Working Moms Day: मल्टिटास्किंगची राणी! घरासोबतच ऑफिस सावरणारी ‘सुपरमॉम’; आज आहे तिचा ‘हा’ खास दिवस

National Working Moms Day 2026 : आज १२ मार्च, जगभरात अशा महिलांचा सन्मान केला जातो ज्या एकाच वेळी दोन पूर्णवेळ जबाबदाऱ्या पार पाडतात एक म्हणजे त्यांचे घर आणि दुसरी म्हणजे त्यांचे प्रोफेशनल करिअर. ‘राष्ट्रीय काम करणाऱ्या आईचा दिवस’ (National Working Moms Day) हा केवळ एक कॅलेंडरमधील तारीख नसून, तो एका अशा संघर्षाचा उत्सव आहे जो प्रत्येक घराघरात रोज घडतो.
एका बाजूला ऑफिसचे डेडलाईन्स, मीटिंग्स आणि लॅपटॉप, तर दुसऱ्या बाजूला मुलांचे शिक्षण, जेवण आणि घराची संपूर्ण व्यवस्था; हे सर्व सांभाळताना एक स्त्री किती कष्ट उपसते, याची कल्पना करणेही कठीण आहे. काम करणाऱ्या आई या आधुनिक समाजाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. त्या केवळ कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत नाहीत, तर आपल्या मुलांसमोर ‘स्वावलंबनाचे’ एक उत्तम उदाहरण देखील मांडतात. त्यांच्या या कठोर परिश्रमामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामाजिक प्रगतीला मोठी चालना मिळते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai International Airport वर इराणी ड्रोनचा धुमाकूळ; एका भारतीयासह 4 जण रक्ताच्या थारोळ्यात, या गोंधळाचा VIDEO VIRAL
हा दिवस साजरा करण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे या मातांच्या त्यागाची दखल घेणे. अनेकदा स्वतःच्या विश्रांतीकडे दुर्लक्ष करून, स्वतःच्या स्वप्नांना कुटुंबाच्या गरजांशी जुळवून घेत या महिला पुढे जात असतात. नोकरी करणाऱ्या आईचे आयुष्य म्हणजे तारेवरची कसरत असते. सकाळी मुलांचा डबा करण्यापासून ते रात्री ऑफिसचे काम पूर्ण करेपर्यंत, त्यांच्या दिवसात ‘विश्रांती’ हा शब्द क्वचितच येतो. त्यांच्या याच समर्पणामुळे आज अनेक घरे समृद्ध झाली आहेत आणि अनेक मुले सुसंस्कृत आणि जबाबदार नागरिक बनत आहेत.
Across the National Capital Region, a network of initiatives marked in pink are working to make everyday mobility safer, more accessible, and empowering for women. This International Women’s Day, we acknowledge the journeys of women who continue to move our nation forward. pic.twitter.com/IisK0HAA0d — Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) March 10, 2026
credit – social media and Twitter
‘नॅशनल वर्किंग मॉम्स डे’ आपल्याला हे देखील आठवण करून देतो की, महिलांना केवळ आदराचीच नाही, तर समान संधी आणि पाठिंब्याचीही गरज आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारा आदर आणि घरच्यांकडून मिळणारे सहकार्य यामुळेच त्या अधिक यशस्वी होऊ शकतात. कंपन्यांनी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, पाळणाघर सुविधा आणि मातृत्व रजा यांसारख्या सोयी पुरवणे ही काळाची गरज आहे. जेव्हा समाज काम करणाऱ्या आईच्या पाठीशी उभा राहतो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी
तज्ज्ञांच्या मते, काम करणाऱ्या माता या सर्वोत्तम मॅनेजर असतात. त्या वेळेचे नियोजन (Time Management), तणाव हाताळणे (Stress Management) आणि समस्यांचे निराकरण करणे यामध्ये इतरांपेक्षा अधिक निपुण असतात. त्यांचे हे कौशल्य केवळ घरातच नाही, तर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीही कंपनीला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
Ans: दरवर्षी १२ मार्च रोजी हा दिवस जगभरात साजरा केला जातो.
Ans: नोकरी करणाऱ्या मातांच्या मेहनतीचा सन्मान करणे आणि त्यांनी करिअर व मातृत्व यात साधलेल्या संतुलनाचा गौरव करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: आपल्या आयुष्यातील काम करणाऱ्या आईला (मग ती तुमची आई, पत्नी किंवा बहीण असो) शुभेच्छा देऊन, त्यांच्या कामात मदत करून किंवा त्यांच्यासाठी थोडा वेळ काढून आपण हा दिवस साजरा करू शकतो.