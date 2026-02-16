भारतीय तरुणीही पडली Epstein च्या छळाला बळी? नव्या कागपत्रांमधील खुलाशाने जगभरात खळबळ

आत्महत्या की राजकीय कट? Jeffrey Epstein च्या मृत्यूचं गूढ अखेर जगासमोर; नेमकं काय घडलं ‘त्या’ रात्री
नव्या कागदपत्रांनुसार, एपस्टीनच्या लैंगिक गुन्हेगारीला एक भारतीय तरुणी देखील बळी पडली होती. कागपत्रांनुसार, १३ जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या एका ई-मेलमधून, अमेरिकन अधिकारी या भारतीय मुलीचा शोध घेत असल्याचे दिसून आले. अमेरिकन अधिकारी व्हिक्टिम्स फंड द्वारे तरुणीचा शोध घेत होते.
या ई-मेलमध्ये भारतातील अमेरिकन दूतावासाला तरुणीचा पत्ता आणि संपर्क माहिती मिळवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यूयॉर्क क्राइम व्हिक्टिम्स कॉम्पेन्शनच्या माध्यमातून या तरुणीला नूकसान भरपाई आणि थेरपीच्या मदत करण्याचा प्रयत्न अमेरिकन अधिकारी करत होते. हा ई-मेल भारतातील अमेरिकन दूतावासाला २०१९ मध्ये एपस्टीनच्या मृत्यूनंतर पाठवण्यात आला होता.
ई-मेलमध्ये केवळ अमेरिकसह भारतातील अधिकाऱ्यांचीही नावे समोर आली आहे. बिल गेट्स (Bill Gates) आणि एपस्टीनमध्ये झालेल्या ५ जून २०१४ मधील ई-मेलनुसार भारतीय केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या एपस्टीनशी भेटीचाही उल्लेख आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याही एपस्टीनशी भेटीचा उल्लेख यामध्ये आढळून आला आहे.
याशिवाय भारतातील मोठ्या PR कंपनीचे प्रमोटर दिलीप चेरियन यांचेही या फाइल्समधझ्ये नाव समोर आले आहेत. एपस्टीनने दिलिप चेरियन याला भेटण्यासाठी २ एप्रिल २०१७ रोजी एक ई-मेल पाठवला होता. या ई-मेलमध्ये दिलीप पॅरिसमध्ये असताना जेफ्रीची भेट घेणार असल्याचा संदर्भ होता.
याच वेळी १० जून २०१८ रोजीच्या एका ईमेलमध्ये झैद जेटलिने एपस्टीनशी भारतातील फेक न्यूज बद्दल चर्चा केली होती. तसेच भारतातील काही व्यक्ती परदेशी निधी असलेल्या कंपनींला ब्लॅकमेल करत असल्याचाही उल्लेख यामध्ये होता. याशिवाय ८ जुलै २०१० च्या ई-मेलमध्ये एका महिलेने प्रवासादरम्यान भारतीय व्यक्तीने तिच्यासोबत केलेल्या गैर आणि अश्लील वर्तनाची माहिती एपस्टीनला दिली असल्याचे दिसून आले आहे. जेफ्री एफस्टीनच्या प्रकरणातील या खुलाशाने भारताच्या राजकीय वर्तुळात आणि जागतिक राजकारणातही सध्या मोठा गोंधळ सुरु आहे.
