Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Chocolate Covered Nut Day: दरवर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय चॉकलेट कव्हर्ड नट डे साजरा केला जातो. हा दिवस चॉकलेट आणि नट्सच्या स्वादिष्ट मिश्रणाचा उत्सव साजरा करतो, जे चव आणि पोषण दोन्ही प्रदान करते.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:47 AM
national chocolate covered nut day 2026 importance benefits and recipes

Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची 'परफेक्ट' जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे 'चॉकलेट कव्हर्ड नट डे'; जाणून घ्या महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • गोडवा आणि आरोग्य
  • पोषणमूल्यांनी समृद्ध
  • उत्सवाचा आनंद

Chocolate Covered Nut Day : जगातील सर्वात लोकप्रिय दोन पदार्थ म्हणजे चॉकलेट आणि नट्स! जेव्हा हे दोन पदार्थ एकत्र येतात, तेव्हा जिभेवर जो गोडवा रेंगाळतो, त्याचे वर्णन शब्दांत करणे कठीण आहे. आज २५ फेब्रुवारी! आजचा दिवस जगभरातील खवय्यांसाठी अत्यंत खास आहे, कारण आज ‘नॅशनल चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’ (National Chocolate Covered Nut Day) साजरा केला जात आहे. हा दिवस केवळ चॉकलेट खाण्याचा नसून, चव आणि पोषण यांचा सुंदर मेळ कसा घालता येतो, हे अधोरेखित करण्याचा दिवस आहे.

काय आहे या दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व?

या दिवसाची सुरुवात कधी झाली याचा कोणताही नेमका लिखित पुरावा नसला, तरी अमेरिकेतून सुरू झालेला हा ट्रेंड आता जगभर लोकप्रिय झाला आहे. मानवी आहारात चॉकलेट आणि नट्सचा वापर शतकानुशतके केला जात आहे. मात्र, १९ व्या शतकात जेव्हा कँडी बनवण्याचे तंत्र विकसित झाले, तेव्हा नट्सला चॉकलेटमध्ये बुडवून खाण्याची पद्धत लोकप्रिय झाली. आज बदाम, काजू, शेंगदाणे, हेझलनट आणि अक्रोड यांसारख्या नट्सना डार्क, मिल्क किंवा व्हाईट चॉकलेटमध्ये घोळवून एक उत्कृष्ट स्नॅक म्हणून पाहिले जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Deadliest Submarine: समुद्राखाली दडलेला यमदूत! ‘या’ महासत्तेकडे आहे ‘अशी’ पाणबुडी जी एका मिनिटात शहरांची करेल राखरांगोळी

चव आणि आरोग्याची केमिस्ट्री

सामान्यतः आपण चॉकलेटला केवळ ‘कॅलरीज’ समजतो, पण नट्ससोबत त्याचे सेवन केल्यास ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

  • नट्सचे फायदे: बदाम, काजू आणि शेंगदाणे यामध्ये मुबलक प्रमाणात प्रथिने (Proteins), फायबर आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स असतात, जे हृदयासाठी चांगले मानले जातात.
  • चॉकलेटचे फायदे: विशेषतः डार्क चॉकलेटमध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, जे रक्ताभिसरण सुधारण्यास आणि तणाव (Stress) कमी करण्यास मदत करतात. जेव्हा हे दोन्ही एकत्र येतात, तेव्हा ते केवळ मनाला आनंदच देत नाहीत, तर शरीराला आवश्यक ऊर्जाही पुरवतात.

credit – social media and Twitter

हा दिवस कसा साजरा करावा?

हा दिवस साजरा करण्याची सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे स्वतःचे आवडते चॉकलेट-नट्स घरी तयार करणे. बाजारात मिळणाऱ्या चॉकलेट्सपेक्षा घरी बनवलेले ताजे चॉकलेट कव्हर्ड नट्स अधिक पौष्टिक असतात. तुम्ही डार्क चॉकलेट वितळवून त्यात भाजलेले बदाम किंवा काजू घोळवू शकता आणि त्यावर थोडं समुद्री मीठ (Sea Salt) शिंपडून एक नवा फ्लेव्हर तयार करू शकता. मित्र-मैत्रिणींना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना चॉकलेट नट्सचा डबा भेट देऊन तुम्ही हा दिवस अधिक गोड करू शकता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व

संयमित सेवन: आनंदाची गुरुकिल्ली

‘अति तिथे माती’ या उक्तीप्रमाणे, जरी हे मिश्रण आरोग्यदायी असले तरी त्याचे सेवन मध्यम प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. चॉकलेटमध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक असू शकते, त्यामुळे मधुमेही रुग्णांनी किंवा वजन कमी करणाऱ्यांनी डार्क चॉकलेट आणि कमी साखरेच्या पर्यायांची निवड करावी. नॅशनल चॉकलेट कव्हर्ड नट डे आपल्याला आठवण करून देतो की जीवनातील छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आणि आवडीच्या पदार्थांमध्ये आनंद शोधणे हे मानसिक आरोग्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे.

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नॅशनल चॉकलेट कव्हर्ड नट डे कधी साजरा केला जातो?

    Ans: हा दिवस दरवर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरा केला जातो.

  • Que: चॉकलेट कव्हर्ड नट्स आरोग्यदायी आहेत का?

    Ans: होय, जर ते मध्यम प्रमाणात खाल्ले आणि डार्क चॉकलेटचा वापर केला, तर त्यातील नट्समधून प्रथिने आणि चॉकलेटमधून अँटी-ऑक्सिडंट्स मिळतात.

  • Que: कोणते नट्स चॉकलेटसाठी सर्वोत्तम आहेत?

    Ans: बदाम (Almonds), शेंगदाणे (Peanuts), काजू (Cashews) आणि हेझलनट्स (Hazelnuts) हे चॉकलेट कव्हरिंगसाठी सर्वात लोकप्रिय आहेत.

Web Title: National chocolate covered nut day 2026 importance benefits and recipes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 09:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत
1

युरेका! आता एक दोन नव्हे तर 10 वर्षांच्या मान्सूनचा अंदाज शक्य; IITM ची ‘ही’ प्रणाली चर्चेत

World Understanding and Peace Day: जागतिक शांतता आणि भारताची भूमिका! ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा संदेश देणारा 23 फेब्रुवारीचा हा खास दिवस
2

World Understanding and Peace Day: जागतिक शांतता आणि भारताची भूमिका! ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा संदेश देणारा 23 फेब्रुवारीचा हा खास दिवस

World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?
3

World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?

Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…
4

Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Feb 25, 2026 | 09:47 AM
धक्कादायक ! महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ; वर्षभरात तब्बल 48278 महिला बेपत्ता

धक्कादायक ! महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ; वर्षभरात तब्बल 48278 महिला बेपत्ता

Feb 25, 2026 | 09:46 AM
‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

Feb 25, 2026 | 09:36 AM
Free Fire Max: खुशखबर! प्लेअर्सना मिळणार प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी… अशी आहे प्रोसेस

Free Fire Max: खुशखबर! प्लेअर्सना मिळणार प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी… अशी आहे प्रोसेस

Feb 25, 2026 | 09:35 AM
याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

याला म्हणतात रॉयल डिलिव्हरी! पाठीवर ब्लिंकिंटची बॅग अन् घोड्यावर बसून ताऊ करू लागले डिलिव्हरी; मजेदार Video Viral

Feb 25, 2026 | 09:30 AM
Vidarbha News: केंद्र सरकारची ‘मोठी भेट’! गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी

Vidarbha News: केंद्र सरकारची ‘मोठी भेट’! गोंदिया-जबलपूर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला मंजुरी

Feb 25, 2026 | 09:25 AM
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ

Feb 25, 2026 | 09:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM