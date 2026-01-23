Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • According To Manoj Tiwari Virat Kohlis Decision To Retire From Test Cricket Was Against His Own Wishes

विराट कोहलीच्या मनाविरुद्ध कसोटी निवृत्तीचा निर्णय? ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या विधानाने क्रिकेट जगतात वादळ

विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. तरी देखील अनेकांकडून त्याबद्दल बोललं जात आहे. अशातच माजी भारतीय क्रिकेटपटू मनोज तिवारीने विराटच्या निवृत्तीबद्दल विधान केले आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 05:35 PM
Was Virat Kohli's decision to retire from Test cricket against his will? This statement by a legendary player has caused a storm in the cricket world.

विराट कोहली(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli’s decision to retire from Test cricket : विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी हेऊन गेला आहे. तरी देखील अनेकांना वाटतं त्याने घेतलेला निर्णय हा घाईमध्ये वा इतरत्र दबावामुळे घेतलेला आहे. अजून देखील त्याच्या निवृत्तीभोवती वादविवाद सुरूच असलेले दिसून येत आहेत. अनेक माजी क्रिकेट दिग्गज खेळाडू त्याच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. तथापि, काही खेळाडू असे आहेत जे कोहलीच्या निवृत्तीमुळे  आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. त्यांनया अजून देखील असे वाटते की,  कोहलीने रेड-बॉल क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन घाई केली आहे. अशातच माजी भारतीय क्रिकेटपटू मनोज तिवारी याचे विधान पुढे आले आहे.  त्याचा असा विश्वास आहे की कोहलीला कसोटी स्वरूपातून निवृत्त होण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. हा त्याच्या मनाचा निर्णय नव्हता.

हेही वाचा : ‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण

अलीकडेच, संजय मांजरेकर यांनी कोहलीबद्दल बोलताना म्हटले आहे की, विराट कोहलीने कठीण स्वरूपांपेक्षा सोप्या स्वरूपाची निवड केली आहे. तसेच इनसाइडस्पोर्टशी बोलताना तिवारीने त्याचे मत मांडले, “मी त्याच्याशी सहमत नाही. कोहलीला निवृत्त होण्यास भाग पाडले गेले आहे.”

मनोज तिवारीचे विधान चर्चेत

मनोज तिवारी म्हणाला की,  “असे वातावरण तयार करण्यात आले होते ज्यामुळे कोहलीला कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्यास भाग पाडले गेले. तो अशा प्रकारचा माणूस नाही जो कधी निवृत्ती घ्यायची याबाबत ठरवू शकतो. हो, निवृत्तीचा निर्णय त्याच्या तोंडून आला. पण पडद्यामागील खरी कहाणी काय होती?  हे सर्वांना माहिती आहे.”

तो पुढे म्हणाला की, “सर्व तथ्ये जाणून असताना देखील, त्याने कठीण स्वरूपापेक्षा सोपा स्वरूप निवडले असे तुम्ही कसे म्हणू शकता? मी मांजरेकर यांच्या विधानाशी सहमत नाही.”

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशी खेळाडूंची भारतात खेळण्याची होती इच्छा! सरकारच्या निर्णयामुळे नाराजीचा सुर

विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती

विराट कोहलीने मागील वर्षी १२ मे २०२५ रोजी  अधिकृतपणे कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करून सर्वांनाआश्चर्याचा धक्का दिला.  त्याने टी२० स्वरूपाला देखील अलविदा म्हटले आहे. विराट कोहली सध्या फक्त एकदिवसीय स्वरूपामध्येच खेळत आहे.

Web Title: According to manoj tiwari virat kohlis decision to retire from test cricket was against his own wishes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा
1

Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय
2

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
3

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
4

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विराट कोहलीच्या मनाविरुद्ध कसोटी निवृत्तीचा निर्णय? ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या विधानाने क्रिकेट जगतात वादळ

विराट कोहलीच्या मनाविरुद्ध कसोटी निवृत्तीचा निर्णय? ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या विधानाने क्रिकेट जगतात वादळ

Jan 23, 2026 | 05:35 PM
नदीत ओतलं पण भुकेल्याला दिलं नाही! गंगेला दुधाचा अभिषेक का देतात? याने खरंच देव पावतो का?

नदीत ओतलं पण भुकेल्याला दिलं नाही! गंगेला दुधाचा अभिषेक का देतात? याने खरंच देव पावतो का?

Jan 23, 2026 | 05:24 PM
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची प्रकृती खालावली; शंकराचार्यांच्या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची प्रकृती खालावली; शंकराचार्यांच्या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस

Jan 23, 2026 | 05:18 PM
Kolhapur Mayoral Election: कोल्हापूर महापौर पदावर इच्छुकांची संख्या वाढली; नाराजी दूर करण्यासाठी करावी लागणार कसरत

Kolhapur Mayoral Election: कोल्हापूर महापौर पदावर इच्छुकांची संख्या वाढली; नाराजी दूर करण्यासाठी करावी लागणार कसरत

Jan 23, 2026 | 05:10 PM
Mumbai Crime : मसाज बुकिंग रद्द केल्याने थेरपिस्टने महिलेची मारहाण, अर्बन कंपनीचा धक्कादायक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

Mumbai Crime : मसाज बुकिंग रद्द केल्याने थेरपिस्टने महिलेची मारहाण, अर्बन कंपनीचा धक्कादायक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

Jan 23, 2026 | 05:09 PM
उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचा नवा मंत्र! पुण्यात ‘BeSafe’ परिषदेचा प्रारंभ; आशिष भंडारी यांनी दिला ‘झीरो-हार्म’चा संदेश

उद्योगांमध्ये सुरक्षिततेचा नवा मंत्र! पुण्यात ‘BeSafe’ परिषदेचा प्रारंभ; आशिष भंडारी यांनी दिला ‘झीरो-हार्म’चा संदेश

Jan 23, 2026 | 05:03 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशी खेळाडूंची भारतात खेळण्याची होती इच्छा! सरकारच्या निर्णयामुळे नाराजीचा सुर

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशी खेळाडूंची भारतात खेळण्याची होती इच्छा! सरकारच्या निर्णयामुळे नाराजीचा सुर

Jan 23, 2026 | 04:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM