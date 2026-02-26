Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US-Iran War: इराणच्या उंबरठ्यावर उभं अमेरिकन ‘आरमारी’ वादळ; पण जनरल डॅनने ट्रम्पना दिली ‘अशी’ अनर्थाची सावटसूचना

US-Iran Conflict : इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी इस्रायलने कारवाई करावी अशी अमेरिकेच्या वरिष्ठ सल्लागारांची इच्छा आहे, जनरल डॅन केन यांना सैन्याच्या संभाव्य जीवितहानी आणि दुखापतींबद्दल चिंता आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 02:45 PM
US-Iran War अमेरिका दोन एयरक्राफ्ट कॅरियरसह इराणच्या दाराशी उभी, मग जनरल डॅनला नक्की कशाची भीती? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • युद्धनीतीमध्ये बदल
  • महाबलिष्ठ युद्धनौका तैनात
  • जनरल डॅन केन यांची चिंता

USS Gerald R Ford Middle East deployment : मध्य पूर्वेतील परिस्थिती सध्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी आहे. इराणचा (Iran) अण्वस्त्र कार्यक्रम कायमचा संपवण्यासाठी अमेरिका (America) आणि इस्रायलने (Israel) आतापर्यंतची सर्वात मोठी लष्करी तयारी पूर्ण केली आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या दोन महाकाय विमानवाहू युद्धनौका (Aircraft Carriers) इराणच्या अगदी जवळ पोहोचल्या आहेत. मात्र, या युद्धाची सुरुवात नक्की कोणी करावी, यावरून व्हाईट हाऊसमध्ये खलबतं सुरू आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काही सल्लागारांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिकेने स्वतःहून युद्ध सुरू करण्यापेक्षा ‘इस्रायलने आधी हल्ला करावा’ ही रणनीती राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.

आधी इस्रायलच का? काय आहे ‘राजकीय’ गणित?

अमेरिकन सल्लागारांच्या मते, जर इस्रायलने इराणवर प्रथम हल्ला केला, तर इराण निश्चितपणे प्रत्युत्तर देईल. या प्रत्युत्तरामध्ये जर इराणने अमेरिकन तळांना किंवा मालमत्तेला लक्ष्य केले, तर ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकन जनतेमध्ये इराणविरुद्ध पूर्ण क्षमतेने युद्ध पुकारण्यासाठी मोठे समर्थन मिळेल. “जर इस्रायलने सुरुवातीचा घाव घातला आणि इराणने आम्हाला लक्ष्य केले, तर आमच्याकडे कारवाई करण्यासाठी अधिक सबळ आणि कायदेशीर कारण असेल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

इस्रायलमध्ये F-22 राप्टर्सचे लँडिंग आणि लष्करी सज्जता

युद्धाची ही रणनीती केवळ चर्चेपुरती मर्यादित नसून जमिनीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेची १२ अत्यंत प्रगत F-22 Raptor लढाऊ विमाने इस्रायलमधील ओव्दा एअरबेसवर उतरली आहेत. या विमानांना जगात कोणीही शोधू शकत नाही (Stealth Technology). यासोबतच USS Gerald R. Ford ही जगातील सर्वात मोठी अणुऊर्जा चलित युद्धनौका क्रीट बेटाजवळ तैनात असून ती लवकरच इस्रायलच्या किनारपट्टीवर पोहोचणार आहे. तिथे आधीच USS Abraham Lincoln तैनात आहे, याचा अर्थ अमेरिकेने इराणला सर्व बाजूंनी घेरले आहे.

जनरल डॅन केन यांची ‘भीती’ आणि सावधगिरीचा इशारा

एकूण लष्करी ताकद पाहता अमेरिका वरचढ असली तरी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे चेअरमन जनरल डॅन केन (General Dan Caine) यांनी मात्र काही गंभीर धोके वर्तवले आहेत. जनरल डॅन यांच्या मते, अमेरिकेचा शस्त्रास्त्रांचा साठा सध्या कमी झाला असून, इराणसारख्या देशाशी पूर्णवेळ युद्ध करणे महागात पडू शकते. त्यांना सर्वात मोठी भीती अमेरिकन सैनिकांच्या जीवितहानीची (Casualties) आहे. “जर इराणने बॅलिस्टिक मिसाईल्स आणि ड्रोन्सचा वर्षाव केला, तर अमेरिकेच्या प्रादेशिक तळांवर मोठे नुकसान होऊ शकते,” असा इशारा त्यांनी ट्रम्प यांना दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

इराणचा इशारा आणि जागतिक परिणाम

दुसरीकडे, इराणनेही स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या भूमीवर कोणताही हल्ला झाला तर ते केवळ इस्रायललाच नव्हे, तर संपूर्ण मध्य पूर्वेतील अमेरिकन तळांना उद्ध्वस्त करतील. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी अण्वस्त्र कराराची भाषा केली असली तरी, ट्रम्प प्रशासन आता ‘बॉम्बस्फोटाच्या’ निर्णयापर्यंत पोहोचल्याचे दिसते. येत्या काही दिवसांत जर इराणने आपला अण्वस्त्र हट्ट सोडला नाही, तर इस्रायल आणि अमेरिका संयुक्तपणे ‘ऑपरेशन’ सुरू करण्याची दाट शक्यता आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने दोन विमानवाहू नौका का तैनात केल्या आहेत?

    Ans: इराणला लष्करी दबावाखाली आणण्यासाठी आणि गरज पडल्यास मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले करण्यासाठी USS Abraham Lincoln आणि USS Gerald R. Ford तैनात करण्यात आल्या आहेत.

  • Que: जनरल डॅन केन युद्धाला विरोध का करत आहेत?

    Ans: ते युद्धाला विरोध करत नसून, अमेरिकन सैनिकांची होणारी जीवितहानी आणि शस्त्रास्त्रांची कमतरता याबद्दल त्यांनी चिंतेचा इशारा दिला आहे.

  • Que: इस्रायलने आधी हल्ला केल्यास अमेरिकेला काय फायदा होईल?

    Ans: यामुळे इराण चिथावणीला बळी पडून अमेरिकेवर हल्ला करेल, ज्यामुळे अमेरिकेला इराणविरुद्धच्या युद्धात जागतिक आणि स्थानिक जनसमर्थन मिळवणे सोपे जाईल.

Published On: Feb 26, 2026 | 02:45 PM

पुढे वाचा
पुढे बघा
