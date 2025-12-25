“जिहादी मानसिकता चिरडून टाकू, शिवसेना आमचा मुख्य…” मुख्यमंत्री फडणवीसांचा ठाकरे बंधूंवर निशाणा

Maharashtra Local Body Elections: काँग्रेस – उद्धव गटाबाबत मोठी बातमी! ‘या’ पक्षाशी होणार ‘हात’मिळवणी
फडणवीसांनी व्यक्त केले मत
फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात यावर भर दिला की, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना भाजपचा एक प्रमुख मित्रपक्ष आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) देखील समाविष्ट असलेल्या महायुतीचा सदस्य आहे. फडणवीस यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की भाजप शिवसेनेशी युती करून निवडणुका लढवत आहे. ते म्हणाले की, सर्वांना निवडणूक लढवायची आहे, परंतु तिकिटे फक्त काही जणांनाच दिली जाऊ शकतात.
फडणवीस म्हणाले की, कोणाला तिकीट मिळाले तरी सर्वांनी पक्षासाठी काम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि महायुती पक्ष महानगरपालिका निवडणुकीत विजयी होईल याची खात्री करण्यासाठी सर्वांना आवाहन केले. फडणवीस म्हणाले की, कोणाला तिकीट मिळाले तरी ते पक्षासाठी काम करण्यासाठी येथे आहेत. आपण मुंबईतील लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या पाहिजेत. जर कोणाला तिकीट मिळाले नाही तर ज्यांना मिळाले त्यांनी कोणताही द्वेष बाळगू नये.
१५ जानेवारी रोजी BMC निवडणुका होणार
१५ जानेवारी रोजी BMC सह महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर या दोन टप्प्यात पार पडल्यानंतर काही दिवसांतच ही घटना घडली आहे. सत्ताधारी महायुती पक्षाने २८८ पैकी २०० हून अधिक जागा जिंकून प्रचंड विजय मिळवला.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या (एसईसी) मते, भाजप ११७ महानगरपालिका अध्यक्षपदे जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. काँग्रेसला २८, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिषद (SP) ला सात आणि शिवसेना (UBT) ला नऊ जागा मिळाल्या. २८ नगरपालिका अध्यक्षपदे मान्यताप्राप्त नसलेल्या नोंदणीकृत पक्षांना मिळाली, तर पाच जागा अपक्ष उमेदवारांना मिळाल्या.
Maharashtra Politics: भाकरी फिरणार अन् MVA तुटणार? ‘हा’ पक्ष बाहेर पडणार? तिसरी आघाडी…