अमेरिका–पाकिस्तान जवळीक भारतासाठी धोकादायक; सरकारच्या मौनावर काँग्रेसची तीव्र टीका

गेल्या काही काळात पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या संबंधामध्ये जवळीकता वाढली आहे. ही जवळीकता भारतासाठी चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे. भारत सरकारने यावर मौन पाळल्याने काँग्रेसने त्यावर टीका केली आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 01:26 PM
अमेरिका–पाकिस्तान जवळीक भारतासाठी धोकादायक; सरकारच्या मौनावर काँग्रेसची तीव्र टीका (फोटो सौजन्य: सोशल नवराष्ट्र टीम)

दिल्ली, वृत्तसंस्था. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात वाढत चाललेली जवळीक भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर चिंतेचा विषय असून, यावर मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट न होणे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. अशी तीव्र टीका कॉंग्रेसने केली आहे. पाकिस्तानी लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले कौतुक या चिंतेला अधिक बळ देत असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’ (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत सांगितले की, २००८ मधील मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पूर्णपणे उघडा पडला होता आणि त्याची बदनामी झाली होती.

हे देखील वाचा : मुनीरच्या फुशारकीवर भाळले ट्रम्प? बलुचिस्तानच्या खनिज खाणींसाठी दिले तब्बल १.२५ अब्ज डॉलर्स

मात्र आज परिस्थिती उलट असून, पाकिस्तानला आणि विशेषतः आसिम मुनीर यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान दिला जात आहे, हे धोक्याचे संकेत आहेत. रमेश यांनी आरोप केला की, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांत अनेक वेळा मुनीर यांची जाहीर प्रशंसा केली आहे. त्यांनी दावा केला की, मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी तणाव कमी करण्यात आपली भूमिका होती. मात्र भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानकडून डीजीएमओ स्तरावर संपर्क साधल्यानंतरच कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मुनीर यांची भूमिका संशयास्पद असूनही ‘क्लीन चिट’

काँग्रेस नेत्यांच्या मते, ट्रम्प यांनी जून, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२५ दरम्यान विविध प्रसंगी मुनीर यांना व्हाइट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले, त्यांना माझा आवडता फील्ड मार्शल, महान सेनानी आणि अत्यंत सन्मानित जनरल असे संबोधले. रमेश यांनी आरोप केला की, २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुनीर यांची भूमिका संशयास्पद असूनही त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जणू ‘क्लीन चिट’ दिली जात आहे. ही संपूर्ण बाब भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असून, यावर केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. मात्र मोदी सरकारची चुप्पी अधिकच चिंताजनक असल्याचे काँग्रेसने ठामपणे नमूद केले आहे.

हे देखील वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाकिस्तानचा पुळका; लष्करप्रमुख असीम मुनीरला दिले ‘परेड डे’ चे आमंत्रण

Published On: Dec 25, 2025 | 01:26 PM

