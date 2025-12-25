अमेरिका–पाकिस्तान जवळीक भारतासाठी धोकादायक; सरकारच्या मौनावर काँग्रेसची तीव्र टीका

हे देखील वाचा : मुनीरच्या फुशारकीवर भाळले ट्रम्प? बलुचिस्तानच्या खनिज खाणींसाठी दिले तब्बल १.२५ अब्ज डॉलर्स
मात्र आज परिस्थिती उलट असून, पाकिस्तानला आणि विशेषतः आसिम मुनीर यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान दिला जात आहे, हे धोक्याचे संकेत आहेत. रमेश यांनी आरोप केला की, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांत अनेक वेळा मुनीर यांची जाहीर प्रशंसा केली आहे. त्यांनी दावा केला की, मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी तणाव कमी करण्यात आपली भूमिका होती. मात्र भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानकडून डीजीएमओ स्तरावर संपर्क साधल्यानंतरच कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
काँग्रेस नेत्यांच्या मते, ट्रम्प यांनी जून, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२५ दरम्यान विविध प्रसंगी मुनीर यांना व्हाइट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले, त्यांना माझा आवडता फील्ड मार्शल, महान सेनानी आणि अत्यंत सन्मानित जनरल असे संबोधले. रमेश यांनी आरोप केला की, २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुनीर यांची भूमिका संशयास्पद असूनही त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जणू ‘क्लीन चिट’ दिली जात आहे. ही संपूर्ण बाब भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असून, यावर केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. मात्र मोदी सरकारची चुप्पी अधिकच चिंताजनक असल्याचे काँग्रेसने ठामपणे नमूद केले आहे.
हे देखील वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाकिस्तानचा पुळका; लष्करप्रमुख असीम मुनीरला दिले ‘परेड डे’ चे आमंत्रण
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.