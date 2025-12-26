Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Boxing Day: नोकरांना दिल्या जाणाऱ्या 'बॉक्स'वरून पडलं नाव; तुम्हाला ठाऊक आहे का? ख्रिसमस नंतरच्या 'या' खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Boxing Day 2025 : दरवर्षी 26 डिसेंबर रोजी बॉक्सिंग डे साजरा केला जातो. हा दिवस प्रामुख्याने ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांमध्ये ख्रिसमस नंतरच्या दिवशी साजरा केला जातो.

Dec 26, 2025
What is Boxing Day meaning and history Boxing Day Test match

Boxing Day: नोकरांना दिल्या जाणाऱ्या 'बॉक्स'वरून पडलं नाव; तुम्हाला ठाऊक आहे का? ख्रिसमस नंतरच्या 'या' दिवसाचा रंजक इतिहास

  •  बॉक्सिंग डे हा मुळात गरजू आणि नोकरदारांना भेटवस्तू (ख्रिसमस बॉक्स) देऊन आनंद साजरा करण्याचा ‘दानशूर’ दिवस आहे.
  •  आजच्या काळात हा दिवस क्रिकेटमधील ‘बॉक्सिंग डे टेस्ट’ आणि फुटबॉलमधील महत्त्वाच्या सामन्यांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे.
  •  ख्रिसमसच्या दुसऱ्या दिवशी अनेक देशांमध्ये ‘बॉक्सिंग डे सेल’ असतो, जिथे मोठ्या सवलतींमध्ये खरेदी केली जाते.

Boxing Day 2025 : दरवर्षी ख्रिसमसचा (Christmas) सण संपला की लगेच दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच २६ डिसेंबरला जगभरात ‘बॉक्सिंग डे’ (Boxing Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. अनेक लोकांना असं वाटतं की हा दिवस बॉक्सिंग या खेळाशी संबंधित आहे, पण तसं मुळीच नाही. बॉक्सिंग डे हा मुळात उदारता, कृतज्ञता आणि गरजूंना मदत करण्याचा दिवस आहे. प्रामुख्याने ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांसारख्या देशांमध्ये हा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून पाळला जातो.

‘बॉक्सिंग’ नाव पडण्यामागची रंजक कथा

या दिवसाला ‘बॉक्सिंग डे’ म्हणण्यामागे एक ऐतिहासिक परंपरा आहे. प्राचीन काळी ब्रिटनमध्ये श्रीमंत लोक नाताळच्या दिवशी मोठे सण साजरे करायचे. त्यानंतरच्या दिवशी, म्हणजेच २६ डिसेंबरला, ते आपल्या नोकरांना आणि कामावरच्या माणसांना सुट्टी द्यायचे. जाताना हे मालक आपल्या नोकरांना एका बॉक्समध्ये भेटवस्तू, पैसे आणि उरलेले फराळाचे पदार्थ भरून द्यायचे. यालाच ‘ख्रिसमस बॉक्स’ म्हटले जायचे. या बॉक्स देण्याच्या परंपरेमुळेच या दिवसाचे नाव ‘बॉक्सिंग डे’ असे पडले. याव्यतिरिक्त, चर्चमध्ये देखील गरिबांसाठी दानपेट्या (Alms Boxes) ठेवल्या जायच्या. ख्रिसमसच्या दुसऱ्या दिवशी या पेट्या उघडल्या जायच्या आणि जमा झालेले पैसे गरिबांमध्ये वाटले जायचे. त्यामुळे हा दिवस सामाजिक बांधिलकीचा आणि माणुसकीचा प्रतीक बनला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Arunachal Pradesh : ‘ही’ India-China संबंधात फूट पडण्याचा चाल; पेंटागॉनच्या अहवालामुळे ड्रॅगन चवताळला

मैदानावरील ‘बॉक्सिंग डे’चा थरार

आजच्या आधुनिक युगात बॉक्सिंग डे ची ओळख खेळांमुळे जास्त आहे. क्रिकेट रसिकांसाठी ‘बॉक्सिंग डे टेस्ट’ (Boxing Day Test) हा एक सणच असतो. दरवर्षी २६ डिसेंबरला ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर (MCG) एक ऐतिहासिक कसोटी सामना सुरू होतो. हजारो प्रेक्षक हा सामना पाहण्यासाठी मैदानात गर्दी करतात. त्याचप्रमाणे फुटबॉलमध्येही ‘इंग्लिश प्रीमियर लीग’चे (EPL) महत्त्वाचे सामने आजच्या दिवशी खेळवले जातात. खेळाडू आणि चाहत्यांसाठी हा दिवस मैदानावर घाम गाळण्याचा आणि विजयाचा जल्लोष करण्याचा असतो.

खरेदीदारांसाठी पर्वणी: ‘बॉक्सिंग डे सेल’

पाश्चात्य देशांमध्ये बॉक्सिंग डे हा खरेदीसाठी (Shopping) अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. ख्रिसमस संपल्यानंतर कंपन्या आपला स्टॉक क्लिअर करण्यासाठी प्रचंड सवलती देतात. यालाच ‘बॉक्सिंग डे सेल’ म्हटले जाते. अनेक लोक या दिवशी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे आणि घरगुती सामानाची मोठी खरेदी करतात. भारतामध्येही आता ऑनलाइन शॉपिंग साईट्सवर या दिवसाचे औचित्य साधून विशेष ऑफर्स दिल्या जातात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Adani Power: PM Modi यांचा एक इशारा आणि बांग्लादेशात होईल अंधारमय; भारताविरुद्ध विष ओकले तर भोगावे लागतील ‘असे’ परिणाम

माणुसकीचा संदेश देणारा दिवस

बॉक्सिंग डे आपल्याला शिकवतो की, खरा आनंद हा स्वतःपुरता मर्यादित नसून तो इतरांना वाटल्याने वाढतो. आपल्या सुख-सोयींमध्ये ज्यांचा वाटा आहे—मग ते आपले घरकाम करणारे असोत, डिलिव्हरी बॉईज असोत किंवा सुरक्षा रक्षक, त्यांना सन्मान देण्याचा हा दिवस आहे. २०२५ च्या या धावपळीच्या युगातही, हा दिवस आपल्याला क्षणभर थांबून ‘देण्याची वृत्ती’ जपायला सांगतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: 'बॉक्सिंग डे' या नावाचा अर्थ काय आहे?

    Ans: ख्रिसमसच्या दुसऱ्या दिवशी नोकर आणि गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या 'ख्रिसमस बॉक्स' (भेटवस्तू) मुळे या दिवसाला 'बॉक्सिंग डे' असे नाव पडले.

  • Que: बॉक्सिंग डे टेस्ट म्हणजे काय?

    Ans: दरवर्षी २६ डिसेंबरला ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नमध्ये सुरू होणाऱ्या ऐतिहासिक कसोटी क्रिकेट सामन्याला 'बॉक्सिंग डे टेस्ट' म्हणतात.

  • Que: बॉक्सिंग डे कोणत्या देशांमध्ये साजरा केला जातो?

    Ans: हा दिवस प्रामुख्याने ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि इतर राष्ट्रकुल देशांमध्ये साजरा केला जातो.

Dec 26, 2025

