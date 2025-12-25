Maharashtra Local Body Elections: काँग्रेस – उद्धव गटाबाबत मोठी बातमी! ‘या’ पक्षाशी होणार ‘हात’मिळवणी

महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुरुवारी (२५ डिसेंबर) सांगितले की, त्यांचा पक्ष येत्या महापालिका निवडणुकांसाठी प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडी (VBA) सोबत युती करण्याबाबत चर्चा करत आहे. दादर येथील टिळक भवन येथे झालेल्या काँग्रेसच्या राज्य निवडणूक समितीच्या बैठकीनंतर सपकाळ म्हणाले की, दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या स्थानिक नेतृत्वाला युतीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.
नेत्यांमध्ये चांगला संवाद आहे – सपकाळ
सपकाळ म्हणाले, “काँग्रेस-वंचित युतीसाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये तीव्र इच्छा आहे. नेत्यांमध्ये चांगला संवाद आहे आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी युती शक्य करण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले जात आहेत.”
टिळक भवन येथे झालेल्या बैठकीत, जिल्हा काँग्रेस समित्यांच्या शिफारशींच्या आधारे मुंबई वगळता २८ महानगरपालिकांसाठी उमेदवारांच्या निवडीवर चर्चा करण्यात आली आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व लक्षात घेऊन निवडणूक व्यवस्थापन धोरणांवरही चर्चा करण्यात आली.
या नेत्यांनी बैठकीला हजेरी लावली
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सुशील कुमार शिंदे, माजी मंत्री आणि पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सपकाळ म्हणाले की, १५ डिसेंबर रोजी महानगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता, त्यानंतर पक्षाने लगेचच निवडणुकीचे नियोजन सुरू केले.
उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाशी – सपकाळशीही चर्चा सुरू
सपकाळ म्हणाले की, महाविकास आघाडी आणि ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (यूबीटी) सोबतही चर्चा सुरू आहे. सपकाळ म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) साठी युतीच्या चर्चेत त्यांचा थेट सहभाग नाही. त्यांनी सांगितले की, काँग्रेस सचिव यू.बी. वेंकटेश यांना वंचित बहुजन आघाडीशी चर्चा करण्याचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. मुंबईसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत आणि मतमोजणी दुसऱ्या दिवशी होईल.
