालत आहे. नुकताच एक पठ्ठ्याने व्हायरल होण्यासाठी गाडाची टारच पेटवून दिला आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 10:30 PM
Stunt Video

रीलच्या नादात मृत्यूशी खेळ! बाईकच्या टायरला आग लावली अन्...; पुढं जे घडलं पाहून काळजाचा ठोका चुकेल, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • स्टंटबाजीचा नाद पडला महागात
  • पठ्ठ्याने गाडीचा टायरला दिलं पेटवून अन्..
  • व्हिडिओ पाहून काळजाचा ठोका चुकेल
Viral Stunt Video : अलीकडे लोक सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी लोक काय करतील सांगता येत नाही. लोकांना लाईक्स आणि व्ह्यूजचे एवढे वेड लागले आहे की लोक आपला आणि आपल्यासोबत इतरांचाही जीव धोक्यात घालत आहे. काही सेंकदाच्या लाईक्स आणि व्ह्यजूसाठी, व्हिडिओसाठी धोकादायक स्टंट करत आहेत. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो. या स्टंटबाजी, हिरोगिरीमुळे आतापर्यंत अनेकांना गंभीर दुखापत झाली आहे, आपल्या जीव गमवावा लागला आहे. परंतु लोक सुधारण्याचे नाव घेत नाही. सध्या असाच एक धोकादायक स्टंटबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

काय आहे व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर एक धोकादायक स्टंटबाजीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक अल्पवयीन आणि एका तरुणाने बाईकच्या टायरला आग लावण्याच्या स्टंट केला आहे. बाईकला आग लावताच एवढा भयंकर भडका उडाला आहे की पाहून थरकापच उडेल. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक तरुण बाईकवर बसला असून त्याच्या जवळ एक मुलगा हातात माचिसची काडी घेऊन उभा आहे. यानंतर त्याने माचिसची काडी पेटवली आणि बाईकच्या मागच्या टायरवर फेकले आहे. टायरला आग लागली आहे. तर बाईकवरील तरुण अॅक्सिलेटर फिरवला आहे. टायरल जोरात गोल फिरत असल्याने अगीचा भडका उडाला आहे. तरुणांच्या या धोकायदायक कृत्याने सोशल मीडियावर संतापाचे वातावरण आहे. सुदैवाने कोणत्याही प्रकारचा अपघात झालेला नाही. परंतु चूकीनही आग तिथे असलेल्या घराला आग लागली असती.

डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @adnanadviser शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारोंनी पाहिले असून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. एका नेटकऱ्याने अशी मस्ती महागात पडू शकते, दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने आयुष्यभर पश्चात्ताप करावा लागले असे म्हटले आहे. या व्हिडिओने सध्या सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral stunt video young boy sets fire to the bike tire see what happened next vidoe goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 10:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral
1

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले
2

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral
3

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video
4

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रीलच्या नादात मृत्यूशी खेळ! पठ्ठ्यानं बाईकच्या टायरला आग लावली अन्…; पुढं जे घडलं पाहून काळजाचा ठोका चुकेल, VIDEO VIRAL

रीलच्या नादात मृत्यूशी खेळ! पठ्ठ्यानं बाईकच्या टायरला आग लावली अन्…; पुढं जे घडलं पाहून काळजाचा ठोका चुकेल, VIDEO VIRAL

Feb 05, 2026 | 10:30 PM
‘त्या’ भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! ‘From’ सीझन ४ ‘या’ दिवशी OTT वर येणार; नोट करा तारीख

‘त्या’ भयानक रात्रीचं रहस्य उलगडणार! ‘From’ सीझन ४ ‘या’ दिवशी OTT वर येणार; नोट करा तारीख

Feb 05, 2026 | 09:55 PM
ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरणार? रशियाकडून तेल खरेदीवर भारताने दिले रोखठोख उत्तर; MEA चे मोठे विधान

ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरणार? रशियाकडून तेल खरेदीवर भारताने दिले रोखठोख उत्तर; MEA चे मोठे विधान

Feb 05, 2026 | 09:43 PM
“कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे….”; CM Devendra Fadnavis यांचे प्रतिपादन

“कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे….”; CM Devendra Fadnavis यांचे प्रतिपादन

Feb 05, 2026 | 09:39 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final Live: DC चा RCB समोर 204 धावांचा डोंगर! कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सची झुंजार खेळी 

DC vs RCB, WPL 2026 Final Live: DC चा RCB समोर 204 धावांचा डोंगर! कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सची झुंजार खेळी 

Feb 05, 2026 | 09:19 PM
UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

UPSC च्या नियमांत मोठा बदल! आता सेवेत असताना वारंवार देता येणार नाही परीक्षा; जाणून घ्या नवीन नियम

Feb 05, 2026 | 09:18 PM
DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC साठी उभी राहिली कर्णधार! जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले शानदार अर्धशतक 

DC vs RCB, WPL 2026 Final : DC साठी उभी राहिली कर्णधार! जेमिमाह रॉड्रिग्सने झळकवले शानदार अर्धशतक 

Feb 05, 2026 | 08:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM