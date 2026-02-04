T20 World Cup 2026 : विदेशी संघात भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला! टी-२० विश्वचषकात तीन डझनहून अधिक खेळाडू खेळताना दिसणार 

T20 World Cup 2026 : ७ फेब्रुवारीपासून आयसीसी टी-२० विश्वचषक सुरू होत आहे. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या संघांमध्ये भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला दिसून येत आहे. हे खेळाडू आयसीसी टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत त्यांच्या मायदेशी प्रभाव पाडण्याच्या प्रयत्नात असणार आहेत. देशी संघांमध्ये तीन डझनहून अधिक भारतीय वंशाचे क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे.
हेही वाचा : IND vs SA, T20 World Cup 2026 : संजू की इशान? भारतीय संघासमोर सलामीसाठी पेच! सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेशी भिडणार
भारतीय वंशाचे खेळाडू असणाऱ्या संघात कॅनडा आणि अमेरिका आघाडीवर आहेत. मुंबईमध्ये जन्मलेल्या अमेरिकन वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावलकरसारख्या खेळाडूसाठी, वानखेडे स्टेडियमवर भारताविरुद्ध खेळणे हा एक संस्मरणीय क्षण असणार आहे. तो कदाचित ज्या देशात जन्मला त्या देशासाठी खेळला नसेल, परंतु तो त्याच्या बालपणीच्या भूमीत परतण्याची उत्सुकता बाळगतो. फगवाडामध्ये जन्मलेला इटालियन वेगवान गोलंदाज जसप्रीत सिंग देखील किशोरावस्थेत सोडलेल्या देशात उच्च दर्जाचे क्रिकेट खेळण्यास उत्सुक आहे. नेदरलँडचा ऑफस्पिनर आर्यन दत्तचा जन्म भारतात झाला नव्हता, परंतु तो त्याच्या मूळ देशात खेळण्यास देखील उत्सुक आहे.
या आयसीसी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या २० संघांपैकी कॅनडा (११) मध्ये सर्वाधिक भारतीय वंशाचे खेळाडू आहेत. त्यानंतर अमेरिका (९), ओमान (७) आणि युएई (७) यांचा क्रमांक लागतो. यजमान भारत घरच्या मैदानावर आपले जेतेपद राखण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु इतर अनेक संघ देखील भारतीय वर्चस्व दाखवतील. यात दिलप्रीत बाजवा, जतिंदर सिंग यांचाही समावेश आहे. आपण भारतीय काही वंशाच्या क्रिकेटपटूंवर एक नजर टाकू जे स्पर्धेत प्रभाव पाडू शकतात.
आनंदमध्ये जन्मलेला मोनांक पटेल भारताविरुद्ध स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात अमेरिकेचे नेतृत्व करेल, ज्याने गेल्या विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्ध सामना जिंकून देणारा अर्धशतक झळकावून आपली छाप पाडली होती. ३२ वर्षीय सलामीवीर त्याचा माजी गुजरात अंडर-१९ संघातील सहकारी जसप्रीत बुमराहचा सामना करण्यास उत्सुक आहे. तो मैदानाबाहेरच्या बालपणीच्या दिवसांची आठवण करून देत आहे. आम्ही रेड-बॉल आणि व्हाईट-बॉल क्रिकेट एकत्र खेळलो आणि ते खरोखरच खास क्षण होते, असे मोनांक म्हणाला.
हेही वाचा : IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026 : भारतच दाखवणार विजयाची प्रबळ ‘दादागिरी’; अफगाणिस्तानविरुद्ध आज उपांत्य फेरीचा सामना
नेदरलँड संघातील आर्यन दत्तबाबत सांगायचे झाले तर २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान आर्यन दत्तला भारतीय चाहत्यांसमोर खेळण्याचा अनुभव आहे नेदरलैंड संघातील भारतीय वंशाचा एकमेव क्रिकेटपटू, २२ वर्षीय आर्यन दत्त, स्पर्धेत दमदार कामगिरी करून अव्वल संघांना आश्चर्यचकित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. १९८० च्या दशकात दत्तचे कुटुंब पंजाबहून नेदरलँड्सला गेले. त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य अजूनही भारतात राहतात.