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Dinvishesh : भारतीय सांख्यिकी क्षेत्राचे जनक पी. सी. महालबोनिस यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ जूनचा इतिहास

Updated On: Jun 29, 2026 | 08:42 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : आज प्राख्यात सांख्किकी तज्ज्ञ पी. सी. महालबोनिस यांची जयंती आहे. २९ जून १८९३ मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. भारतीय सांख्यिकीला त्यांनी जागतिक स्तरावर ओळख मिळवनू देण्यात मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या या कार्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी देशभरात राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साजरा केला जातो.

Dinvishesh

Dinvishesh : भारतीय सांख्यिकी क्षेत्राचे जनक पी. सी. महालबोनिस यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ जूनचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

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विस्तार

Dinvishesh : आज, २९ जून भारतातील प्राख्तात सांख्यिकी तज्ज्ञ प्रशांत चंद्र महालनोबिस यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांचा जन्मदिवस दरवर्षी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. महालबोनिस यांनी भारतीय सांख्यिकी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या या योदगानाचा सन्मान करण्यासाठी भारतात दरवर्षी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन साजरा केला जाते. त्यांनी इंडियान स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली आणि महालनोबिस अंतर ही संकल्पना जगासमोर मांडली.

29 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1871 : ब्रिटिश संसदेने कामगार संघटनांना परवानगी देणारा कायदा संमत केला.
  • 1974 : इसाबेल पेरिन यांनी अर्जेंटिनाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली.
  • 1975 : स्टीव्ह वोझ्नियाकने ऍपल -1 संगणकाच्या पहिल्या प्रोटोटाइपची चाचणी केली.
  • 1952 : पहिली मिस युनिव्हर्स स्पर्धा झाली आणि फिनलंडच्या आर्मी कुसेलाने विजेतेपद पटकावले.
  • 1976 : सेशेल्सला इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1986: अर्जेंटिनाने 1986 चा फुटबॉल विश्वचषक जिंकला.
  • 2001 : ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ कृष्ण दामोदर अभ्यंकर यांना एम. पी. बिर्ला पुरस्कार जाहीर.
  • 2001 : पं.हृदयनाथ मंगेशकर यांना नटसम्राट बालगंधर्व पुरस्कार जाहीर.
  • 2007 : ऍपलने आपला पहिला मोबाईल फोन आयफोन जारी केला.
  • 2018 : मध्य प्रदेशला प्रधान मंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियानांतर्गत माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी पुरस्कृत करण्यात आले.
  • 2022 : उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्राचे 19वे मुख्यमंत्री यांनी मुख्यामंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
  • 2024 : भारतीय संघाने टी20 विश्वकप जिंकला.
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29 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1793 : ‘जोसेफ रोसेल’ – प्रोपेलर चे शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 ऑक्टोबर 1857)
  • 1864 : ‘आशुतोष मुखर्जी’ – शिक्षणतज्ज्ञ व वकिल यांचा जन्म.
  • 1871 : ‘श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर’ – मराठी नाटककार, विनोदकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 जून 1934)
  • 1893 : ‘प्रसंत चंद्र महालनोबिस’ – भारतीय संख्याशास्त्राचे जनक, इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्युट चे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 जून 1972)
  • 1908 : ‘प्रतापसिंग गायकवाड’ – बडोद्याचे महाराज यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 जुलै 1968)
  • 1934 : ‘कमलाकर सारंग’ – रंगकर्मी, निर्माते, दिग्दर्शक आणि लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 25 सप्टेंबर 1998)
  • 1936 : ‘बुद्धदेव गुहा’ – बंगाली भाषेतील प्रसिद्ध कथाकार यांचा जन्म.
  • 1945 : ‘चंद्रिका कुमारतुंगा’ – श्रीलंकेच्या 5व्या राष्ट्राध्यक्षा यांचा जन्म.
  • 1946 : ‘अर्नेस्टोपेरेझ बॅलादारेस’ – पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1956 : ‘पेद्रोसंताना लोपेस’ – पोर्तुगालचे पंतप्रधान यांचा जन्म.
  • 1975 : उपासना सिंग – भारतीय अभिनेत्री आणि स्टँड-अप कॉमेडियन यांचा जन्म.
29 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1873 : ‘मायकेल मधुसूदन दत्त’ – बंगाली कवी यांचे निधन. (जन्म: 25 जानेवारी 1824)
  • 1895 : ‘थॉमस हक्सले’ – ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ, विज्ञानकथालेखक यांचे निधन. (जन्म: 4 मे 1825)
  • 1966 : ‘दामोदर धर्मानंद कोसंबी’ – गणितज्ञ, विचारवंत आणि इतिहासकार यांचे निधन. (जन्म: 31 जुलै 1907)
  • 1981 : ‘दि.बा. मोकाशी’ – मराठी साहित्यिक यांचे निधन. (जन्म: 27 नोव्हेंबर 1915)
  • 1992 : ‘मोहंमद बुदियाफ’ – अल्जेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन.
  • 1992 : ‘शिवाजीराव भावे’ – सर्वोदयी कार्यकर्ते यांचे निधन.
  • 1993 : ‘विष्णुपंत जोग’ – चिमणराव-गुंड्याभाऊ मधील गुंड्याभाऊची भूमिका अमर करणारे गायक आणि अभिनेते यांचे निधन.
  • 2000 : ‘कॅप्टन वासुदेव श्रीपाद बेलवलकर’ – ऐतिहासिक कादंबरीकार यांचे निधन. (जन्म: 18 फेब्रुवारी 1911)
  • 2003 : ‘कॅथरिन हेपबर्न’ – हॉलिवूड अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 12 मे 1907)
  • 2010 : ‘प्रा. शिवाजीराव भोसले’ – विचारवंत, वक्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू यांचे निधन. (जन्म: 15 जुलै 1927)
  • 2011 : ‘के. डी. सेठना’ – भारतीय कवि आणि विद्वान लेखक यांचे निधन.(जन्म: 26 नोव्हेंबर 1904)
Dinvishesh : सामाजिक न्यायाचे पूरस्कर्ते छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती; जाणून घ्या २६ जूनचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 29 june pc mahalanobis birth anniversary marathi

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Published On: Jun 29, 2026 | 08:42 AM

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