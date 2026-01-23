‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण 

T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेतील एसए२० लीग दरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या पृष्ठभागांवर त्यांच्या संथ असण्यावर टीका होताना दिसत आहे.परंतु प्रिटोरिया कॅपिटल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांनी सांगितले की, यामुळे खेळाडूंना पुढील महिन्यात भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या टी२० विश्वचषकासाठी तयारी करण्यास मदत होईल. चालू एसए२० हंगामाच्या उत्तरार्धात, फक्त एमआय केपटाऊन संघ २०० धावांचा टप्पा ओलांडू शकला, तर खेळाडूंना अनेकदा मोठे शॉट्स खेळण्यासाठी संघर्ष करताना पाहिले गेले. प्रिटोरिया कॅपिटल्सने सनरायझर्स ईस्टर्न केपला पहिल्या क्वालिफायरमध्ये सात विकेट्सने पराभूत केल्यानंतर निवडक भारतीय पत्रकारांशी बोलताना पोलॉक म्हणाले, “खरं सांगायचं तर, या स्पर्धेच्या शेवटी काही खेळपट्ट्या विश्वचषकासाठी जाणाऱ्या खेळाडूंसाठी तयारीसाठी चांगल्या आहेत कारण चेंडू आत येत आहे आणि फिरत आहे.”
तो म्हणाला, “माझ्या खेळण्याच्या काळात, आम्हाला वेगवान खेळपट्ट्यांवर खेळण्याची सवय होती आणि चेंडू जलद गतीने हलत होता, परंतु आम्ही गेल्या काही सामन्यांमध्ये फिरकी गोलंदाजांना प्रभावी असल्याचे पाहिले आहे, त्यामुळे कदाचित ते खेळणाऱ्या खेळाडूंना तयारी करण्यास मदत करत असेल.” टी-२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे आणि ८ मार्च रोजी अंतिम सामना होणार आहे.
माजी दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू पोलॉकचा असा विश्वास आहे की खेळपट्ट्या पाहता, दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यांच्या संयुक्त आयोजनात २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही, कारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी खेळपट्ट्या तयार करण्यासाठी अजूनही भरपूर वेळ आहे. पोलॉकने सौरव गांगुलीसोबत त्याचा ड्रेसिंग रूम शेअर केला.पोलॉक म्हणाला, “त्या टप्प्यावर खेळपट्ट्या पूर्णपणे वेगळ्या असतील. तुमच्याकडे त्या तयार करण्यासाठी अधिक वेळ आहे. मला काळजी नाही.”
दक्षिण आफ्रिकेसाठी ८०० हून अधिक विकेट्स आणि ७,००० हून अधिक धावा काढणारा पोलॉक आनंदी आहे की त्याच्या संघाने नाणेफेक गमावली कारण त्यालाही प्रथम फलंदाजी करायची होती. तो म्हणाला, “मला वाटते की आम्ही भाग्यवान होतो की आम्ही नाणेफेक जिंकू शकलो नाही कारण आमचे खेळाडू देखील प्रथम फलंदाजी करू इच्छित होते. मला वाटते की तो एक संथ पृष्ठभाग होता.”