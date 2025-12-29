Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याच्या मार्गावर? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

रविवारी (२८ डिसेंबर) झेलेन्स्की आणि ट्रम्प यांच्यात तीन तासांची बैठक पार पडली. रशिया युक्रेन युद्धबंदी हा या बैठकीचा मुख्य मुद्दा होता. ही बैठक सफल झाली असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 10:33 AM
Donald Trump and Zelensky Meet

रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याच्या मार्गावर? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याच्या मार्गावर?
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा
  • झेलेन्स्कींसोबतची चर्चा सफल
  • जाणून घ्या कार्य चर्चा झाली?
Donald Trump and Zelensky Meet : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशिया युक्रेन युद्ध  संपण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा केला आहे. रविवारी (२८ डिसेंबर) ट्रम्प यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यासोबत बैठक घेतली. अमेरिकेच्या फ्लोरिडा येथील मार-ए-लागो क्लबमध्ये ही बैठक पार पडली. या बैठकीत रशिया युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) बंदीवर चर्चा करण्यात आली आहे.

कीव हादरलं! ट्रम्प-झेलेन्स्की भेटीपूर्वी रशियाचा जोरदार हल्ला; युक्रेनवर दबाव वाढवण्याचा पुतिनचा कट?

वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelensky) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर ट्रम्प यांनी युद्ध संपणार असल्याचा दावा केला. त्यांनी सांगितले की, बैठकी यशस्वी झाली आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्दांवर चर्चा झाली. ट्रम्प यांनी विश्वास व्यक्त केला की रशिया युक्रेन युद्ध संपण्याच्या मार्गावर आहे. या वेळी अनेक गुतांगुंतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. परंतु युरोपियन नेत्यांनी युद्ध रोखण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. ट्रम्प यांनी या युद्धाचे सर्वात घातक असे वर्णन केले.

पुतिन यांना युद्ध संपवायचे आहे?

ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin)  यांच्याशीही चर्चा केली आहे. त्यांनी देखील हे युद्ध लवकरात लवकर संपवायचे आहे. ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे. तसेच त्यांनी पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्या भेटीचेही संकेत दिले आहे.

ट्रम्प यांनी म्हटले की, पुतिन केवळ योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. ते युक्रेनला भेट देण्याची शक्यता आहे. पुतिन यांना उदामतवादी संबोधत युद्ध थांबणार असल्याचा दावा केला. ट्रम्प यांनी सांगितले की, पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून अनेक चांगल्या आणि सकात्मक अशा गोष्टी समोर आल्या आहेत. हे थोडे विचित्र वाटेल पण हे युद्ध आता संपणार आहे.

झेलेन्स्की काय म्हणाले?

दरम्यान या बैठकीनंतर झेलेन्स्की यांनी देखील चर्चा यशस्वी झाल्याचे संकेत दिले. त्यांनी सांगितले की, युद्धबंदीच्या सर्व पैलूंवर चर्चा करण्यात आली असून दोन्ही बाजूंनी ९० टक्के सहमीत झाली आहे. तसेच अमेरिका-युक्रेन सुरक्षा हमीवर देखील १०० टक्के सहमती झाली आहे. आता या योजनेची केवळ अमलबाजवणी बाकी असल्याचे झेलेन्स्कींनी म्हटले. त्यांनी सांगितले की, रशिया आणि युक्रेन शांततेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहेत. दरम्यान पुन्हा एकदा युद्धबंदीवर अंतिम निर्णयासाठी जानेवारी २०२६ मध्ये वॉशिंग्टन येथे बैठक होईल असे झेलेन्स्कींनी म्हटले.

Putin Ukraine-War News: ‘मी युद्ध थांबवेन पण…’ पुतिन यांनी युक्रेनसमोर ठेवली अशी अट

Web Title: Trump says russia ukraine peace deal is very close after meet with zelensky

Published On: Dec 29, 2025 | 10:33 AM

