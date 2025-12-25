Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Local Body Elections: काँग्रेस – उद्धव गटाबाबत मोठी बातमी! ‘या’ पक्षाशी होणार ‘हात’मिळवणी

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रमुख हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाशी चर्चा सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडीसोबतही युतीची चर्चा सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी सरसावले पक्ष

Updated On: Dec 25, 2025 | 09:51 PM
आता उद्धव ठाकरेंशी हातमिळवणी करणार 'हा' पक्ष? (फोटो सौजन्य - X.com)

  • मुंबई महानगपालिकेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसची उद्धव ठाकरेंशी चर्चा सुरू 
  • प्रकाश आंबेडकरांचा पक्षही सरसावला
  • बैठकांमध्ये बोलणी सुरु 
सध्या सगळीकडेच महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. मुंबईचा गड राखण्यासाठी शिवसेनाचा प्रयत्न असून उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन्ही भावांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतलाय. तर अजित पवार आणि शरद पवार यांनीही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान आता प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षासहदेखील हातमिळविणी करण्याची चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. 

महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुरुवारी (२५ डिसेंबर) सांगितले की, त्यांचा पक्ष येत्या महापालिका निवडणुकांसाठी प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडी (VBA) सोबत युती करण्याबाबत चर्चा करत आहे. दादर येथील टिळक भवन येथे झालेल्या काँग्रेसच्या राज्य निवडणूक समितीच्या बैठकीनंतर सपकाळ म्हणाले की, दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या स्थानिक नेतृत्वाला युतीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.

Meenakshi Shinde Resignation: निवडणुकीपूर्वी ठाण्यात शिंदेंना मोठा धक्का! माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचा राजीनामा

नेत्यांमध्ये चांगला संवाद आहे – सपकाळ

सपकाळ म्हणाले, “काँग्रेस-वंचित युतीसाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये तीव्र इच्छा आहे. नेत्यांमध्ये चांगला संवाद आहे आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी युती शक्य करण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले जात आहेत.”

टिळक भवन येथे झालेल्या बैठकीत, जिल्हा काँग्रेस समित्यांच्या शिफारशींच्या आधारे मुंबई वगळता २८ महानगरपालिकांसाठी उमेदवारांच्या निवडीवर चर्चा करण्यात आली आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व लक्षात घेऊन निवडणूक व्यवस्थापन धोरणांवरही चर्चा करण्यात आली.

या नेत्यांनी बैठकीला हजेरी लावली

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सुशील कुमार शिंदे, माजी मंत्री आणि पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सपकाळ म्हणाले की, १५ डिसेंबर रोजी महानगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता, त्यानंतर पक्षाने लगेचच निवडणुकीचे नियोजन सुरू केले.

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाशी – सपकाळशीही चर्चा सुरू

सपकाळ म्हणाले की, महाविकास आघाडी आणि ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी) सोबतही चर्चा सुरू आहे. सपकाळ म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) साठी युतीच्या चर्चेत त्यांचा थेट सहभाग नाही. त्यांनी सांगितले की, काँग्रेस सचिव यू.बी. वेंकटेश यांना वंचित बहुजन आघाडीशी चर्चा करण्याचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. मुंबईसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत आणि मतमोजणी दुसऱ्या दिवशी होईल.

Maharashtra Politics: मुंबई महापालिकेसाठी एकत्र येताच मनसेला मोठा धक्का; ‘हा’ बडा शिलेदार फुटला

Published On: Dec 25, 2025 | 09:51 PM

पुढे वाचा
पुढे बघा
