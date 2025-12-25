Adani Power: PM Modi यांचा एक इशारा आणि बांग्लादेशात होईल अंधारमय; भारताविरुद्ध विष ओकले तर भोगावे लागतील ‘असे’ परिणाम

India electricity export to Bangladesh 2025 : शेजारील देश बांगलादेशातील (Bangladesh) राजकीय अस्थिरता आणि भारतविरोधी वक्तव्ये सध्या शिगेला पोहोचली आहेत. मात्र, राजकारणाच्या या गदारोळात बांगलादेश एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट विसरत चालला आहे, ती म्हणजे त्यांची ‘लाईफलाईन’. बांगलादेश सध्या आपल्या विजेच्या गरजेसाठी भारतावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. परिस्थिती अशी आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी एक जरी कडक इशारा दिला, तरी बांगलादेशच्या मोठ्या भागातील वीज गुल होऊन तिथे अंधाराचे साम्राज्य पसरू शकते.
बांगलादेश सध्या तीव्र गॅस टंचाई आणि कोळसा टंचाईचा सामना करत आहे. त्यांच्या देशातील अनेक वीज प्रकल्प तांत्रिक बिघाडामुळे बंद पडले आहेत. अशा कठीण काळात भारताने बांगलादेशला मदतीचा हात दिला आहे. गेल्या एका वर्षात बांगलादेशची भारताकडून वीज आयात तब्बल ७० टक्क्यांनी वाढली आहे. गेल्या वर्षी भारताचा वाटा ९.५% होता, जो आता १७% वर पोहोचला आहे. म्हणजेच, बांगलादेशात वापरल्या जाणाऱ्या दर १०० युनिट्स पैकी १७ युनिट्स ही भारतातून आलेली असतात.
बांगलादेशला वीज पुरवण्यात सर्वात मोठी भूमिका बजावत आहे ती म्हणजे गौतम अदानी यांची ‘अदानी पॉवर’. झारखंडमधील गोड्डा येथील कोळसा प्रकल्पातून दररोज १,५०० मेगावॅट वीज थेट बांगलादेशला पाठवली जाते. याशिवाय एनटीपीसी (NTPC), पीटीसी इंडिया आणि सेम्बकॉर्प एनर्जी यांसारख्या कंपन्या मिळून सुमारे २,३०० ते ३,००० मेगावॅट वीज पुरवण्याची क्षमता ठेवतात. जर भारताने आपला हा पुरवठा थांबवला, तर बांगलादेशातील उद्योगधंदे, रुग्णालये आणि रेल्वे सेवा ठप्प होऊ शकतात.
THE MODUS OPERANDI 🚨‼️ Modi goes to Bangladesh, tells them that India can supply them electricity. Two months later, Adani signs an MOU with Bangladesh for supplying power, even without having a power plant in that country or anywhere nearby. Modi then gives a loan to… pic.twitter.com/kfbowMmjXU — India Awakened (@IndiaAwakened_) November 19, 2025
एकेकाळी बांगलादेश आपली दोन तृतीयांश वीज नैसर्गिक वायूपासून (Natural Gas) तयार करत असे. परंतु आता वायूचा दाब कमी झाल्यामुळे आणि तांत्रिक समस्यांमुळे हे प्रकल्प निकामी झाले आहेत. बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या (BPDB) अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे की, त्यांच्याकडे इंधन तेल विकत घेण्यासाठी पैसे नाहीत किंवा गॅस उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत भारताकडून मिळणारी वीज ही एकमेव स्वस्त आणि विश्वासार्ह पर्याय उरली आहे.
मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारमध्ये काही घटक भारताविरुद्ध सातत्याने प्रक्षोभक विधाने करत आहेत. मात्र, भारताशी संबंध ताणणे बांगलादेशला आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. भारताने केवळ वीज पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला, तर बांगलादेशातील ढाका, चितगाव यांसारखी मोठी शहरे तासनतास अंधारात राहतील. भारतासोबतचा हा वीज करार केवळ व्यावसायिक नसून तो द्विपक्षीय संबंधांचा पाया आहे, याची जाणीव बांगलादेशला ठेवावी लागणार आहे.
Ans: बांगलादेशच्या एकूण वीज पुरवठ्यात भारताचा वाटा सुमारे १७% आहे.
Ans: अदानी पॉवर (Adani Power) ही कंपनी झारखंडमधील गोड्डा प्रकल्पातून दररोज १,५०० मेगावॅट वीज पुरवते.
Ans: बांगलादेशात सध्या नैसर्गिक वायूची (Natural Gas) तीव्र टंचाई आहे आणि त्यांचे स्वतःचे वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाहीत.