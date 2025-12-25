अटल बिहारी वाजपेयींनी का नाही केले लग्न? प्रेम केले व्यक्त पण राहिले अपूर्ण…वाचा Love Story

लग्न न करण्यामागचे कारण?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणायचे की अटलबिहारी वाजपेयींना लहानपणापासूनच देशसेवेची तीव्र आवड होती. ते संपूर्ण देशाला आपले कुटुंब आणि आपले घर मानत होते. त्यांच्या लग्नाबद्दल असे म्हटले जाते की अटलजी राष्ट्रीय सेवेत इतके व्यस्त झाले की त्यांना कधीही लग्न करण्याची संधी मिळाली नाही. एका मुलाखतीत त्यांनी स्वतः सांगितले की ते देशाच्या आणि लाखो लोकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये इतके रमले होते की त्यांना लग्नासाठी कधीच वेळ मिळाला नाही.
…ते प्रेमापासून मुक्त राहिले नाही
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अटलबिहारी वाजपेयींनी लग्न केले नसेल, पण ते प्रेमापासून पूर्णपणे वंचित नव्हते. १९४० च्या दशकात ग्वाल्हेरमधील व्हिक्टोरिया कॉलेजमध्ये शिकत असताना त्यांची एक मैत्रीण होती ज्याचे नाव राजकुमारी कौल होते. अटलजी आणि राजकुमारी चांगले मित्र होते आणि कालांतराने त्यांच्या या मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले. ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनीही त्यांच्या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे.
मात्र प्रेम कहानी राहिली अपूर्ण
पुस्तकात असे म्हटले आहे की अटलजींनी राजकुमारी कौल यांना त्यांचे प्रेम व्यक्त करणारे पत्र लिहिले, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रतिसादाची वाट पाहत अटलजींनी नंतर कोणावरही प्रेम केले नाही. तसेच त्यांनी पुढे लग्न करण्याचे टाळले. नंतर, ते राजकारणात पूर्णपणे सामील झाले, तर राजकुमारी कौल यांच्या वडिलांनी त्यांचे लग्न प्राध्यापक ब्रिज नारायण कौल यांच्याशी लावून दिले.