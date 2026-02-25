Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

रामदास आठवलेंसह विनोद तावडेंनाही राज्यसभेत संधी? पार्थ पवारांचा मार्ग सुकर

भाजप चार जागा लढवणार आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना प्रत्येकी एक उमेदवार उभा करणार आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आहे आणि त्या बारामती पोटनिवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 01:15 PM
रामदास आठवलेंसह विनोद तावडेंनाही राज्यसभेत संधी? पार्थ पवारांचा मार्ग सुकर

रामदास आठवलेंसह विनोद तावडेंनाही राज्यसभेत संधी? पार्थ पवारांचा मार्ग सुकर

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : महाराष्ट्रातील सात राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या रिक्त झालेल्या जागांवर लवकरच निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार, अनेक पक्षांकडून तयारीही सुरु केली आहे. असे असताना आता भारतीय जनता पक्षाकडून उमेदवारांच्या नावांवर चर्चा सुरू आहे. भाजपची नामांकन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे मानले जाते. भाजप राज्यसभेसाठी चार उमेदवार उभे करण्याची तयारी करत आहे. यापैकी एका जागेसाठी रामदास आठवले हे जवळपास निश्चित उमेदवार मानले जातात.

रामदास आठवले हे सध्या केंद्र सरकारमध्ये सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्यसभेवर घेतले जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात उर्वरित तीन जागांसाठी तीव्र स्पर्धा आहे. संभाव्य उमेदवारांमध्ये विनोद तावडे, विजया रहाटकर आणि धैर्यशील पाटील यांच्या नावांची चर्चा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय संघटनात्मक कामात सक्रिय असलेले विनोद तावडे राज्यसभेवर निवडून येतील का यावर बारीक लक्ष आहे. जर तसे झाले तर त्यांचा सक्रिय राजकारणात पुन्हा प्रवेश होऊ शकतो.

हेदेखील वाचा : Rajya Sabaha Election 2026 : शरद पवार हे निवडणुकीला उभे राहणार; राज्यसभा निवडणूकीवरुन मविआत वादंग? खासदार राऊत स्पष्टच बोलले

दरम्यान, भाजप चार जागा लढवणार आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना प्रत्येकी एक उमेदवार उभा करणार आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला आहे आणि त्या बारामती पोटनिवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे राज्यसभेवर निवडून येऊ शकतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, २६ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्याच दिवशी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी बैठक होईल. दुसरीकडे, राज्यसभेसाठी शिवसेनेतही जोरदार लॉबिंग सुरू आहे.

महाविकास आघाडीमध्ये एका जागेसाठी रस्सीखेच

महाविकास आघाडीतील एका जागेवर काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांनी उघडपणे दावा केला आहे. मात्र, या समीकरणाची गुरुकिल्ली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद् पवार यांच्या हातात असल्याचे मानले जाते. सध्याच्या राजकीय घडामोडींनुसार, भाजपचे चार उमेदवार, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा प्रत्येकी एक आणि महाविकास आघाडी (एमव्हीए) चा एक उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Ramdas athawale and vinod tawde may also get a chance in rajya sabha

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?
1

राज्यसभा खासदारकीवरुन महाविकास आघाडीमध्ये वादंग? शरद पवार की उद्धव ठाकरे कोणाला मिळणार संधी?

Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?
2

Rajya Sabha MP Election : महाराष्ट्रसह 10 राज्यातील राज्यसभा निवडणूका जाहीर; शरद पवार पुन्हा खासदारकी स्वीकारणार का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रामदास आठवलेंसह विनोद तावडेंनाही राज्यसभेत संधी? पार्थ पवारांचा मार्ग सुकर

रामदास आठवलेंसह विनोद तावडेंनाही राज्यसभेत संधी? पार्थ पवारांचा मार्ग सुकर

Feb 25, 2026 | 01:15 PM
Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

Airtel Recharge Plan: 300GB डेटा आणि तब्बल 84 दिवसांची व्हॅलिडिटी… कंपनीच्या नव्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना मिळणार हे फायदे

Feb 25, 2026 | 01:10 PM
चक्क Cheerleader च्या प्रेमात पडला ‘हा’ धडाकेबाज खेळाडू, अप्सरेपेक्षा कमी नाही सौंदर्य; फिल्मी आहे Love Story

चक्क Cheerleader च्या प्रेमात पडला ‘हा’ धडाकेबाज खेळाडू, अप्सरेपेक्षा कमी नाही सौंदर्य; फिल्मी आहे Love Story

Feb 25, 2026 | 01:09 PM
Subedaar मधील ‘बलम सुबेदार’ हे धमाकेदार गाणं रिलीज; अनिल कपूर-खुशबू सुंदर यांची रोमँटिक केमिस्ट्रीची दिसली झलक

Subedaar मधील ‘बलम सुबेदार’ हे धमाकेदार गाणं रिलीज; अनिल कपूर-खुशबू सुंदर यांची रोमँटिक केमिस्ट्रीची दिसली झलक

Feb 25, 2026 | 01:06 PM
Maharashtra Politics : ‘VSR’ला क्लीन चीट देऊन वाचवण्याचा प्रयत्न…; आमदार रोहित पवार यांचा अजित पवारांच्या अपघातावर संशय

Maharashtra Politics : ‘VSR’ला क्लीन चीट देऊन वाचवण्याचा प्रयत्न…; आमदार रोहित पवार यांचा अजित पवारांच्या अपघातावर संशय

Feb 25, 2026 | 01:06 PM
Karjat News: नेरळला जाणारी एसटी बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल, पायपीट करून गाठावे लागले परीक्षा केंद्र

Karjat News: नेरळला जाणारी एसटी बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल, पायपीट करून गाठावे लागले परीक्षा केंद्र

Feb 25, 2026 | 01:04 PM
Garuda Purana: रात्रीच्या वेळी अंत्यसंस्कार का केले जात नाही? काय सांगते गरुड पुराण

Garuda Purana: रात्रीच्या वेळी अंत्यसंस्कार का केले जात नाही? काय सांगते गरुड पुराण

Feb 25, 2026 | 01:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM