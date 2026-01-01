Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

VHT 2025 : सरफराजच्या 157 धावा, पडिक्कल आणि गायकवाडची शतके! वर्षाचा अखेर क्रिकेट खेळाडूंचा धूमधडाक्यात

सरफराज खानने ७५ चेंडूत नऊ चौकार आणि १४ षटकारांसह १५७ धावा केल्या. ऋतुराज गायकवाडने डिसेंबरमध्ये भारतासाठी पहिले एकदिवसीय शतक झळकावले. त्यानंतर त्याने उत्तराखंडविरुद्ध ११३ चेंडूत १२४ धावा करत वर्षाचा शेवट केला.

Updated On: Jan 01, 2026 | 08:51 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सध्या सुरू आहेत, अनेक मोठे खेळाडू या स्पर्धेचा भाग आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सरफराज खानच्या धमाकेदार शतकामुळे मुंबईने गोव्याचा ८७ धावांनी पराभव केला. सरफराज खानने ७५ चेंडूत नऊ चौकार आणि १४ षटकारांसह १५७ धावा केल्या. त्याचा भाऊ मुशीर खाननेही ६६ चेंडूत ६० धावा केल्या. हार्दिक तोमर (५३) ने अर्धशतक झळकावले. कर्णधार शार्दुल ठाकूरने ८ चेंडूत २७ धावा केल्या. मुंबईने ५० षटकांत ८ गडी गमावून ४४४ धावा केल्या. 

प्रत्युत्तरात, अभिनव तेजरानाचे शतक आणि कर्णधार दीपराज गावकरच्या ७० धावांच्या खेळीनंतरही, गोवा ५० षटकांत ९ गडी गमावून ३५७ धावाच करू शकला. नमन धीर आणि अनमोलप्रीत सिंग यांच्या अर्धशतकांमुळे पंजाबने हिमाचल प्रदेशवर दणदणीत विजय मिळवला. छत्तीसगडने सिक्कीमवर २३० धावांनी विजय मिळवला. अंकित कुमारच्या नाबाद १४४ धावांच्या जोरावर हरियाणाने सर्व्हिसेसविरुद्ध २७२ धावांचे लक्ष्य गाठले, हा त्यांचा चार सामन्यांतील तिसरा विजय होता. मयंक आणि पडिक्कल यांच्या शतकांमुळे कर्नाटकने चार सामन्यांतील चौथा विजय मिळवला.

या नवीन वर्षाचे सेलिब्रेशन या देशात साजरे करत आहेत विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा, Photo Viral

नालकांडेच्या शानदार खेळीमुळे विदर्भाला विजय मिळाला.

या वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडूने चार विकेट्स घेत विदर्भाला शानदार विजय मिळवून दिला. विदर्भाने चंदीगडचे ११३ धावांचे लक्ष्य आठ विकेट्स शिल्लक असताना पूर्ण केले. विदर्भाचा हा चार सामन्यांतील तिसरा विजय होता.

उत्तर प्रदेश आणि बंगालविरुद्ध ८२ आणि ५७ धावा काढल्यानंतर, कृणालने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेत ६३ चेंडूत नाबाद १०९ धावा केल्या. सलामीवीर नित्या पंड्या आणि अमित पासी यांनी झळकावलेल्या शतकांमध्ये त्याचा महत्त्वाचा वाटा होता. टॉप ऑर्डरच्या फलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले, तिन्ही फलंदाजांनी शतके झळकावली, ज्यामुळे बडोद्याने ४ बाद ४१७ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, हैदराबादचा डाव ३८० धावांवर संपला.

ऋतुराज गायकवाडने डिसेंबरमध्ये भारतासाठी पहिले एकदिवसीय शतक झळकावले. त्यानंतर त्याने उत्तराखंडविरुद्ध ११३ चेंडूत १२४ धावा करत वर्षाचा शेवट केला. २४ व्या षटकात ४ बाद १०० धावा काढल्यानंतर महाराष्ट्राने उल्लेखनीय पुनरागमन केले आणि ३३१ धावा केल्या. गायकवाडच्या खेळीत १२ चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. प्रत्युत्तरादाखल उत्तराखंडचा संघ २०२ धावांवर गारद झाला.

आजच्या सामन्याचा निकाल

  • पंजाबने हिमाचलवर ६ गडी राखून विजय मिळवला.
  • मुंबईने गोव्याचा ८७ धावांनी पराभव केला.
  • महाराष्ट्राने उत्तराखंडचा १२९ धावांनी पराभव केला.
  • सौराष्ट्रने आंध्रचा ७४ धावांनी पराभव केला.
  • रेल्वेने गुजरातवर ४ गडी राखून विजय मिळवला.
  • ओडिशाने दिल्लीचा ७९ धावांनी पराभव केला.
  • हरियाणाने सर्व्हिसेसचा ७ गडी राखून पराभव केला.
  • छत्तीसगडने सिक्कीमचा २२९ धावांनी पराभव केला.
  • चंदीगड विरुद्ध, त्यांनी ८ विकेट्सने विजय मिळवला.
  • झारखंडने तामिळनाडूवर ९ विकेट्सने विजय मिळवला.
  • केरळने राजस्थानवर २ विकेट्सने मात केली.
  • कर्नाटकने पाँडिचेरीचा ६७ धावांनी पराभव केला.
  • मध्य प्रदेशने त्रिपुराचा ४ गडी राखून पराभव केला.
  • बंगालने जम्मू आणि काश्मीरवर ९ विकेट्सने मात केली.
  • बडोद्याने हैदराबादवर ३७ धावांनी विजय मिळवला.
  • उत्तर प्रदेशने आसामचा ५८ धावांनी पराभव केला.

Published On: Jan 01, 2026 | 08:51 AM

Topics:  

