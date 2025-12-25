Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Year Ender 2025: या वर्षातील टॉप 5 Budget Friendly Bikes, किंमत कमी आणि मायलेजची हमी

2025 मध्ये अनेक उत्तम बजेट फ्रेंडली बाईक्स लाँच झाल्या आहेत, ज्या दमदार परफॉर्मन्ससह उत्तम मायलेज देतात. चला या वर्षातील स्वस्त बाईक्सबद्दल जाणून घेऊयात

Updated On: Dec 25, 2025 | 09:54 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • 2025 मध्ये दमदार बाईक लाँच
  • या वर्षी स्वस्तात मस्त बाईक देखील लाँच
  • जाणून घ्या बजेट फ्रेंडली बाईक्सची संपूर्ण यादी
दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही भारतीय दुचाकी बाजारपेठेत कम्युटर बाईक्सना चांगली मागणी मिळाली. अनेक कंपन्यांनी या वर्षी केवळ मायलेजवरच नव्हे तर डिझाइन, फीचर्स आणि तंत्रज्ञानावरही लक्ष केंद्रित केले. काही नवीन बाईक्स लाँच करण्यात आल्या, तर काही लोकप्रिय मॉडेल्सना नवीन अपडेट्स मिळाले. 2025 वर्ष संपत असताना, या वर्षी भारतात लाँच झालेल्या टॉप 5 सर्वात प्रभावी कम्युटर बाईक्सबद्दल जाणून घेऊयात.

हिरो ग्लेमर X 125 (Hero Glamour X 125)

Hero Glamour X 125 ने 125 सीसी सेगमेंटला पुन्हा एकदा नवीन रूप दिले आहे. ही बाईक कम्युटर आणि स्पोर्टी डिझाइनचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. यात 124.7cc सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, जे 11.34 बीएचपी आणि 10.5 एनएम टॉर्क निर्माण करते. ही बाईक 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेले आहे. ज्याचे मायलेज सुमारे 65 किमी प्रति लिटर आहे.

नवीन वर्षात कार मालकांना अच्छे दिन? CNG चे भाव ‘इतक्या’ रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता

विशेष फीचर्समध्ये 5-इंच रंगीत एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, मल्टीपल राइड मोड आणि सेगमेंट-फर्स्ट क्रूझ कंट्रोल यांचा समावेश आहे. ही बाईक स्मार्ट फीचर्ससह मायलेज हवी असलेल्यांसाठी आहे.

हिरो एक्स्ट्रीम ((Hero Xtreme 125R)

2025 साठी Hero Xtreme 125R मध्ये मोठे अपडेट्स मिळाले आहेत, ज्यामुळे ती स्पोर्टी कम्युटर म्हणून आणखी आकर्षक बनली आहे. ही 124.7cc इंजिनने सुसज्ज आहे, जे Glamour X 125 प्रमाणेच पॉवर आउटपुट देते. यात ऑल-एलईडी लाइटिंग, एलसीडी डिजिटल कन्सोल, कनेक्टिव्हिटी फीचर्स, क्रूझ कंट्रोल आणि ड्युअल-चॅनेल एबीएस आहेत. ही बाईक विशेषतः तरुण रायडर्ससाठी डिझाइन केलेली आहे.

बजाज पल्सर 150 (Bajaj Pulsar 150)

भारतीय बाजारपेठेतील बजाज पल्सर 150 ही सर्वात लोकप्रिय स्पोर्टी कम्युटर बाईक्सपैकी एक आहे. 2025 मध्ये त्यात किरकोळ पण महत्त्वाचे अपडेट्स दिले. याच्या नवीन बदलांमध्ये एलईडी हेडलॅम्प, एलईडी टर्न इंडिकेटर, नवीन रंग पर्याय आणि रिफ्रेश केलेले ग्राफिक्स यांचा समावेश आहे. किमती 1.08 लाख रुपयांपासून सुरू होतात आणि 1.15 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांपर्यंत जातात.

Nissan च्या पाठोपाठ 2026 मध्ये ‘या’ कंपनीच्या कार देखील महाग होण्याची शक्यता

होंडा सीबी125 हॉर्नेट (Honda CB125 Hornet)

होंडा CB125 हॉर्नेट बाईक तिच्या दमदार हार्डवेअर आणि प्रीमियम फीलसाठी ओळखली जाते. यात 123.94cc सीसी इंजिन 5-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे. त्याचे मायलेज सुमारे 48 किमी प्रति लिटर आहे. हायलाइट्समध्ये एलईडी लाइटिंग, 4.2-इंच टीएफटी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील्स आणि सोनेरी रंगाचे यूएसडी फ्रंट फोर्क्स समाविष्ट आहेत. ही बाईक अशा रायडर्ससाठी आहे ज्यांना काहीतरी वेगळे आणि प्रीमियम हवे आहे.

Web Title: Best affordable commuter bikes launched in 2025

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 09:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी
1

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार
2

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा
3

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल
4

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM