Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Pm Narendra Modi 100 Million Instagram Followers Becomes First World Leader

PM Modi Instagram Follower : सोशल मीडिया किंग! पंतप्रधान मोदी ठरले 10 कोटी फॉलोवर्स असणारे जगातील एकमेव नेते

PM Modi Instagram Follower : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंस्टाग्रामवर 10 कोटी फॉलोअर्सचा टप्पा ओलांडून एक नवा विक्रम रचला आहे. एवढी फॉलोवर्सची संख्या असणारे जगातील पहिले राजकीय नेते बनले आहेत.

Updated On: Feb 26, 2026 | 11:34 AM
PM Narendra Modi 100 million Instagram followers becomes first world leader

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे इंस्टाग्रामवर 10 कोटी फॉलोवर्स पार करणारे पहिले जागतिक नेते ठरले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • PM मोदींनी इंस्टाग्रामवर 10 कोटी फॉलोअर्सचा टप्पा पार
  • ठरले जगातील पहिले एकमेव नेते
  • सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदींचा दबदबा
PM Modi Instagram Follower : नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता केवळ आपल्या देशापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पंतप्रधान मोदींचे संपूर्ण विश्वात चाहते आहेत. त्यांची विचारधारा आणि दृष्टीकोन याला पाठबळ देणारे करोडो लोक पंतप्रधान मोदींच्या मागे ठामपणे उभे आहेत. याचाच प्रत्यय सोशल मीडियावर देखील आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंस्टाग्रामवर 10 कोटी फॉलोअर्सचा टप्पा ओलांडून एक नवा विक्रम रचला आहे. एवढी फॉलोवर्सची संख्या असणारे जगातील पहिले राजकीय नेते बनले आहेत.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाढता दबदबा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर 2014मध्ये इंस्टाग्राम वापरण्यास सुरुवात केली. मागील 12 वर्षांपासून ते सोशल मीडियावर असून अनेक दिग्गज नेते, लोकप्रिय व्यक्ती, खेळाडू हे मोदींना फॉलो करत आहेत. जागतिक नेत्यांमध्ये सध्या ते सर्वात सक्रिय आणि सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेले बनले आहेत. त्यांचा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील वापर सातत्याने वाढत आहे, यामधून भारत आणि परदेशातील लोकांशी जोडण्याच्या त्यांच्या धोरणाचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसून येते.

हे देखील वाचा : ब्रिटीशकालीन खुणा पुसल्या! मंत्री मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला यश; बेलासीस पुलाचे नाव आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’

जागतिक नेत्यांमध्ये एक नेता

इंस्टाग्रामवर फॉलोअर्सच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदी इतर जागतिक नेत्यांपेक्षा खूप पुढे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ४.३२ कोटी फॉलोअर्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांचे १.५ कोटी फॉलोअर्स, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांचे १.४ कोटी, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांचे १.१६ कोटी आणि अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मेली यांचे ६.४ कोटी फॉलोअर्स आहेत.

इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही मजबूत पकड

पंतप्रधान मोदी यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर १०.६ कोटी फॉलोअर्स आहेत, तर फेसबुकवर त्यांचे ५.४ कोटी फॉलोअर्स आहेत. हे आकडे त्यांची विस्तृत जागतिक पोहोच आणि मजबूत जनसंपर्क दाखवून देत आहे. त्याचबरोबर ट्वीटरवर 10.62 कोटी फॉलोवर्स आहेत.

हे देखील वाचा : केरळनंतर आता ‘या’ राज्याचे बदलणार नाव? भाजप खासदाराने मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना लिहिले पत्र

देशातील जवळपास सर्वच खासदार, आमदार आणि लोकप्रिय नेते हे सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर करत आहे. कमी वेळेमध्ये जास्त लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी सोशल मीडिया प्रभावी माध्यम ठरले आहे. या माध्यमातून आपला नेता रोज कुठे आहे. कोणाची भेट घेत आहे आणि काय विकासकाम करत आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे लोकांचा आणि नेत्यांचा संपर्क देखील एकप्रकारे वाढतो. त्याचबरोबर प्रचारासाठी देखील सोशल मीडियाचा वापर जोरदार वाढला आहे. पंतप्रधान मोदी हे इंस्टाग्रामवर इतर भारतीय नेत्यांपेक्षा खूपच जास्त आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, त्यांचे फॉलोअर्स अंदाजे १.६१ कोटी आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे फॉलोअर्स अंदाजे १.२६ कोटी कोटी आहेत.

Web Title: Pm narendra modi 100 million instagram followers becomes first world leader

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य
1

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
2

PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता
3

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

जगात भारी आपले PM Narendra Modi! ‘नमस्ते अन् शालोम’चा जयघोष; इस्त्रायलमध्ये जोरदार स्वागत
4

जगात भारी आपले PM Narendra Modi! ‘नमस्ते अन् शालोम’चा जयघोष; इस्त्रायलमध्ये जोरदार स्वागत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM Modi Instagram Follower : सोशल मीडिया किंग! पंतप्रधान मोदी ठरले 10 कोटी फॉलोवर्स असणारे जगातील एकमेव नेते

PM Modi Instagram Follower : सोशल मीडिया किंग! पंतप्रधान मोदी ठरले 10 कोटी फॉलोवर्स असणारे जगातील एकमेव नेते

Feb 26, 2026 | 11:34 AM
निर्मिती ताई घेऊन येत आहेत ‘लाडकी विहीण योजना’, रंगभूमीवर हसवणूक आणि धमाल मनोरंजना मिळणार दुहेरी डोस!

निर्मिती ताई घेऊन येत आहेत ‘लाडकी विहीण योजना’, रंगभूमीवर हसवणूक आणि धमाल मनोरंजना मिळणार दुहेरी डोस!

Feb 26, 2026 | 11:33 AM
Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

Holi 2026: होळीच्या दिवशी रंगांनी का खेळले जाते? वेगवगेळ्या रंगांचे काय आहे महत्त्व

Feb 26, 2026 | 11:30 AM
पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहने अडवून प्रवाशांची लूटमार; फायनान्स कंपनीचे नाव सांगून…

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर वाहने अडवून प्रवाशांची लूटमार; फायनान्स कंपनीचे नाव सांगून…

Feb 26, 2026 | 11:09 AM
Uttarakhand Crime: मातृत्वाला काळिमा! 22 दिवसांच्या नवजात मुलीची गळा दाबून हत्या; कारण काय?

Uttarakhand Crime: मातृत्वाला काळिमा! 22 दिवसांच्या नवजात मुलीची गळा दाबून हत्या; कारण काय?

Feb 26, 2026 | 11:05 AM
Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

Feb 26, 2026 | 11:04 AM
स्वातंत्र्यलढ्यात सशस्त्र क्रांतीचा ज्योत तेजवणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 26 फेब्रुवारीचा इतिहास

स्वातंत्र्यलढ्यात सशस्त्र क्रांतीचा ज्योत तेजवणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 26 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 26, 2026 | 10:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM