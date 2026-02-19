ब्रिटनच्या राजघराण्यात भूकंप! Epstein प्रकरणात प्रिन्स अँड्र्यू यांना अटक, जगात खळबळ

‘राजकीय कारकीर्दीत Epstein बनत होता अडथळा’ ; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा
या प्रकरणात नाव आल्यानंतर प्रिन्स अँड्र्यू यांना राजघराण्यातून बेदखल करण्यात आले होते. स्वत: ब्रिटिश किंग चार्ल्स (King Charles) यांनी या कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यांच्यावर ब्रिटिशमधील राजघराण्यांचा दबाव वाढत होता. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी नॉरफोक येथील अंदाजे ६६ वर्षीय व्यक्तीला सार्वजनिक पदाचा गैरवापर केल्याचा संशयावरुन अटक करण्यात अल्याचे पोलिसांनी अधिकृत निवेदन जारी केले होते.
एपस्टीन प्रकरणाअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर जेफ्री एपस्टीनला महत्वाची सरकारी आणि गोपनीय कागपत्रे पुरवल्याचा आरोप आहे. सध्या एपस्टीन प्रिन्सने कोणती कागपत्रे दिली याचा खुलास करण्यात आलेला नाही. सध्या यावर अजूनही तपास सुरु असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. सध्या या वादामुळे प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर देशभरातून टिका केली जात आहेत. एवढेच नव्हे तर प्रिन्स अँड्र्यू एपस्टीन फाइल्समध्ये प्रिन्स अँड्र्यूज यांचे एका मुलीसोबत जमिनीवर पडलेले फोटो देखील आढळून आले आहेत.
प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर २०१४ मध्ये वर्जिनिया ग्रीफे नावाच्या मुलीने तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार आरोप केला होता. तिने जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) नेटवर्क आणि प्रिन्स अँड्र्यूसोबतच्या भेटीचा खुलासा केला होता. व्हर्जिनिया ग्रीफे हिने प्रिन्स अँड्र्यूविरोधात न्यायालयात लैंगिक शोषणाची याचिकाही दाखल केली होती. एपस्टीनने तिला प्रिन्स अँड्र्यूसोबत तीन वेळा लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्यात आले असल्याचे म्हटले होते. सध्या प्रिन्स अँड्र्यू यांच्या अटकेने जगभरात खळबळ उडाली आहे. अँड्र्यू सध्या पोलिस कोठडीत असून त्याच्यावरील आरोपांची सखोल चौकशी केली जात आहे.
