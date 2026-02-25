Chocolate Covered Nut Day: गोडवा आणि आरोग्याची ‘परफेक्ट’ जुगलबंदी; आज साजरा होत आहे ‘चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’; जाणून घ्या महत्त्व

Chocolate Covered Nut Day : जगातील सर्वात लोकप्रिय दोन पदार्थ म्हणजे चॉकलेट आणि नट्स! जेव्हा हे दोन पदार्थ एकत्र येतात, तेव्हा जिभेवर जो गोडवा रेंगाळतो, त्याचे वर्णन शब्दांत करणे कठीण आहे. आज २५ फेब्रुवारी! आजचा दिवस जगभरातील खवय्यांसाठी अत्यंत खास आहे, कारण आज ‘नॅशनल चॉकलेट कव्हर्ड नट डे’ (National Chocolate Covered Nut Day) साजरा केला जात आहे. हा दिवस केवळ चॉकलेट खाण्याचा नसून, चव आणि पोषण यांचा सुंदर मेळ कसा घालता येतो, हे अधोरेखित करण्याचा दिवस आहे.
या दिवसाची सुरुवात कधी झाली याचा कोणताही नेमका लिखित पुरावा नसला, तरी अमेरिकेतून सुरू झालेला हा ट्रेंड आता जगभर लोकप्रिय झाला आहे. मानवी आहारात चॉकलेट आणि नट्सचा वापर शतकानुशतके केला जात आहे. मात्र, १९ व्या शतकात जेव्हा कँडी बनवण्याचे तंत्र विकसित झाले, तेव्हा नट्सला चॉकलेटमध्ये बुडवून खाण्याची पद्धत लोकप्रिय झाली. आज बदाम, काजू, शेंगदाणे, हेझलनट आणि अक्रोड यांसारख्या नट्सना डार्क, मिल्क किंवा व्हाईट चॉकलेटमध्ये घोळवून एक उत्कृष्ट स्नॅक म्हणून पाहिले जाते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Deadliest Submarine: समुद्राखाली दडलेला यमदूत! ‘या’ महासत्तेकडे आहे ‘अशी’ पाणबुडी जी एका मिनिटात शहरांची करेल राखरांगोळी
सामान्यतः आपण चॉकलेटला केवळ ‘कॅलरीज’ समजतो, पण नट्ससोबत त्याचे सेवन केल्यास ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
Feb 25 is National Chocolate-Covered Peanuts Day! #ChocolateCoveredNutDay #ChocolateCoveredNutsDay #ChocolateCoveredPeanutsDay #NationalChocolateCoveredNutDay #NationalChocolateCoveredNutsDay #NationalChocolateCoveredPeanutsDay #Holiday https://t.co/tr93Wi6YUK — Checkiday (@checkiday) February 24, 2026
credit – social media and Twitter
हा दिवस साजरा करण्याची सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे स्वतःचे आवडते चॉकलेट-नट्स घरी तयार करणे. बाजारात मिळणाऱ्या चॉकलेट्सपेक्षा घरी बनवलेले ताजे चॉकलेट कव्हर्ड नट्स अधिक पौष्टिक असतात. तुम्ही डार्क चॉकलेट वितळवून त्यात भाजलेले बदाम किंवा काजू घोळवू शकता आणि त्यावर थोडं समुद्री मीठ (Sea Salt) शिंपडून एक नवा फ्लेव्हर तयार करू शकता. मित्र-मैत्रिणींना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना चॉकलेट नट्सचा डबा भेट देऊन तुम्ही हा दिवस अधिक गोड करू शकता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व
‘अति तिथे माती’ या उक्तीप्रमाणे, जरी हे मिश्रण आरोग्यदायी असले तरी त्याचे सेवन मध्यम प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. चॉकलेटमध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक असू शकते, त्यामुळे मधुमेही रुग्णांनी किंवा वजन कमी करणाऱ्यांनी डार्क चॉकलेट आणि कमी साखरेच्या पर्यायांची निवड करावी. नॅशनल चॉकलेट कव्हर्ड नट डे आपल्याला आठवण करून देतो की जीवनातील छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आणि आवडीच्या पदार्थांमध्ये आनंद शोधणे हे मानसिक आरोग्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे.
Ans: हा दिवस दरवर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी जगभरात साजरा केला जातो.
Ans: होय, जर ते मध्यम प्रमाणात खाल्ले आणि डार्क चॉकलेटचा वापर केला, तर त्यातील नट्समधून प्रथिने आणि चॉकलेटमधून अँटी-ऑक्सिडंट्स मिळतात.
Ans: बदाम (Almonds), शेंगदाणे (Peanuts), काजू (Cashews) आणि हेझलनट्स (Hazelnuts) हे चॉकलेट कव्हरिंगसाठी सर्वात लोकप्रिय आहेत.