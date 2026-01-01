Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

2026 ची एक सुंदर सुरुवात… नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला कुलदीप यादवने केली लेडी लकसोबत! रोमँटिक फोटो केला शेअर

नवीन वर्षाच्या आधी, कुलदीपने त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर त्याची मंगेतर वंशिकासोबतचे फोटो शेअर केले आहेत, यामध्ये दोघे खुप सुंदर दिसत आहेत. सोशल मिडियावर मागील काही दिवसांपासून दोघांच्या लग्नाची चर्चा सुरु आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:08 AM
फोटो सौजन्य - Instagram

फोटो सौजन्य - Instagram

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू कुलदीप यादवने नवीन वर्षाची सुरुवात त्याच्या प्रेयसीसोबत केली. कुलदीपने नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला त्याच्या मंगेतरासोबतचे एक रोमँटिक फोटो शेअर केले आहेत. नवीन वर्षाच्या आधी, कुलदीपने त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर त्याची भावी पत्नी वंशिकासोबतचा एक फोटो शेअर केला आणि लिहिले, “तुमच्यासोबत २०२६.” कुलदीप यादव आणि वंशिकाचे जून २०२५ मध्ये साखरपुडा झाला आहे लवकरच ते दोघे लग्नबंधनात अडकणार आहेत अशी माहिती समोर आली होती. 

लखनौमध्ये एका खाजगी समारंभात झालेल्या या लग्नाला रिंकू सिंगसह जवळचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते. कुलदीप यादव नोव्हेंबर २०२५ मध्ये वंशिकाशी लग्न करणार असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या, पण आता असे दिसते की कुलदीप नवीन वर्षाच्या दिवशी त्याच्या चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी सांगेल. कुलदीप आणि वंशिका शाळेपासून एकमेकांना ओळखतात, परंतु त्यांनी त्यांचे नाते गुप्त ठेवले. तथापि, आता ते लवकरच लग्न करणार आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kuldeep yadav 🇮🇳 (@kuldeep_18)

वंशिका ही कानपूरमधील श्याम नगरची रहिवासी आहे. सध्या वंशिका भारतीय जीवन विमा महामंडळात अधिकारी म्हणून काम करते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर वंशिका पुढील शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेली. परतल्यानंतर ती एलआयसीमध्ये रुजू झाली. तथापि, काही रिपोर्ट्समध्ये असाही दावा केला आहे की वंशिका एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करते.

VHT 2025 : सरफराजच्या 157 धावा, पडिक्कल आणि गायकवाडची शतके! वर्षाचा अखेर क्रिकेट खेळाडूंचा धूमधडाक्यात

कुलदीप यादव आणि वंशिकाचे लग्न २०२६ च्या सुरुवातीला होऊ शकते, कारण कुलदीप ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या आयसीसी टी२० विश्वचषकात सहभागी होणार आहे. विश्वचषक संपल्यानंतर, कुलदीप आयपीएल २०२६ मध्ये व्यस्त असेल. त्यामुळे, कुलदीप जानेवारी २०२६ मध्ये किंवा आयपीएल नंतर लग्न करेल अशी अपेक्षा आहे.

आगामी टी20 विश्वचषकामध्ये कुलदीप यादव संघाचा भाग असणार आहे. त्याने मागील काही मालिकांमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. त्यामुळे आता तो टी20 विश्वचषकामध्ये कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. टी20 विश्वचषकाआधी कुलदीप यादव हा न्यूझीलंड विरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहे. त्यामुळे आता 11 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या मालिकेसाठी क्रिकेट चाहते उत्सुक आहेत.

Published On: Jan 01, 2026 | 10:08 AM

