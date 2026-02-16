Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारतीय तरुणीही पडली Epstein च्या छळाला बळी? नव्या कागपत्रांमधील खुलाशाने जगभरात खळबळ

Jeffrey Epstein Files : जेफ्री एपस्टीनच्या प्रकरणाने जगभरात खळबळ उडाली आहे. त्याच्या कृत्याला केवळ जगभरातील अनेक मुली बळी पडल्या आहेत. यामध्ये एका भारतीय तरुणीचाही समावेश असल्याचे नव्या कागपत्रांमध्ये सांगण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 01:05 PM
भारतीय तरुणीही पडली Epstein च्या छळाला बळी? नव्या कागपत्रांमधील खुलाशाने जगभरात खळबळ
  • भारतीय मुली देखील पडल्या Epstein च्या छळाला बळी
  • करोडोंमध्ये झाला सौदा
  • जागतिक स्तरावर खळबळ
Epstein Files Indian Victim :अमेरिकेतील कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) त्याच्या मृत्यूनंतरही चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्याच्या लैंगिक तस्करीच्या काळ्या कृत्यांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. सध्या या कागपत्रांमधून एक नवा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. या नव्या कागदपत्रांनुसार, एक भारतीय तरुणी देखील जेफ्रीच्या छळाला बळी पडली आहे. या खुलाशाने जगभरात खळबळ उडाली आहे.

आत्महत्या की राजकीय कट? Jeffrey Epstein च्या मृत्यूचं गूढ अखेर जगासमोर; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ रात्री

भारतीय मुलीच्या शोधात अमेरिकन अधिकारी

नव्या कागदपत्रांनुसार, एपस्टीनच्या लैंगिक गुन्हेगारीला एक भारतीय तरुणी देखील बळी पडली होती. कागपत्रांनुसार, १३ जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या एका ई-मेलमधून, अमेरिकन अधिकारी या भारतीय मुलीचा शोध घेत असल्याचे दिसून आले. अमेरिकन अधिकारी व्हिक्टिम्स फंड द्वारे तरुणीचा शोध घेत होते.

या ई-मेलमध्ये भारतातील अमेरिकन दूतावासाला तरुणीचा पत्ता आणि संपर्क माहिती मिळवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यूयॉर्क क्राइम व्हिक्टिम्स कॉम्पेन्शनच्या माध्यमातून या तरुणीला नूकसान भरपाई आणि थेरपीच्या मदत करण्याचा प्रयत्न अमेरिकन अधिकारी करत होते. हा ई-मेल भारतातील अमेरिकन दूतावासाला २०१९ मध्ये एपस्टीनच्या मृत्यूनंतर पाठवण्यात आला होता.

ई-मेलमध्ये भारतीयांची नावे

ई-मेलमध्ये केवळ अमेरिकसह भारतातील अधिकाऱ्यांचीही नावे समोर आली आहे. बिल गेट्स (Bill Gates) आणि एपस्टीनमध्ये झालेल्या ५ जून २०१४ मधील ई-मेलनुसार भारतीय केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या एपस्टीनशी भेटीचाही उल्लेख आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याही एपस्टीनशी भेटीचा उल्लेख यामध्ये आढळून आला आहे.

याशिवाय भारतातील मोठ्या PR कंपनीचे प्रमोटर दिलीप चेरियन यांचेही या फाइल्समधझ्ये नाव समोर आले आहेत. एपस्टीनने दिलिप चेरियन याला भेटण्यासाठी २ एप्रिल २०१७ रोजी एक ई-मेल पाठवला होता. या ई-मेलमध्ये दिलीप पॅरिसमध्ये असताना जेफ्रीची भेट घेणार असल्याचा संदर्भ होता.

इतर काही मोठे खुलासे

याच वेळी १० जून २०१८ रोजीच्या एका ईमेलमध्ये झैद जेटलिने एपस्टीनशी भारतातील फेक न्यूज बद्दल चर्चा केली होती. तसेच भारतातील काही व्यक्ती परदेशी निधी असलेल्या कंपनींला ब्लॅकमेल करत असल्याचाही उल्लेख यामध्ये होता. याशिवाय ८ जुलै २०१० च्या ई-मेलमध्ये एका महिलेने प्रवासादरम्यान भारतीय व्यक्तीने तिच्यासोबत केलेल्या गैर आणि अश्लील वर्तनाची माहिती एपस्टीनला दिली असल्याचे दिसून आले आहे.  जेफ्री एफस्टीनच्या प्रकरणातील या खुलाशाने भारताच्या राजकीय वर्तुळात आणि जागतिक राजकारणातही सध्या मोठा गोंधळ सुरु आहे.

Jeffrey Epstein च्या काळ्या साम्राज्याची खरी ‘मास्टरमाईंड’? फाइल्स उघडताच ‘या’ महिलेच्या नावाने खळबळ

Frequently Asked Questions

  • Que: एपस्टीन फाइल्समधून कोणता नवा खुलास झाला आहे?

    Ans: एपस्टीन फाइल्सअंतर्गत खुल्या झालेल्या नव्या कागपत्रांनुसार, एक भारतीय तरुणी देखील एपस्टीनच्या लैंगिक गुन्ह्याच्या जाळ्यात अडकली होती.

  • Que: अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतीय पीडितेच्या शोधासाठी काय पावले उचलली होती?

    Ans: अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी व्हिक्टिम फंड द्वारे तरुणीला मदत करण्यासाठी भारतातील अमेरिकन दूतावासाला तिचा पत्ता आणि संपर्क मिळवण्याचे आदेश दिले होते.

Published On: Feb 16, 2026 | 01:05 PM

भारतीय तरुणीही पडली Epstein च्या छळाला बळी? नव्या कागपत्रांमधील खुलाशाने जगभरात खळबळ

भारतीय तरुणीही पडली Epstein च्या छळाला बळी? नव्या कागपत्रांमधील खुलाशाने जगभरात खळबळ

Feb 16, 2026 | 01:05 PM
