मुलींना लावून शिक्षणाची ओढ…! सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त वाचा प्रेरणादायी मराठमोळे विचार

भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका, समाजसुधारक आणि स्त्रीशिक्षणाचा पाय सावित्री फुले यांनी रचला. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या सहकार्याने मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करण्यात आली होती. समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद आणि स्त्रियांच्या दडपशाहीविरुद्ध त्यांनी महत्वपूर्ण लढा दिला. त्यांनी सगळ्यांच्या विरोधात जाऊन पुण्यामध्ये महिलांसाठी पहिल्यांदा शाळा सुरु केली. सावित्रीबाई फुलेंनी दिलेल्या लढ्यामुळे महिलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. त्यांनी त्यांच्या संघर्षातून समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणले. सावित्रीबाईंनी बालविवाह, जातीय भेदभाव आणि स्त्रियांच्या अन्यायाविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली होती. त्यामुळे स्मृतिदिनी मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवून सावित्रीबाई फुलांना अभिवादन करू शकता. त्यांच्या कार्यामुळे समाजातील स्त्रियांना मोलाचे स्थान मिळाले.(फोटो सौजन्य – pinterest)
स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणार्या,
अनंत अडचणींवर मात करत मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु करणार्या
पहिल्या शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांना
स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन
“जेव्हा सर्वात दुर्लक्षित लोकांचे ऐकले जाते आणि त्यांचे उत्थान केले जाते तेव्हा सामाजिक न्याय साध्य होतो.”
“शिक्षण ही प्रत्येक व्यक्तीसाठी संधीची दारे उघडणारी गुरुकिल्ली आहे.”
आळस हे गरिबीचे लक्षण आहे. ते ज्ञान, संपत्ती आणि सन्मानाचे शत्रू आहे आणि आळशी व्यक्तीला ते काहीही मिळत नाही.
शिक्षण हे एक उत्तम समता देणारे साधन आहे आणि ते आपल्याला आपल्या गुहांमधून बाहेर काढेल.
शिक्षणाशिवाय स्त्री ही मुळांशिवाय किंवा पानांशिवाय वडाच्या झाडासारखी असते; ती आपल्या मुलांचे पालनपोषण करू शकत नाही आणि स्वतः जगू शकत नाही.
शिक्षणाचा अभाव म्हणजे घोर पशुप्रेम आहे. ज्ञान मिळवण्याद्वारेच तो आपला खालचा दर्जा गमावतो आणि उच्च दर्जा प्राप्त करतो.