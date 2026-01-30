Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mahatma Gandhi Death Anniversary : अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या 30 जानेवारीचा इतिहास

अहिंसेचे पुजारी आणि भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील एक प्रमुख नेते महात्मा गांधी यांची आजच्या दिवशी हत्या झाली. हे राम म्हणून त्यांनी घेतलेला अखेरचा श्वास हा एका युगाचा अंत ठरला.

Updated On: Jan 30, 2026 | 10:23 AM
Mahatma Gandhi death anniversary assassinated by Nathuram Godse 30th January history

भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची नथुराम गोडसेने हत्या केली (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Mahatma Gandhi Death Anniversary : ३० जानेवारी १९४८ हा दिवस संपूर्ण भारतासाठी अत्यंत दुखःद आणि धक्कादायक होता. दिल्लीतील बिर्ला भवनात महात्मा गांधींच्या (Mahatma Gandhi) प्रार्थना सेवेची वेळ झाली होती. सर्वत्र शांतता होती. गर्दीतून एक माणूस बाहेर आला, त्याने नतमस्तक होऊन आधी अभिवादन केले आणि मग… गोळ्या झाडल्या गेल्या. “हे राम” च्या जयघोषाने गूंजले आणि महात्मा गांधींची धोतर रक्ताने भरले. ही केवळ हत्या नव्हती, तर एका युगाचा अंत होता. नथुराम गोडसेने ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींची हत्या केली. आणि हा दिवस भारताच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या दिवसांपैकी एक बनला. (Dinvishesh)

30 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1933: अ‍ॅडॉल्फ हिटलर जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथविधी झाला.
  • 1989: अफगाणिस्तानातील काबूलमधील अमेरिकन दूतावास बंद करण्यात आला.
  • 1994: पीटर लेंको बुद्धिबळातील सर्वात लहान वयाचा ग्रँडमास्टर झाला.
  • 1995: सिकलसेल रोगासाठी हायड्रॉक्सीकार्बामाइड हे पहिले मंजूर प्रतिबंधात्मक उपचार बनले.
  • 1999: पण्डित रविशंकर यांना भारतरत्‍न जाहीर.
  • 2007: मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशनने विंडोज व्हिस्टा रिलीज केले, जी ऑपरेटिंग सिस्टम मायक्रोसॉफ्ट विंडोज आणि एनटी आधारित कर्नलची एक प्रमुख आवृत्ती आहे.
  • 2013: नारो-1 हे दक्षिण कोरियाने प्रक्षेपित केलेले पहिले वाहक रॉकेट बनले.
  • 2020: जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-19 साथीला आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केले.
30 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1882: ‘फ्रँकलिन डी. रुझव्हेल्ट’ -अमेरिकेचे 32 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 एप्रिल 1945)
  • 1910: ‘सी. सुब्रम्हण्यम’ – गांधीवादी नेते, केन्द्रीय मंत्री व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 नोव्हेंबर 2000)
  • 1911: ‘पं. गजाननबुवा जोशी’ – शास्त्रीय गायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 जून 1987)
  • 1917: ‘वामन दत्तात्रय पटवर्धन’ – स्फोटके व शस्त्रास्त्र तज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 जुलै 2007)
  • 1925: ‘डगलस एंगलबर्ट’ – कॉम्पुटर माउसचे शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू : 2 जुलै 2013)
  • 1927: ‘ओलोफ पाल्मे’ – स्वीडनचे 26 वे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 फेब्रुवारी 1986)
  • 1927: ‘बॅंडापुडी वेंकट सत्यनारायण’ – भारतीय त्वचाशास्त्रज्ञ आणि शैक्षणिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 ऑगस्ट 2005)
  • 1929: ‘रमेश देव’ – हिंदी, मराठी चित्रपटांतील व रंगभूमीवरील अभिनेते, निर्माते व दिग्दर्शक यांचा जन्म.
  • 1930: ‘समर बॅनर्जी’ – भारतीय ऑलिम्पिक फुटबॉलपटू यांचा जन्म.
  • 1949: ‘डॉ. सतीश आळेकर’ – नाटककार, दिग्दर्शक आणि निर्माते, थिएटर अ‍ॅकॅडमी चे एक संस्थापक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चे संचालक, साहित्य अकादमी पारितोषिक विजेते यांचा जन्म.
30 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1889: ‘रुडॉल्फ’ – ऑस्ट्रिया देशाचे क्राउन प्रिन्स, यांचे निधन. (जन्म: 21 ऑगस्ट 1858)
  • 1948: ‘महात्मा गांधी’ – यांची हत्या. (जन्म: 2 ऑक्टोबर 1869)
  • 1948: ‘ऑर्व्हिल राईट’ – भाऊ विल्बर राईट याच्यासह इंजिनाच्या विमानाचा शोध लावणारे अमेरिकन अभियंते यांचे निधन. (जन्म: 19 ऑगस्ट 1871)
  • 1951: ‘फर्डिनांड पोर्श’ – ऑस्ट्रियन वाहन अभियंता यांचे निधन. (जन्म: 3 सप्टेंबर 1875)
  • 1968: ‘माखनलाल चतुर्वेदी’ – भारतीय पत्रकार, कवी आणि नाटककार, यांचे निधन. (जन्म: 4 एप्रिल 1889)
  • 1991: ‘जॉन बार्डीन’ – नोबेल पारितोषिक, अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ आणि अभियंते यांचे निधन.(जन्म: 23 मे 1908)
  • 1996: ‘गोविंदराव पटवर्धन’ – हार्मोनियम व ऑर्गन वादक यांचे निधन.
  • 2000: ‘आचार्य जनार्दन हरी चिंचाळकर’ – मानववंशशास्त्रज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे निधन.
  • 2004: ‘रमेश अणावकर’ – गीतकार यांचे निधन.
  • 2015: ‘झेलु झेलेव’ – बल्गेरिया देशाचे 2रे अध्यक्ष यांचे निधन.(जन्म: 3 मार्च 1935)

Published On: Jan 30, 2026 | 10:23 AM

