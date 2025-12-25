Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भाजपने पुन्हा बांधले गुडघ्याला बाशिंग; आता लग्न पश्चिम बंगाल अन् तमिळनाडूचं

राजकीय व्यंगचित्रात उत्तर प्रदेशच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीवर टीका केली आहे, ज्यामध्ये मायावती, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या कमकुवतपणा, मोदी युगाचा प्रभाव आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आल्याचे अधोरेखित केले आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 01:15 AM
BJP has started extensive preparations for the West Bengal and Tamil Nadu elections

पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू निवडणुकीसाठी भाजपने जोरदार तयारी सुरु केली (फोटो - नवभारत)

माझ्या शेजारचे मला म्हणाले, “निशाणेबाज, काळ इतका क्रूर झाला आहे. प्रेम किंवा आपुलकी उरली नाही. सार्वजनिक जीवनापासून राजकारणापर्यंत परिस्थिती तशीच आहे. बदलत्या काळामुळे काही नेते गोंधळलेल्या स्थितीत पडले आहेत.” यावर मी म्हणालो, “हे खरे आहे की उत्तर प्रदेशात मायावतींचा दारूण पराभव झाला आहे.

योगी आदित्यनाथ यांच्या सत्तेने बसपाचे प्रेम नष्ट केले आहे. सपाची ताकदही कमकुवत झाली आहे. ज्या राज्यात काँग्रेसने इतके पंतप्रधान निर्माण केले ते राज्य नष्ट झाले आहे.” “जर तुम्हाला ‘म’ हे अक्षर इतकेच आवडते, तर तुमची मानसिकता बदला आणि मायावती किंवा ममता ऐवजी मोदी म्हणा. राष्ट्रपतींचे नावही मुर्मू आहे.” शेजारी म्हणाला, “एसआईआर किंवा ‘सर’ च्या प्रभावामुळे मतदारांची नावे वगळली जात आहेत.”

हे देखील वाचा : ठाकरे बंधूंची युती तर काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा; मविआचे होणार काय? शरद पवार फिरवणार भाकरी

यामुळे विरोधी पक्ष नाराज झाले आहेत, परंतु योगी आदित्यनाथ यांनी असेही म्हटले आहे की उत्तर प्रदेशातील मतदार याद्यांचे “खोल पुनरावलोकन” किंवा  SIR” देखील भाजपच्या मतांमध्ये कपात करत आहे, ज्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला नुकसान होऊ शकते. य़ावर मी म्हटले, “पक्ष जिथे जिथे सत्तेत असेल तिथे नोकरशाहीवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण आहे, ज्यामुळे त्यांना निवडणुका जिंकण्यास मदत होते.

म्हणून योगींना काळजी करण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशात हिंदुत्व कार्ड काम करते.” यावर मी म्हटले, “भाजपचा अश्वमेध घोडा आता बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीकडे जाईल.” शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, ते इतके सोपे नाही.

द्रमुकचे तामिळनाडूवर वर्चस्व आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर, त्यांचा पक्ष, अण्णाद्रमुक कमकुवत झाला आहे. भाजप तिथे कसे पाय रोवेल?” यावर मी म्हटले, “पंतप्रधानांनी तमिळ लोकांना जिंकण्यासाठी तमिळ संगम आयोजित केला.”

हे देखील वाचा :  “अजेंठा कुठे आहे? ही स्वार्थाची अन् खुर्चीची युती; एकनाथ शिंदेंचे ठाकरे बंधूंवर टीकास्त्र

चोल राजांचा राजदंड, “संगोल”, संसदेत आणून बसवण्यात आला. जर नशीबाने साथ दिली तर भाजप तामिळनाडूमध्ये लुंगी नृत्य सादर करेल. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींशी स्पर्धा रोमांचक असेल.

लेख  : चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

Dec 25, 2025 | 01:15 AM

